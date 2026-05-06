Легалізація інтернет-доносів: у Росії створюють мережу студентських кібердружин

РФ запроваджує тотальний контроль в інтернеті

Уряд РФ затвердив масштабний план "боротьби з деструктивною поведінкою молоді" до 2030 року. За розмитими формулюваннями про "безпеку" як мету цих нововведень ховається чергове посилення контролю за активністю громадян у мережі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Центру протидії дезінформації.

Подробиці

Документ, що включає 41 захід, передбачає тотальний моніторинг інтернет-простору для молоді. Ключовим інструментом стане створення мережі "кібердружин" та "медіапатрулів", до яких примусово або "напівдобровільно" залучатимуть самих студентів. Фактично держава легалізує інститут інтернет-доносів, де молодь під кураторством освітніх органів має стежити за контентом та "неблагонадійними" публікаціями своїх же однолітків.

"Влада РФ робить черговий крок до перетворення інтернету на ізольоване середовище під повним управлінням спецслужб. Кремль чітко розуміє: у сучасних реаліях контроль над інформаційними потоками - це контроль над свідомістю громадян", - пишуть у ЦПД.

Оскільки стратегія блокувань не змогла повністю перекрити молодому поколінню доступ до альтернативних джерел інформації, тепер ставка робиться на внутрішній нагляд та створення атмосфери постійного стеження.

пропаганда (2902) росія (69841) ЦПД (246)
Топ коментарі
+5
нічого дивного для країни де павлік морозов національний герой.
06.05.2026 11:17 Відповісти
+4
"I'm back in the U-S-S-R
You don't know how lucky you are, boy
Back in the U-S, back in the U-S-S-R"
06.05.2026 11:37 Відповісти
+3
мережа студентських кібердружин "Павлік Морозов"
06.05.2026 11:26 Відповісти
Тук тук тук.
06.05.2026 11:10 Відповісти
Московія, це споконвічна територія концтаборів ГУЛАГУ, КардЛАГу та АЛЖИРУ, для осіб, які на ній знаходяться!!
06.05.2026 11:26 Відповісти
Традиція на мацковії, - донощику, перший кнут! Закони Орди, діють на мацковщині і сьогодні!!
06.05.2026 11:28 Відповісти
Нічого нового - на всіх дверях госорганів ссср завжди висіла табличка "Стучите".
Тільки після ельцинского перевороту 1993 її тимчасово зняли до приходу ліліпутіна в 2000 році.
06.05.2026 11:33 Відповісти
це правильні дії. допомога відповідним органам виявляти прояви "нєблагонадьожності". Дарма Цензор стібеться. Україні така штука зовсім не завадила б. Бо любителів русні багато і вони не дуже і ховаються. Було б непогано допомогати СБУ виявляти утирків.
06.05.2026 11:12 Відповісти
Достатньо виносити суворі вироки вже спійманим, бо то одного відпустять, до другому умовний дадуть.
06.05.2026 11:13 Відповісти
100%. І це теж.
06.05.2026 11:15 Відповісти
В Україні не має верховенства права. Уявляєте скількох людей почнуть совати по сбу і пити їм кров. Бо добрий сусід вирішив за щось помститись і тому подібні побутові, майнові, бізнесові, кримінальні конфлікти між громадянами.
06.05.2026 11:20 Відповісти
Якшо комусь треба попсувати житя, то і зараз це все цілком можливо. Але в цій ситуації, коли влада всіляко намагаєтьсязгуртувати суспільство проти ворога, я вважаю це правильним. Це їм реально допомогає. Я не бачу приводу для висміювання. Це як з мангалами на танках. Спочатку ржали, а потім з відставанням, але почали і самі робити.
06.05.2026 11:27 Відповісти
Тільки робити їх стали не проти "Джевелінів", а проти дронів.
Бо від "Джевеліна" він не рятував. І від дрона - теж, довелось міняти конструкцію.
06.05.2026 11:28 Відповісти
"влада всіляко намагається згуртувати суспільство проти ворога"?
Дякую, посміявся (крізь сльози).
Яким чином, цікаво, вона це робить? Розкрадаючи все, що потрапляє до їхніх спітнілих рученят?
Якби влада почала карати таких виродків, тоді, можливо, суспільство б їй повірило. Поки що все навпаки, рука руку миє.
06.05.2026 11:36 Відповісти
я мав на увазі кацапську владу.
І хоча корупція там теж квітне, але нквд-кдб-фсб напрацювало величезний досвід в налаштуванні наріда на війну.
06.05.2026 11:39 Відповісти
Маячня. Для вирішення "побутові, майнові, бізнесові, кримінальні конфлікти" - йди до суду та донось на сусіда там.
Суди є?
Є.
Тому Україна - правова держава - тобто де є верховенство права.
06.05.2026 11:36 Відповісти
Ти сам віриш в те, що пишнш? Донос від судового позову відрізняється. Суди були в сталінському срср, нацистській Німеччині, фашистській Італії. Це були правові держави?
06.05.2026 22:02 Відповісти
Звичайно правові. Правова держава де є право - суди, прокуратоура, адвокати.
Протилежність правовій державі - є анархія.
06.05.2026 23:25 Відповісти
Правова́ держа́ва - форма організації державної влади, за якої верховенство в усіх сферах життя належить правовому закону. У правовій державі всі - і державні органи, і громадяни - однаковою мірою відповідальні перед законом.

Вчи, хлопчику, матчасть.
06.05.2026 23:26 Відповісти
Ви, пане, ідійот. Просто якийсь карикатурно -класичний взірець.
07.05.2026 05:22 Відповісти
Сєгодня ти танцуєшь джаз, а завтра - Родіну продашь!
Правільной путьой ідьотє, таваріщі. Хунта схвалює.
06.05.2026 11:15 Відповісти
А вот еще: тех, кто слушает Пинк Флойд - гнать поганою метлой
06.05.2026 16:26 Відповісти
Зоя тоже, сірниками бавилася.
06.05.2026 11:21 Відповісти
Перші повідомлення про тотальне "стукачество", в Московії, збереглися ще з часів Бориса Годунова... В його часи це вже існувало, як СИСТЕМА...
06.05.2026 12:01 Відповісти
Так в них інтернет відключають. Вчасно не донесеться. "Почта параши", щасливої дороги.
06.05.2026 11:19 Відповісти
"Павлик Матросов - что бросил своего отца на амбразуру ДОТа" - классіка.
06.05.2026 11:38 Відповісти
Значить "неблагонадiйна" публiкацiя буде, якщо ти не згоден будеш......
Оце попали всi!
Шо робить украïцям?
06.05.2026 11:30 Відповісти
Пам'ятаю студентські "оперотряди", на Пасху до церкви не пускали " "краснапузики" а хто проходив, по оперському "так тук" міг бути і відчислен з інститута.
06.05.2026 11:34 Відповісти
Завтра наша рада такий самий закон прийме, а найвеличніший підпише.
06.05.2026 12:22 Відповісти
Було таке : у церкві шлюб взяв ,--- з комсомолу вилетів .
06.05.2026 12:27 Відповісти
А інтернет ле візмуть?
06.05.2026 14:04 Відповісти
 
 