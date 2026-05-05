Украина увеличит импорт газа из стран ЕС: НКРЭКП согласовала расширение мощностей

Национальная комиссия по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг одобрила предложение ООО "Оператор ГТС Украины" об увеличении мощности газотранспортной системы в точке входа на межгосударственном соединении с Польшей.

Как сообщает НКРЭКУ.

"Речь идет о расширении возможностей импорта природного газа из стран ЕС, что является важным шагом для укрепления энергетической устойчивости Украины и ее интеграции в европейский энергорынок", – отмечается в сообщении.

Какие объемы предусмотрены

Распределение новой мощности будет осуществляться по двум уровням.

Первый уровень будет действовать с 2030/2031 по 2044/2045 газовые годы. Предусмотренная мощность составляет 8,73 млн кубометров в сутки, из которых 6,98 млн кубометров будет предложено.

Второй уровень рассчитан на период с 2032/2033 по 2046/2047 годы. Мощность составит 12,74 млн кубометров в сутки, при этом предлагаемый объем - 10,2 млн кубометров.

Что дальше

Реализация проекта зависит от результатов совместного годового аукциона, который запланирован на 6 июля.

В случае формирования достаточного спроса и положительного экономического теста операторы ГТС Украины и Польши начнут соответствующие меры по увеличению мощностей.

В НКРЭКП также отметили, что польский энергетический регулятор уже согласовал проект расширения.

