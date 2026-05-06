Уряд відмовився відновлювати ТЕЦ-5 у Києві, - Кличко

Київ продовжує готуватися до наступної зими. Центральна влада, публічно заявляючи, що допомагатиме, робити цього не збирається.

Про це пише у телеграм-каналі мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

Непорозуміння щодо відновлення ТЕЦ-5

За його словами, Міністерство розвитку громад та територій пообіцяло державне фінансування та саме запропонувало підрядників для відновлювальних робіт на ТЕЦ-5.

"Тепер, коли минув час, держава, фактично, умиває руки. В міністерстві заявили, мовляв, це справа тільки Києва. Тобто знову політика. Київ намагаються загнати в кут. Ситуація загрозлива. Адже йдеться про те, як переживуть зиму кияни, як функціонуватиме місто", - йдеться у повідомленні.

Потрібно терміново віднайти ще 3 млрд грн

Кличко також інформує, що у цій ситуації столиці необхідно терміново віднайти ще 3 млрд грн. А загалом на закупівлю обладнання та створення резервної системи теплопостачання для ТЕЦ-5 потрібно близько 9 млрд грн.

"Столиця, разом з тим, продовжує реалізовувати проєкти і з відновлення пошкоджених ворогом обʼєктів, і з будівництва системи резервного теплопостачання. В межах тих, коштів, які є у міста, і за запозичені в партнерів кошти", - резюмує Кличко.

