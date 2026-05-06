Правительство отказалось восстанавливать ТЭЦ-5 в Киеве, - Кличко

Киев продолжает готовиться к предстоящей зиме. Центральные власти, хотя и публично заявляют, что будут помогать, на самом деле не собираются этого делать.

Об этом пишет в Telegram-канале мэр Киева Виталий Кличко, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Недоразумения по поводу восстановления ТЭЦ-5

По его словам, Министерство развития громад и территорий пообещало государственное финансирование и само предложило подрядчиков для восстановительных работ на ТЭЦ-5.

"Теперь, когда время прошло, государство, фактически, умывает руки. В министерстве заявили, мол, это дело только Киева. То есть снова политика. Киев пытаются загнать в угол. Ситуация угрожающая. Ведь речь идет о том, как переживут зиму киевляне, как будет функционировать город", — говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Система решений по подготовке Киева к отопительному сезону оценивается в 30 миллиардов, – Кулеба

Нужно срочно найти еще 3 млрд грн

Кличко также сообщает, что в этой ситуации столице необходимо срочно найти еще 3 млрд грн. А в целом на закупку оборудования и создание резервной системы теплоснабжения для ТЭЦ-5 требуется около 9 млрд грн.

"Столица, тем не менее, продолжает реализовывать проекты как по восстановлению поврежденных врагом объектов, так и по строительству системы резервного теплоснабжения. В пределах тех средств, которые есть у города, и за счет средств, заимствованных у партнеров", – резюмирует Кличко.

Читайте: Кабмин выделит деньги на средства резервного питания для многоэтажек в Киеве, – Свириденко