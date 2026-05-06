Новости Ситуация с отоплением в Киеве
9 651 58

Правительство отказалось восстанавливать ТЭЦ-5 в Киеве, - Кличко

Кличко говорит о проблемах с восстановлением ТЭЦ-5

Киев продолжает готовиться к предстоящей зиме. Центральные власти, хотя и публично заявляют, что будут помогать, на самом деле не собираются этого делать.

Об этом пишет в Telegram-канале мэр Киева Виталий Кличко, сообщает Цензор.НЕТ.

Недоразумения по поводу восстановления ТЭЦ-5

По его словам, Министерство развития громад и территорий пообещало государственное финансирование и само предложило подрядчиков для восстановительных работ на ТЭЦ-5.

"Теперь, когда время прошло, государство, фактически, умывает руки. В министерстве заявили, мол, это дело только Киева. То есть снова политика. Киев пытаются загнать в угол. Ситуация угрожающая. Ведь речь идет о том, как переживут зиму киевляне, как будет функционировать город", — говорится в сообщении.

Нужно срочно найти еще 3 млрд грн

Кличко также сообщает, что в этой ситуации столице необходимо срочно найти еще 3 млрд грн. А в целом на закупку оборудования и создание резервной системы теплоснабжения для ТЭЦ-5 требуется около 9 млрд грн.

"Столица, тем не менее, продолжает реализовывать проекты как по восстановлению поврежденных врагом объектов, так и по строительству системы резервного теплоснабжения. В пределах тех средств, которые есть у города, и за счет средств, заимствованных у партнеров", – резюмирует Кличко.

Киев (26259) Кличко Виталий (4640) ТЭЦ (175)
Топ комментарии
Вона умиває руки з 2019 року...зебіли, вам подобається?
06.05.2026 12:09 Ответить
06.05.2026 12:07 Ответить
Зельцман і Свириденко обрікають "непослушних" киян на холодну зиму? Вовчик, тобі в Києві на виборах нічого не світить, як і твоїм посіпакпм! Ненавидимо злодіїв...
06.05.2026 12:28 Ответить
Хуже не будет! Я вам ничего не должен.
06.05.2026 12:07 Ответить
06.05.2026 12:09 Ответить
В Києві у другому турі за Генітального Піаніста проголосували більше 60% виборців ... ось і мають вже на 8-му році від того голосування!
06.05.2026 12:23 Ответить
Ці 63% - такі ж кияни, як і сам Піаніст.
Такий електорат - це понаїхавший наріт.
06.05.2026 12:39 Ответить
Там до понаїхавших телепнів вистачало.
06.05.2026 22:10 Ответить
Без шламбаумів кабміндічів та зеленського, про які він «не ЗНАЄ», аж з 2020 року, ніякого відновлення ТЕС не буде в Києві!!
06.05.2026 15:03 Ответить
дегенерати проголосували за Кличка/ Бюджет києва більше 100 млрд грн. немає 3 млрд на ТЕЦ? Кличко і його свора за рік більше вкрадуть, ніж 3 млрд.
07.05.2026 00:02 Ответить
Зелень жере у три горла. Коли ви вже подавитеся?
06.05.2026 12:12 Ответить
У Міндіча треба просити допомоги, а він з Вовою сам порішає
06.05.2026 12:12 Ответить
Влада чітко усвідомлює, що із закінченням війни і для них все закінчиться. А ще дуже хочеться накласти лапу на всі активи та контролювати їх у ручному режимі - бо двушечка ж сама себе не відправить.Тому в них зараз інші пріоритети і уся їх енергія буде спрямована на це, а не на фронт і виживання країни.
06.05.2026 12:14 Ответить
На Кличка накладуть санкції і замінять на Тищенка. Той таку херню оприлюднювати не буде!
06.05.2026 12:22 Ответить
Дуже хоче керувати Києвом товарісч Бахматов.
06.05.2026 20:26 Ответить
Зеленим начхати на людей, тільки б побільше вкрасти і насолити Кличку
06.05.2026 12:23 Ответить
Непотрібно із Кличка робити беззсрібника. Є мафія Зеленьського на державному рівні і київська мафія Кличка. І за Клмчка голосували лиш тому, щоб не було повної монополії мафії Кломойсько- -Зеленьського.
А так і та і та мафіозна група за власні кошти може ремотувати ТЕЦ.
06.05.2026 15:49 Ответить
Не чіпайте Кличка! Єдиний нормальний мер, після царських часів.
06.05.2026 18:12 Ответить
Та да, кому і кобила - наречена.
А щоюї, ти вже індульгенцію мафії Кличка виписала на розкрадання?
06.05.2026 20:24 Ответить
Я тобі не тикала. Ти де зараз? За кордоном? То наводь порядки там, де мешкаєш. В перервах між миттям туалетів та коридорів.
06.05.2026 20:29 Ответить
А тебе у Кличка де у якості підс..и тримають, в коридорі, чи в туа..і?
06.05.2026 20:33 Ответить
06.05.2026 12:28 Ответить
Не знаю як 5 ТЕЦ, то правий берег. Мене цікавить 4 ТЕЦ на лівому))
06.05.2026 18:13 Ответить
Задовбали вже, тут на пропаганду влади грошей не вистачає, крадуть гади, а ви ще вимагаєте щось для киян щось робити. Зовсім слуг народу дістали
06.05.2026 12:30 Ответить
Це правда-краще 19млрд (може не всі) спустити в унітаз для рейтингів
06.05.2026 12:50 Ответить
Якщо виключити корупційну складову , то мабудь одного млрд вистачить нову збудувати ?
06.05.2026 12:59 Ответить
Загальна потужність ГТУ у 100 МВт електричної та 138 МВт теплової енергії відповідає параметрам потужної когенераційної установки.Такий обсяг енергії може забезпечити потреби побутових споживачів
Електроенергія: Виходячи з того, що 1 МВт може забезпечити енергією приблизно 1 000 домогосподарств, 100 МВт достатньо для живлення близько 100 000 приватних осель або квартир. Це відповідає енергоспоживанню цілого міста середнього розміру.
Тепло: 138 МВт теплової потужності достатньо для опалення та гарячого водопостачання приблизно 40 000-60 000 квартир (залежно від кліматичних умов та енергоефективності будівель).
Середня межа (реалістична): ~$130-$150 млн.
Ключові фактори, що впливають на ціну
Тип обладнання:
Газопоршневі установки (ГПУ) зазвичай дорожчі у розрахунку на 1 МВт, але гнучкіші.
Газотурбінні установки (ГТУ) або ПГУ є ефективнішими для великої потужності (100 МВт).
Склад проекту: Вартість включає проектування, обладнання, будівельно-монтажні роботи (EPC-контракт), підключення до мереж та створення інфраструктури (паливопостачання).
Виробник: Обладнання від провідних брендів (Siemens, GE, MWM) коштує дорожче, ніж аналоги.
Враховуючи що в Києві близько 10.5 тис житлових будинків а це близько 1.3 млн квартир то очевидно що потреба Києва склала б з урахуваням житлової та соціальної інфраструктури 15-16 ГТУ орієнтовною загальною вартістю 2.5 млрд.дол.
06.05.2026 19:55 Ответить
Це ж менше 3-х мільярдів. А де вже виділена решта?
07.05.2026 05:50 Ответить
Гандоны Зе саботируют,чтобы обвинить Киев.
06.05.2026 13:12 Ответить
Значить Киянам треба "вмити" зелену падаль скільки ми ще можем терпіти цю зелену наволоч Зимою ми замерзали, і їм все рівно
06.05.2026 13:38 Ответить
Бггг, так зебіли навпаки повинні бути довольні! На зло Ахмєтову відморозять сраки.
06.05.2026 13:55 Ответить
ТЕЦ-5 це приватна власність, усім відомого персонажа. Якщо держава інвестуватиме у відновлення вищезгаданої ТЕЦ, то доцільно було б за це отримати певний пакет акцій. Так як це було з приватбанк, який держава врятувала від банкрутства а потім націоналізувала.
06.05.2026 14:20 Ответить
ТЕЦ-5 - комунальна власність.
06.05.2026 14:38 Ответить
Оце я лохонувся!
06.05.2026 14:45 Ответить
буває))))
06.05.2026 16:14 Ответить
Ну от у Харкові та Ладижині на початку війни ТЕЦ розбили, потім вклали кошти на відновлення. Цієї зими ці тЕЦ знову роздолбали. Чи Віталя дійсно такий йолоп, чи прикидується?
06.05.2026 14:21 Ответить
Та, да. Як захист побудувати, так "Та, дєнєг жалка!". А як відновлювати - то проблеми Києва.
06.05.2026 15:11 Ответить
Яка-ТЕЦ 5? Останні гроші пішли на "вавину тисячу". Свириденчихі залишається лише облизуватись,чекаючи 90лярдів євро.
06.05.2026 14:36 Ответить
На вавину штуку гроші з держбюджету. А на ТЕЦ5 - з бюджету Києва. Ви киянин?
06.05.2026 20:33 Ответить
Не новина. "Та, дєнєг жалка!" - це вже класика
06.05.2026 15:09 Ответить
Правильно заробив, потрібно будувати малі когенераціні установки, а не відновлювати старе велике радянське лайно, яке прикрити від балістики РФ неможливо.
06.05.2026 16:04 Ответить
Ну ти вже багато набудував малих когенераційних установок? Похвастайся!
06.05.2026 18:13 Ответить
Всього лиш 3 млрд грн.? При бюджеті 100 + млрд. Кап ремонт пр.Лобановського + Харківське шосе + трошки не витрачати на всяку фігню і все буде
06.05.2026 16:25 Ответить
Смішно й сумно дивитись, як під виглядом піклування про громадян чиновники змагаються за розпил грошей. Відновлювати можна все і неодноразово, бо де гарантія, що цю ТЕЦ знову ще 10 разів не розіб'ють? Але при це немає питань, ніхто не шукає реального плану забезпечення громади теплоенергією, всі займаються піаром і звинуваченнями. Пам'ятаєте, як заборонили робити індивідуальне опалення, бо як же можна буде вкрасти? Зараз це вилізло боком українцям. Але все продовжується: капітальний ремонт доріг, відбудова того, що знову розіб'ють - усе на чому можна красти під час війни. Все для перемоги!
06.05.2026 16:27 Ответить
У Бібліі написано що по плодам іх побачите іх, а які плоди в голобородька всі побачили корупція неймовірних масштабів, бюрократія, кумовство, сватовство, ціни захмарні, налоги взлетіли, роботи немае бо все через тцк, кордони закриті, пів краіни в руїнах та цвентарах, по всій країні бігають молодики в балаклавах та хапають чоловіків як телят б'ють та вимагають хабарі ,соціальний ліфт один на два метра нижче рівня землі.
06.05.2026 18:14 Ответить
Диверсифікуйте генерацію.
06.05.2026 18:30 Ответить
Треба пояснити ситуацію Європі і просити допомоги! Думаю, Києву допоможуть...
06.05.2026 18:33 Ответить
Допоможуть, але мабуть не відбудовувати те, що знову розіб'ють.
06.05.2026 19:07 Ответить
Знову ТЕЦ... Малу генерацію розвивайте а не ахмєтову на квартиру скидаєтнся
06.05.2026 19:22 Ответить
ТЕЦ5 належить громаді Києва.

Не плутайте з ТЕЦ4..
06.05.2026 20:34 Ответить
Невже в нас немає жодного солдата проти внутрішніх ворогів кварталівських ригоаналів??
06.05.2026 19:24 Ответить
Нехай Київ домовляється з партнерами - з Ілоном Маском або іншими щоб допомогли з відновлюваною енергетикою.
06.05.2026 19:33 Ответить
"зелені зрадники" добре розуміють.що без "зеленої окупації" столиці України їхня антиукраїнська влада, може в любий момент наслідувати приклад "регоанальних" папірєднікофффф"
06.05.2026 21:57 Ответить
Гроші на ТЕЦ? А чергову тисячу тоді за що роздавати?
06.05.2026 23:06 Ответить
 
 