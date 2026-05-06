Правительство РФ утвердило масштабный план "борьбы с деструктивным поведением молодежи" до 2030 года. За расплывчатыми формулировками о "безопасности" как цели этих нововведений скрывается очередное ужесточение контроля за активностью граждан в сети.

Центра противодействия дезинформации.

Документ, включающий 41 мероприятие, предусматривает тотальный мониторинг интернет-пространства для молодежи. Ключевым инструментом станет создание сети "кибердружин" и "медиапатрулей", в которые принудительно или "полудобровольно" будут привлекать самих студентов. Фактически государство легализует институт интернет-доносов, где молодежь под кураторством образовательных органов должна следить за контентом и "неблагонадежными" публикациями своих же сверстников.

"Власти РФ делают очередной шаг к превращению интернета в изолированную среду под полным управлением спецслужб. Кремль четко понимает: в современных реалиях контроль над информационными потоками — это контроль над сознанием граждан", — пишут в ЦПД.

Поскольку стратегия блокировок не смогла полностью перекрыть молодому поколению доступ к альтернативным источникам информации, теперь ставка делается на внутренний надзор и создание атмосферы постоянного слежения.

