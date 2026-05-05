На Донетчине засеют лишь 10% довоенных площадей: аграрии работают под обстрелами

В Донецкой области, несмотря на постоянные обстрелы и атаки дронов, продолжается посевная кампания, однако масштабы работ значительно сокращены.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует Донецкая ОВА.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Сколько планируют засеять

В этом году аграрии планируют засеять около 103 тысяч гектаров.

Это примерно 10% довоенных площадей.

В области уже засеяны озимые культуры на площади около 14 тысяч гектаров.

Сейчас продолжается посев яровых зерновых, а также начался посев подсолнечника.

Читайте также: Высокий риск мин и дронов: аграриев Херсонщины просят не сеять в прибрежной зоне Днепра

Почему работы затруднены

Из-за боевых действий не все поля удалось подготовить еще с осени.

Часть посевов приходится осуществлять по нулевой технологии.

Дополнительным фактором стали весенние заморозки, однако озимые культуры, по оценкам, перезимовали удовлетворительно.

"Ситуация сложнее с точки зрения военного положения, но мы знаем, что делать", – отметил фермер Сергей Куринный.

Фермеры региона нуждаются в дополнительной государственной поддержке.

Областные власти уже передали правительству предложения по налоговым льготам, расширению программ помощи, обеспечению безопасности работников и поддержке перемещенного бизнеса.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Аграрии засеяли более 2,6 млн га зерновых и зернобобовых культур: статистика по регионам

Финансовая помощь

В 2025 году аграрии Донецкой области получили более 107 млн грн государственной поддержки.

Еще 145 млн грн предоставили в виде льготных кредитов.

Кроме того, международные организации направили около 72 млн грн помощи.

В 2026 году сотрудничество с партнерами продолжается.