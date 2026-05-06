Уряд відмовився відновлювати ТЕЦ-5 у Києві, - Кличко
Київ продовжує готуватися до наступної зими. Центральна влада, публічно заявляючи, що допомагатиме, робити цього не збирається.
Про це пише у телеграм-каналі мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.
Непорозуміння щодо відновлення ТЕЦ-5
За його словами, Міністерство розвитку громад та територій пообіцяло державне фінансування та саме запропонувало підрядників для відновлювальних робіт на ТЕЦ-5.
"Тепер, коли минув час, держава, фактично, умиває руки. В міністерстві заявили, мовляв, це справа тільки Києва. Тобто знову політика. Київ намагаються загнати в кут. Ситуація загрозлива. Адже йдеться про те, як переживуть зиму кияни, як функціонуватиме місто", - йдеться у повідомленні.
Потрібно терміново віднайти ще 3 млрд грн
Кличко також інформує, що у цій ситуації столиці необхідно терміново віднайти ще 3 млрд грн. А загалом на закупівлю обладнання та створення резервної системи теплопостачання для ТЕЦ-5 потрібно близько 9 млрд грн.
"Столиця, разом з тим, продовжує реалізовувати проєкти і з відновлення пошкоджених ворогом обʼєктів, і з будівництва системи резервного теплопостачання. В межах тих, коштів, які є у міста, і за запозичені в партнерів кошти", - резюмує Кличко.
Такий електорат - це понаїхавший наріт.
А так і та і та мафіозна група за власні кошти може ремотувати ТЕЦ.
А щоюї, ти вже індульгенцію мафії Кличка виписала на розкрадання?
Електроенергія: Виходячи з того, що 1 МВт може забезпечити енергією приблизно 1 000 домогосподарств, 100 МВт достатньо для живлення близько 100 000 приватних осель або квартир. Це відповідає енергоспоживанню цілого міста середнього розміру.
Тепло: 138 МВт теплової потужності достатньо для опалення та гарячого водопостачання приблизно 40 000-60 000 квартир (залежно від кліматичних умов та енергоефективності будівель).
Середня межа (реалістична): ~$130-$150 млн.
Ключові фактори, що впливають на ціну
Тип обладнання:
Газопоршневі установки (ГПУ) зазвичай дорожчі у розрахунку на 1 МВт, але гнучкіші.
Газотурбінні установки (ГТУ) або ПГУ є ефективнішими для великої потужності (100 МВт).
Склад проекту: Вартість включає проектування, обладнання, будівельно-монтажні роботи (EPC-контракт), підключення до мереж та створення інфраструктури (паливопостачання).
Виробник: Обладнання від провідних брендів (Siemens, GE, MWM) коштує дорожче, ніж аналоги.
Враховуючи що в Києві близько 10.5 тис житлових будинків а це близько 1.3 млн квартир то очевидно що потреба Києва склала б з урахуваням житлової та соціальної інфраструктури 15-16 ГТУ орієнтовною загальною вартістю 2.5 млрд.дол.
Не плутайте з ТЕЦ4..