Через ворожі удари по Херсонщині 1 людина загинула, ще 12 - дістали поранення, з них - 1 дитина

Упродовж минулої доби російські війська продовжували завдавати ударів по населених пунктах Херсонської області, внаслідок чого є поранені та загиблий.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Атаковані населені пункти

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Молодіжне, Берислав, Антонівка, Золота Балка, Іванівка, Білозерка, Ромашкове, Велетенське, Розлив, Зорівка, Черешеньки, Надеждівка, Новодмитрівка, Томина Балка, Станіслав, Олександрівка, Широка Балка, Архангельське, Безводне, Білогірівка, Борозенське, Веселе, Високопілля, Гаврилівка, Дар’ївка, Дніпровське, Дудчани, Зміївка, Інженерне, Кам’яне, Качкарівка, Кізомис, Комишани, Кучерське, Львове, Майське, Малоолександрівка, Микільське, Милове, Михайлівка, Наддніпрянське, Новоберислав, Новокаїри, Новомиколаївка, Петропавлівка, Понятівка, Софіївка, Східне, Трифонівка, Тягинка, Українка, Урожайне, Хрещенівка, Чорнобаївка, Шевченківка, Шестакове та місто Херсон.

Чим били росіяни

Російські військові били по соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 4 багатоповерхівки та 9 приватних будинків.Також окупанти понівечили господарські споруди, автівку швидкої та приватні автомобілі.

Через російську агресію 1 людина загинула, ще 12 - дістали поранення, з них - 1 дитина. Вчора зі звільнених громад регіону евакуювали 8 людей.

Також читайте: У Херсоні призупинили рух тролейбусів через безпекову ситуацію