Правительство отказалось восстанавливать ТЭЦ-5 в Киеве, - Кличко
Киев продолжает готовиться к предстоящей зиме. Центральные власти, хотя и публично заявляют, что будут помогать, на самом деле не собираются этого делать.
Об этом пишет в Telegram-канале мэр Киева Виталий Кличко, сообщает Цензор.НЕТ.
Недоразумения по поводу восстановления ТЭЦ-5
По его словам, Министерство развития громад и территорий пообещало государственное финансирование и само предложило подрядчиков для восстановительных работ на ТЭЦ-5.
"Теперь, когда время прошло, государство, фактически, умывает руки. В министерстве заявили, мол, это дело только Киева. То есть снова политика. Киев пытаются загнать в угол. Ситуация угрожающая. Ведь речь идет о том, как переживут зиму киевляне, как будет функционировать город", — говорится в сообщении.
Нужно срочно найти еще 3 млрд грн
Кличко также сообщает, что в этой ситуации столице необходимо срочно найти еще 3 млрд грн. А в целом на закупку оборудования и создание резервной системы теплоснабжения для ТЭЦ-5 требуется около 9 млрд грн.
"Столица, тем не менее, продолжает реализовывать проекты как по восстановлению поврежденных врагом объектов, так и по строительству системы резервного теплоснабжения. В пределах тех средств, которые есть у города, и за счет средств, заимствованных у партнеров", – резюмирует Кличко.
Такий електорат - це понаїхавший наріт.
А так і та і та мафіозна група за власні кошти може ремотувати ТЕЦ.
А щоюї, ти вже індульгенцію мафії Кличка виписала на розкрадання?
Електроенергія: Виходячи з того, що 1 МВт може забезпечити енергією приблизно 1 000 домогосподарств, 100 МВт достатньо для живлення близько 100 000 приватних осель або квартир. Це відповідає енергоспоживанню цілого міста середнього розміру.
Тепло: 138 МВт теплової потужності достатньо для опалення та гарячого водопостачання приблизно 40 000-60 000 квартир (залежно від кліматичних умов та енергоефективності будівель).
Середня межа (реалістична): ~$130-$150 млн.
Ключові фактори, що впливають на ціну
Тип обладнання:
Газопоршневі установки (ГПУ) зазвичай дорожчі у розрахунку на 1 МВт, але гнучкіші.
Газотурбінні установки (ГТУ) або ПГУ є ефективнішими для великої потужності (100 МВт).
Склад проекту: Вартість включає проектування, обладнання, будівельно-монтажні роботи (EPC-контракт), підключення до мереж та створення інфраструктури (паливопостачання).
Виробник: Обладнання від провідних брендів (Siemens, GE, MWM) коштує дорожче, ніж аналоги.
Враховуючи що в Києві близько 10.5 тис житлових будинків а це близько 1.3 млн квартир то очевидно що потреба Києва склала б з урахуваням житлової та соціальної інфраструктури 15-16 ГТУ орієнтовною загальною вартістю 2.5 млрд.дол.
Не плутайте з ТЕЦ4..