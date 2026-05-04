В результате вражеских ударов по Херсонщине 1 человек погиб, еще 12 получили ранения, в том числе 1 ребенок

За прошедшие сутки российские войска продолжали наносить удары по населенным пунктам Херсонской области, в результате чего есть раненые и погибший.

Об этом сообщил глава ОГА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

Атакованные населенные пункты

За прошедшие сутки под вражеским дроновым террором, авиационными ударами и артиллерийскими обстрелами находились Молодежное, Берислав, Антоновка, Золотая Балка, Ивановка, Белозерка, Ромашково, Велетенское, Разлив, Зоровка, Черешеньки, Надеждовка, Новодмитровка, Томина Балка, Станислав, Александровка, Широкая Балка, Архангельское, Безводное, Белогоровка, Борозенское, Веселое, Высокополье, Гавриловка, Дарьевка, Днепровское, Дудчаны, Змиевка, Инженерное, Каменное, Качкаровка, Кизомыс, Камишаны, Кучерское, Львово, Майское, Малоалександровка, Никольское, Миловое, Михайловка, Надднепрянское, Новоберислав, Новокаиры, Новониколаевка, Петропавловка, Понятовка, Софиевка, Восточное, Трифоновка, Тягинка, Украинка, Урожайное, Крещеновка, Чернобаевка, Шевченковка, Шестаково и город Херсон.

Чем били россияне

Российские военные наносили удары по социальной инфраструктуре; жилым кварталам населенных пунктов области, в частности повредили 4 многоэтажки и 9 частных домов. Также оккупанты повредили хозяйственные постройки, машину скорой помощи и частные автомобили.

В результате российской агрессии 1 человек погиб, еще 12 получили ранения, из них — 1 ребенок. Вчера из освобожденных громад региона эвакуировали 8 человек.

