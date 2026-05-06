Легализация интернет-доносов: в России создают сеть студенческих кибердружин

РФ вводит тотальный контроль в интернете

Правительство РФ утвердило масштабный план "борьбы с деструктивным поведением молодежи" до 2030 года. За расплывчатыми формулировками о "безопасности" как цели этих нововведений скрывается очередное ужесточение контроля за активностью граждан в сети.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Центра противодействия дезинформации.

Подробности

Документ, включающий 41 мероприятие, предусматривает тотальный мониторинг интернет-пространства для молодежи. Ключевым инструментом станет создание сети "кибердружин" и "медиапатрулей", в которые принудительно или "полудобровольно" будут привлекать самих студентов. Фактически государство легализует институт интернет-доносов, где молодежь под кураторством образовательных органов должна следить за контентом и "неблагонадежными" публикациями своих же сверстников.

"Власти РФ делают очередной шаг к превращению интернета в изолированную среду под полным управлением спецслужб. Кремль четко понимает: в современных реалиях контроль над информационными потоками — это контроль над сознанием граждан", — пишут в ЦПД.

Поскольку стратегия блокировок не смогла полностью перекрыть молодому поколению доступ к альтернативным источникам информации, теперь ставка делается на внутренний надзор и создание атмосферы постоянного слежения.

пропаганда россия Центр противодействия дезинформации
Топ комментарии
+5
нічого дивного для країни де павлік морозов національний герой.
06.05.2026 11:17 Ответить
+4
"I'm back in the U-S-S-R
You don't know how lucky you are, boy
Back in the U-S, back in the U-S-S-R"
06.05.2026 11:37 Ответить
+3
мережа студентських кібердружин "Павлік Морозов"
06.05.2026 11:26 Ответить
Тук тук тук.
06.05.2026 11:10 Ответить
Московія, це споконвічна територія концтаборів ГУЛАГУ, КардЛАГу та АЛЖИРУ, для осіб, які на ній знаходяться!!
06.05.2026 11:26 Ответить
Традиція на мацковії, - донощику, перший кнут! Закони Орди, діють на мацковщині і сьогодні!!
06.05.2026 11:28 Ответить
Нічого нового - на всіх дверях госорганів ссср завжди висіла табличка "Стучите".
Тільки після ельцинского перевороту 1993 її тимчасово зняли до приходу ліліпутіна в 2000 році.
06.05.2026 11:33 Ответить
це правильні дії. допомога відповідним органам виявляти прояви "нєблагонадьожності". Дарма Цензор стібеться. Україні така штука зовсім не завадила б. Бо любителів русні багато і вони не дуже і ховаються. Було б непогано допомогати СБУ виявляти утирків.
06.05.2026 11:12 Ответить
Достатньо виносити суворі вироки вже спійманим, бо то одного відпустять, до другому умовний дадуть.
06.05.2026 11:13 Ответить
100%. І це теж.
06.05.2026 11:15 Ответить
В Україні не має верховенства права. Уявляєте скількох людей почнуть совати по сбу і пити їм кров. Бо добрий сусід вирішив за щось помститись і тому подібні побутові, майнові, бізнесові, кримінальні конфлікти між громадянами.
06.05.2026 11:20 Ответить
Якшо комусь треба попсувати житя, то і зараз це все цілком можливо. Але в цій ситуації, коли влада всіляко намагаєтьсязгуртувати суспільство проти ворога, я вважаю це правильним. Це їм реально допомогає. Я не бачу приводу для висміювання. Це як з мангалами на танках. Спочатку ржали, а потім з відставанням, але почали і самі робити.
06.05.2026 11:27 Ответить
Тільки робити їх стали не проти "Джевелінів", а проти дронів.
Бо від "Джевеліна" він не рятував. І від дрона - теж, довелось міняти конструкцію.
06.05.2026 11:28 Ответить
"влада всіляко намагається згуртувати суспільство проти ворога"?
Дякую, посміявся (крізь сльози).
Яким чином, цікаво, вона це робить? Розкрадаючи все, що потрапляє до їхніх спітнілих рученят?
Якби влада почала карати таких виродків, тоді, можливо, суспільство б їй повірило. Поки що все навпаки, рука руку миє.
06.05.2026 11:36 Ответить
я мав на увазі кацапську владу.
І хоча корупція там теж квітне, але нквд-кдб-фсб напрацювало величезний досвід в налаштуванні наріда на війну.
06.05.2026 11:39 Ответить
Маячня. Для вирішення "побутові, майнові, бізнесові, кримінальні конфлікти" - йди до суду та донось на сусіда там.
Суди є?
Є.
Тому Україна - правова держава - тобто де є верховенство права.
06.05.2026 11:36 Ответить
Ти сам віриш в те, що пишнш? Донос від судового позову відрізняється. Суди були в сталінському срср, нацистській Німеччині, фашистській Італії. Це були правові держави?
06.05.2026 22:02 Ответить
Звичайно правові. Правова держава де є право - суди, прокуратоура, адвокати.
Протилежність правовій державі - є анархія.
06.05.2026 23:25 Ответить
Правова́ держа́ва - форма організації державної влади, за якої верховенство в усіх сферах життя належить правовому закону. У правовій державі всі - і державні органи, і громадяни - однаковою мірою відповідальні перед законом.

Вчи, хлопчику, матчасть.
06.05.2026 23:26 Ответить
Ви, пане, ідійот. Просто якийсь карикатурно -класичний взірець.
07.05.2026 05:22 Ответить
Сєгодня ти танцуєшь джаз, а завтра - Родіну продашь!
Правільной путьой ідьотє, таваріщі. Хунта схвалює.
06.05.2026 11:15 Ответить
А вот еще: тех, кто слушает Пинк Флойд - гнать поганою метлой
06.05.2026 16:26 Ответить
Зоя тоже, сірниками бавилася.
06.05.2026 11:21 Ответить
Перші повідомлення про тотальне "стукачество", в Московії, збереглися ще з часів Бориса Годунова... В його часи це вже існувало, як СИСТЕМА...
06.05.2026 12:01 Ответить
Так в них інтернет відключають. Вчасно не донесеться. "Почта параши", щасливої дороги.
06.05.2026 11:19 Ответить
"Павлик Матросов - что бросил своего отца на амбразуру ДОТа" - классіка.
06.05.2026 11:38 Ответить
Значить "неблагонадiйна" публiкацiя буде, якщо ти не згоден будеш......
Оце попали всi!
Шо робить украïцям?
06.05.2026 11:30 Ответить
Пам'ятаю студентські "оперотряди", на Пасху до церкви не пускали " "краснапузики" а хто проходив, по оперському "так тук" міг бути і відчислен з інститута.
06.05.2026 11:34 Ответить
Завтра наша рада такий самий закон прийме, а найвеличніший підпише.
06.05.2026 12:22 Ответить
Було таке : у церкві шлюб взяв ,--- з комсомолу вилетів .
06.05.2026 12:27 Ответить
А інтернет ле візмуть?
