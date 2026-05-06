Темпы подготовки Киева к зиме не соответствуют объему госфинансирования, - Кулеба

Темпы подготовки Киева к отопительному сезону не соответствуют ни уровню угроз, ни объему государственного финансирования.

Об этом сообщил в Telegram-канале вице-премьер-министр Алексей Кулеба, сообщает Цензор.НЕТ.

Он напоминает, что до зимы осталось семь месяцев. На данный момент Кулеба в очередной раз беседовал с главой КГГА Виталием Кличко относительно реализации Плана стойкости и резервного теплоснабжения Киева.

Помощь государства

Как уверяет Кулеба, государство уже берет на себя значительные финансовые обязательства для защиты и резервирования систем теплоснабжения столицы.

Правительство уже:

▪️ направило 987 млн грн на первоочередные меры защиты;

▪️ готовит еще 967 млн грн на авансирование оборудования распределенной тепловой генерации;

▪️ отдельно предусматривает еще 2 млрд грн на защиту критических элементов и запуск дополнительных тепловых мощностей.

"В течение апреля-мая в целом - почти 4 млрд грн государственных средств. Это ресурсы налогоплательщиков и ресурс страны, которая воюет. При том, что в столице - самый большой из бюджетов после государственного", - добавил вице-премьер.

От Киева ждут конкретных действий

По его мнению, город должен немедленно перейти от обсуждений к конкретным действиям:

- заключение контрактов;

- определение подрядчиков;

- подготовка площадок;

- подключения к сетям;

- запуска резервной генерации.

По словам Кулебы, в ходе совещания:

Рассмотрели конкретные решения для работы системы в кризисных сценариях - в случае атак на отдельные ТЭЦ. Речь идет о резервной генерации, подключении к тепловым, газовым, электрическим и водным сетям, а также инфраструктуре для быстрого запуска систем.

Определили параметры резервной генерации, которые позволят поддерживать минимально необходимую температуру в домах даже в сложных погодных условиях.

Отдельно обсудили вопросы земельных участков, технических условий и доступа к сетям. Без этого ни одно решение не будет реализовано.

Киев должен предоставить зафиксированные в контракте решения с четкими сроками, графиком финансирования и персонально ответственными лицами.

Контроль за выполнением, включая заключение контрактов, - до 10 мая.

"После 10 мая - в случае невыполнения поставленных задач - необходимо оценить управленческие возможности руководства столицы готовиться к вызовам, имея все ресурсы для этого", - резюмирует он.

Что предшествовало?

Ранее Кличко заявил о нехватке 3 млрд грн на восстановление ТЭЦ-5 и подготовку Киева к зиме.