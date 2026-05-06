Уряд відмовився відновлювати ТЕЦ-5 у Києві, - Кличко

Київ продовжує готуватися до наступної зими. Центральна влада, публічно заявляючи, що допомагатиме, робити цього не збирається.

Про це пише у телеграм-каналі мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

Непорозуміння щодо відновлення ТЕЦ-5

За його словами, Міністерство розвитку громад та територій пообіцяло державне фінансування та саме запропонувало підрядників для відновлювальних робіт на ТЕЦ-5.

"Тепер, коли минув час, держава, фактично, умиває руки. В міністерстві заявили, мовляв, це справа тільки Києва. Тобто знову політика. Київ намагаються загнати в кут. Ситуація загрозлива. Адже йдеться про те, як переживуть зиму кияни, як функціонуватиме місто", - йдеться у повідомленні.

Потрібно терміново віднайти ще 3 млрд грн

Кличко також інформує, що у цій ситуації столиці необхідно терміново віднайти ще 3 млрд грн. А загалом на закупівлю обладнання та створення резервної системи теплопостачання для ТЕЦ-5 потрібно близько 9 млрд грн.

"Столиця, разом з тим, продовжує реалізовувати проєкти і з відновлення пошкоджених ворогом обʼєктів, і з будівництва системи резервного теплопостачання. В межах тих, коштів, які є у міста, і за запозичені в партнерів кошти", - резюмує Кличко.

Топ коментарі
Вона умиває руки з 2019 року...зебіли, вам подобається?
06.05.2026 12:09 Відповісти
Хуже не будет! Я вам ничего не должен.
06.05.2026 12:07 Відповісти
Зельцман і Свириденко обрікають "непослушних" киян на холодну зиму? Вовчик, тобі в Києві на виборах нічого не світить, як і твоїм посіпакпм! Ненавидимо злодіїв...
06.05.2026 12:28 Відповісти
В Києві у другому турі за Генітального Піаніста проголосували більше 60% виборців ... ось і мають вже на 8-му році від того голосування!
06.05.2026 12:23 Відповісти
Ці 63% - такі ж кияни, як і сам Піаніст.
Такий електорат - це понаїхавший наріт.
06.05.2026 12:39 Відповісти
Там до понаїхавших телепнів вистачало.
06.05.2026 22:10 Відповісти
Без шламбаумів кабміндічів та зеленського, про які він «не ЗНАЄ», аж з 2020 року, ніякого відновлення ТЕС не буде в Києві!!
06.05.2026 15:03 Відповісти
дегенерати проголосували за Кличка/ Бюджет києва більше 100 млрд грн. немає 3 млрд на ТЕЦ? Кличко і його свора за рік більше вкрадуть, ніж 3 млрд.
07.05.2026 00:02 Відповісти
Зелень жере у три горла. Коли ви вже подавитеся?
06.05.2026 12:12 Відповісти
У Міндіча треба просити допомоги, а він з Вовою сам порішає
06.05.2026 12:12 Відповісти
Влада чітко усвідомлює, що із закінченням війни і для них все закінчиться. А ще дуже хочеться накласти лапу на всі активи та контролювати їх у ручному режимі - бо двушечка ж сама себе не відправить.Тому в них зараз інші пріоритети і уся їх енергія буде спрямована на це, а не на фронт і виживання країни.
06.05.2026 12:14 Відповісти
На Кличка накладуть санкції і замінять на Тищенка. Той таку херню оприлюднювати не буде!
06.05.2026 12:22 Відповісти
Дуже хоче керувати Києвом товарісч Бахматов.
06.05.2026 20:26 Відповісти
Зеленим начхати на людей, тільки б побільше вкрасти і насолити Кличку
06.05.2026 12:23 Відповісти
Непотрібно із Кличка робити беззсрібника. Є мафія Зеленьського на державному рівні і київська мафія Кличка. І за Клмчка голосували лиш тому, щоб не було повної монополії мафії Кломойсько- -Зеленьського.
А так і та і та мафіозна група за власні кошти може ремотувати ТЕЦ.
06.05.2026 15:49 Відповісти
Не чіпайте Кличка! Єдиний нормальний мер, після царських часів.
06.05.2026 18:12 Відповісти
Та да, кому і кобила - наречена.
А щоюї, ти вже індульгенцію мафії Кличка виписала на розкрадання?
06.05.2026 20:24 Відповісти
Я тобі не тикала. Ти де зараз? За кордоном? То наводь порядки там, де мешкаєш. В перервах між миттям туалетів та коридорів.
06.05.2026 20:29 Відповісти
А тебе у Кличка де у якості підс..и тримають, в коридорі, чи в туа..і?
06.05.2026 20:33 Відповісти
Зельцман і Свириденко обрікають "непослушних" киян на холодну зиму? Вовчик, тобі в Києві на виборах нічого не світить, як і твоїм посіпакпм! Ненавидимо злодіїв...
06.05.2026 12:28 Відповісти
Не знаю як 5 ТЕЦ, то правий берег. Мене цікавить 4 ТЕЦ на лівому))
06.05.2026 18:13 Відповісти
Задовбали вже, тут на пропаганду влади грошей не вистачає, крадуть гади, а ви ще вимагаєте щось для киян щось робити. Зовсім слуг народу дістали
06.05.2026 12:30 Відповісти
Це правда-краще 19млрд (може не всі) спустити в унітаз для рейтингів
06.05.2026 12:50 Відповісти
Якщо виключити корупційну складову , то мабудь одного млрд вистачить нову збудувати ?
06.05.2026 12:59 Відповісти
Загальна потужність ГТУ у 100 МВт електричної та 138 МВт теплової енергії відповідає параметрам потужної когенераційної установки.Такий обсяг енергії може забезпечити потреби побутових споживачів
Електроенергія: Виходячи з того, що 1 МВт може забезпечити енергією приблизно 1 000 домогосподарств, 100 МВт достатньо для живлення близько 100 000 приватних осель або квартир. Це відповідає енергоспоживанню цілого міста середнього розміру.
Тепло: 138 МВт теплової потужності достатньо для опалення та гарячого водопостачання приблизно 40 000-60 000 квартир (залежно від кліматичних умов та енергоефективності будівель).
Середня межа (реалістична): ~$130-$150 млн.
Ключові фактори, що впливають на ціну
Тип обладнання:
Газопоршневі установки (ГПУ) зазвичай дорожчі у розрахунку на 1 МВт, але гнучкіші.
Газотурбінні установки (ГТУ) або ПГУ є ефективнішими для великої потужності (100 МВт).
Склад проекту: Вартість включає проектування, обладнання, будівельно-монтажні роботи (EPC-контракт), підключення до мереж та створення інфраструктури (паливопостачання).
Виробник: Обладнання від провідних брендів (Siemens, GE, MWM) коштує дорожче, ніж аналоги.
Враховуючи що в Києві близько 10.5 тис житлових будинків а це близько 1.3 млн квартир то очевидно що потреба Києва склала б з урахуваням житлової та соціальної інфраструктури 15-16 ГТУ орієнтовною загальною вартістю 2.5 млрд.дол.
06.05.2026 19:55 Відповісти
Гандоны Зе саботируют,чтобы обвинить Киев.
06.05.2026 13:12 Відповісти
Значить Киянам треба "вмити" зелену падаль скільки ми ще можем терпіти цю зелену наволоч Зимою ми замерзали, і їм все рівно
06.05.2026 13:38 Відповісти
Бггг, так зебіли навпаки повинні бути довольні! На зло Ахмєтову відморозять сраки.
06.05.2026 13:55 Відповісти
ТЕЦ-5 це приватна власність, усім відомого персонажа. Якщо держава інвестуватиме у відновлення вищезгаданої ТЕЦ, то доцільно було б за це отримати певний пакет акцій. Так як це було з приватбанк, який держава врятувала від банкрутства а потім націоналізувала.
06.05.2026 14:20 Відповісти
ТЕЦ-5 - комунальна власність.
06.05.2026 14:38 Відповісти
Оце я лохонувся!
06.05.2026 14:45 Відповісти
буває))))
06.05.2026 16:14 Відповісти
Ну от у Харкові та Ладижині на початку війни ТЕЦ розбили, потім вклали кошти на відновлення. Цієї зими ці тЕЦ знову роздолбали. Чи Віталя дійсно такий йолоп, чи прикидується?
06.05.2026 14:21 Відповісти
Та, да. Як захист побудувати, так "Та, дєнєг жалка!". А як відновлювати - то проблеми Києва.
06.05.2026 15:11 Відповісти
Яка-ТЕЦ 5? Останні гроші пішли на "вавину тисячу". Свириденчихі залишається лише облизуватись,чекаючи 90лярдів євро.
06.05.2026 14:36 Відповісти
На вавину штуку гроші з держбюджету. А на ТЕЦ5 - з бюджету Києва. Ви киянин?
06.05.2026 20:33 Відповісти
Не новина. "Та, дєнєг жалка!" - це вже класика
06.05.2026 15:09 Відповісти
Правильно заробив, потрібно будувати малі когенераціні установки, а не відновлювати старе велике радянське лайно, яке прикрити від балістики РФ неможливо.
06.05.2026 16:04 Відповісти
Ну ти вже багато набудував малих когенераційних установок? Похвастайся!
06.05.2026 18:13 Відповісти
Всього лиш 3 млрд грн.? При бюджеті 100 + млрд. Кап ремонт пр.Лобановського + Харківське шосе + трошки не витрачати на всяку фігню і все буде
06.05.2026 16:25 Відповісти
Смішно й сумно дивитись, як під виглядом піклування про громадян чиновники змагаються за розпил грошей. Відновлювати можна все і неодноразово, бо де гарантія, що цю ТЕЦ знову ще 10 разів не розіб'ють? Але при це немає питань, ніхто не шукає реального плану забезпечення громади теплоенергією, всі займаються піаром і звинуваченнями. Пам'ятаєте, як заборонили робити індивідуальне опалення, бо як же можна буде вкрасти? Зараз це вилізло боком українцям. Але все продовжується: капітальний ремонт доріг, відбудова того, що знову розіб'ють - усе на чому можна красти під час війни. Все для перемоги!
06.05.2026 16:27 Відповісти
У Бібліі написано що по плодам іх побачите іх, а які плоди в голобородька всі побачили корупція неймовірних масштабів, бюрократія, кумовство, сватовство, ціни захмарні, налоги взлетіли, роботи немае бо все через тцк, кордони закриті, пів краіни в руїнах та цвентарах, по всій країні бігають молодики в балаклавах та хапають чоловіків як телят б'ють та вимагають хабарі ,соціальний ліфт один на два метра нижче рівня землі.
06.05.2026 18:14 Відповісти
Диверсифікуйте генерацію.
06.05.2026 18:30 Відповісти
Треба пояснити ситуацію Європі і просити допомоги! Думаю, Києву допоможуть...
06.05.2026 18:33 Відповісти
Допоможуть, але мабуть не відбудовувати те, що знову розіб'ють.
06.05.2026 19:07 Відповісти
Знову ТЕЦ... Малу генерацію розвивайте а не ахмєтову на квартиру скидаєтнся
06.05.2026 19:22 Відповісти
ТЕЦ5 належить громаді Києва.

Не плутайте з ТЕЦ4..
06.05.2026 20:34 Відповісти
Невже в нас немає жодного солдата проти внутрішніх ворогів кварталівських ригоаналів??
06.05.2026 19:24 Відповісти
Нехай Київ домовляється з партнерами - з Ілоном Маском або іншими щоб допомогли з відновлюваною енергетикою.
06.05.2026 19:33 Відповісти
"зелені зрадники" добре розуміють.що без "зеленої окупації" столиці України їхня антиукраїнська влада, може в любий момент наслідувати приклад "регоанальних" папірєднікофффф"
06.05.2026 21:57 Відповісти
Гроші на ТЕЦ? А чергову тисячу тоді за що роздавати?
06.05.2026 23:06 Відповісти
 
 