Україна збільшить імпорт газу з країн ЄС: НКРЕКП погодила розширення потужностей

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, погодила пропозицію ТОВ "Оператор ГТС України" щодо збільшення потужності газотранспортної системи у точці входу на міждержавному з’єднанні з Польщею.

Як повідомляє НКРЕКП.

"Йдеться про розширення можливостей імпорту природного газу з країн ЄС, що є важливим кроком для посилення енергетичної стійкості України та її інтеграції до європейського енергоринку", – зазначається у повідомленні.

Які обсяги передбачені

Розподіл нової потужності здійснюватиметься за двома рівнями.

Перший рівень діятиме з 2030/2031 до 2044/2045 газових років. Передбачена потужність становить 8,73 млн кубометрів на добу, з яких 6,98 млн кубометрів буде запропоновано.

Другий рівень розрахований на період з 2032/2033 до 2046/2047 років. Потужність становитиме 12,74 млн кубометрів на добу, із запропонованим обсягом 10,2 млн кубометрів.

Що далі

Реалізація проєкту залежить від результатів спільного річного аукціону, який запланований на 6 липня.

У разі формування достатнього попиту та позитивного економічного тесту оператори ГТС України та Польщі розпочнуть відповідні заходи зі збільшення потужностей.

У НКРЕКП також зазначили, що польський енергетичний регулятор уже погодив проєкт розширення.

