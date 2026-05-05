Украина увеличит импорт газа из стран ЕС: НКРЭКП согласовала расширение мощностей
Национальная комиссия по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг одобрила предложение ООО "Оператор ГТС Украины" об увеличении мощности газотранспортной системы в точке входа на межгосударственном соединении с Польшей.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на НКРЭКУ.
"Речь идет о расширении возможностей импорта природного газа из стран ЕС, что является важным шагом для укрепления энергетической устойчивости Украины и ее интеграции в европейский энергорынок", – отмечается в сообщении.
Какие объемы предусмотрены
Распределение новой мощности будет осуществляться по двум уровням.
Первый уровень будет действовать с 2030/2031 по 2044/2045 газовые годы. Предусмотренная мощность составляет 8,73 млн кубометров в сутки, из которых 6,98 млн кубометров будет предложено.
Второй уровень рассчитан на период с 2032/2033 по 2046/2047 годы. Мощность составит 12,74 млн кубометров в сутки, при этом предлагаемый объем - 10,2 млн кубометров.
Что дальше
Реализация проекта зависит от результатов совместного годового аукциона, который запланирован на 6 июля.
В случае формирования достаточного спроса и положительного экономического теста операторы ГТС Украины и Польши начнут соответствующие меры по увеличению мощностей.
В НКРЭКП также отметили, что польский энергетический регулятор уже согласовал проект расширения.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль