На Донетчине засеют лишь 10% довоенных площадей: аграрии работают под обстрелами
В Донецкой области, несмотря на постоянные обстрелы и атаки дронов, продолжается посевная кампания, однако масштабы работ значительно сокращены.
Сколько планируют засеять
В этом году аграрии планируют засеять около 103 тысяч гектаров.
Это примерно 10% довоенных площадей.
В области уже засеяны озимые культуры на площади около 14 тысяч гектаров.
Сейчас продолжается посев яровых зерновых, а также начался посев подсолнечника.
Почему работы затруднены
Из-за боевых действий не все поля удалось подготовить еще с осени.
Часть посевов приходится осуществлять по нулевой технологии.
Дополнительным фактором стали весенние заморозки, однако озимые культуры, по оценкам, перезимовали удовлетворительно.
"Ситуация сложнее с точки зрения военного положения, но мы знаем, что делать", – отметил фермер Сергей Куринный.
Фермеры региона нуждаются в дополнительной государственной поддержке.
Областные власти уже передали правительству предложения по налоговым льготам, расширению программ помощи, обеспечению безопасности работников и поддержке перемещенного бизнеса.
Финансовая помощь
В 2025 году аграрии Донецкой области получили более 107 млн грн государственной поддержки.
Еще 145 млн грн предоставили в виде льготных кредитов.
Кроме того, международные организации направили около 72 млн грн помощи.
В 2026 году сотрудничество с партнерами продолжается.
