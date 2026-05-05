На Донеччині засіють лише 10% довоєнних площ: аграрії працюють під обстрілами
У Донецькій області попри постійні обстріли та атаки дронів триває посівна кампанія, однак масштаби робіт суттєво скорочені.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Донецька ОВА.
Скільки планують засіяти
Цьогоріч аграрії планують засіяти близько 103 тисяч гектарів.
Це приблизно 10% довоєнних площ.
В області вже засіяно озимі культури на площі близько 14 тисяч гектарів.
Наразі триває сівба ярих зернових, а також розпочалася сівба соняшнику.
Чому роботи ускладнені
Через бойові дії не всі поля вдалося підготувати ще з осені.
Частину посівів доводиться здійснювати за нульовою технологією.
Додатковим фактором стали весняні заморозки, однак озимі культури, за оцінками, перезимували задовільно.
"Ситуація важча з точки зору воєнного стану, але ми знаємо, що робити", – зазначив фермер Сергій Курінний.
Фермери регіону потребують додаткової державної підтримки.
Обласна влада вже передала уряду пропозиції щодо податкових пільг, розширення програм допомоги, забезпечення безпеки працівників і підтримки релокованого бізнесу.
Фінансова допомога
У 2025 році аграрії Донеччини отримали понад 107 млн грн державної підтримки.
Ще 145 млн грн надали у вигляді пільгових кредитів.
Крім того, міжнародні організації спрямували близько 72 млн грн допомоги.
У 2026 році співпраця з партнерами продовжується.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль