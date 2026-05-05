Україна збільшить імпорт газу з країн ЄС: НКРЕКП погодила розширення потужностей

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, погодила пропозицію ТОВ "Оператор ГТС України" щодо збільшення потужності газотранспортної системи у точці входу на міждержавному з’єднанні з Польщею.

"Йдеться про розширення можливостей імпорту природного газу з країн ЄС, що є важливим кроком для посилення енергетичної стійкості України та її інтеграції до європейського енергоринку", – зазначається у повідомленні.

Які обсяги передбачені

Розподіл нової потужності здійснюватиметься за двома рівнями.

Перший рівень діятиме з 2030/2031 до 2044/2045 газових років. Передбачена потужність становить 8,73 млн кубометрів на добу, з яких 6,98 млн кубометрів буде запропоновано.

Другий рівень розрахований на період з 2032/2033 до 2046/2047 років. Потужність становитиме 12,74 млн кубометрів на добу, із запропонованим обсягом 10,2 млн кубометрів.

Що далі

Реалізація проєкту залежить від результатів спільного річного аукціону, який запланований на 6 липня.

У разі формування достатнього попиту та позитивного економічного тесту оператори ГТС України та Польщі розпочнуть відповідні заходи зі збільшення потужностей.

У НКРЕКП також зазначили, що польський енергетичний регулятор уже погодив проєкт розширення.

а свій газ куди поділи, чи тут як і з електроенергією, і не тільки - приватна власність недоторканна?
05.05.2026 14:33 Відповісти
Так недавно ж була інформація, що хотіли свій навіть продавати?
05.05.2026 14:39 Відповісти
 
 