Легалізація інтернет-доносів: у Росії створюють мережу студентських кібердружин

Уряд РФ затвердив масштабний план "боротьби з деструктивною поведінкою молоді" до 2030 року. За розмитими формулюваннями про "безпеку" як мету цих нововведень ховається чергове посилення контролю за активністю громадян у мережі.

Документ, що включає 41 захід, передбачає тотальний моніторинг інтернет-простору для молоді. Ключовим інструментом стане створення мережі "кібердружин" та "медіапатрулів", до яких примусово або "напівдобровільно" залучатимуть самих студентів. Фактично держава легалізує інститут інтернет-доносів, де молодь під кураторством освітніх органів має стежити за контентом та "неблагонадійними" публікаціями своїх же однолітків.

"Влада РФ робить черговий крок до перетворення інтернету на ізольоване середовище під повним управлінням спецслужб. Кремль чітко розуміє: у сучасних реаліях контроль над інформаційними потоками - це контроль над свідомістю громадян", - пишуть у ЦПД.

Оскільки стратегія блокувань не змогла повністю перекрити молодому поколінню доступ до альтернативних джерел інформації, тепер ставка робиться на внутрішній нагляд та створення атмосфери постійного стеження.

