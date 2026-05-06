Темпы подготовки Киева к зиме не соответствуют объему госфинансирования, - Кулеба

Подготовка Киева к отопительному сезону

Темпы подготовки Киева к отопительному сезону не соответствуют ни уровню угроз, ни объему государственного финансирования.

Об этом сообщил в Telegram-канале вице-премьер-министр Алексей Кулеба, сообщает Цензор.НЕТ.

Он напоминает, что до зимы осталось семь месяцев. На данный момент Кулеба в очередной раз беседовал с главой КГГА Виталием Кличко относительно реализации Плана стойкости и резервного теплоснабжения Киева.

Помощь государства

Как уверяет Кулеба, государство уже берет на себя значительные финансовые обязательства для защиты и резервирования систем теплоснабжения столицы.

Правительство уже:

▪️ направило 987 млн грн на первоочередные меры защиты;
▪️ готовит еще 967 млн грн на авансирование оборудования распределенной тепловой генерации;
▪️ отдельно предусматривает еще 2 млрд грн на защиту критических элементов и запуск дополнительных тепловых мощностей.

"В течение апреля-мая в целом - почти 4 млрд грн государственных средств. Это ресурсы налогоплательщиков и ресурс страны, которая воюет. При том, что в столице - самый большой из бюджетов после государственного", - добавил вице-премьер.

От Киева ждут конкретных действий

По его мнению, город должен немедленно перейти от обсуждений к конкретным действиям:
- заключение контрактов;
- определение подрядчиков;
- подготовка площадок;
- подключения к сетям;
- запуска резервной генерации.

По словам Кулебы, в ходе совещания:

  • Рассмотрели конкретные решения для работы системы в кризисных сценариях - в случае атак на отдельные ТЭЦ. Речь идет о резервной генерации, подключении к тепловым, газовым, электрическим и водным сетям, а также инфраструктуре для быстрого запуска систем.
  • Определили параметры резервной генерации, которые позволят поддерживать минимально необходимую температуру в домах даже в сложных погодных условиях.
  • Отдельно обсудили вопросы земельных участков, технических условий и доступа к сетям. Без этого ни одно решение не будет реализовано.
  • Киев должен предоставить зафиксированные в контракте решения с четкими сроками, графиком финансирования и персонально ответственными лицами.

Контроль за выполнением, включая заключение контрактов, - до 10 мая.

"После 10 мая - в случае невыполнения поставленных задач - необходимо оценить управленческие возможности руководства столицы готовиться к вызовам, имея все ресурсы для этого", - резюмирует он.

Что предшествовало?

Ранее Кличко заявил о нехватке 3 млрд грн на восстановление ТЭЦ-5 и подготовку Киева к зиме.

Топ комментарии
спрямував 987 млн грн на першочергові заходи захисту
А то, что только на восстановление только одной ТЭЦ-5 нужно в 10 раз больше, это как? Это Кличко виноват?
06.05.2026 12:44 Ответить
от цей віталя!
ніяк його не зламати!
ніяк не хоче київ до опалювального сезону у травні готувати!
а, ще ж треба газ закупити і генерації розставити.

питання, а хто таке призначений холуй кулеба для обраного киянами віталі?
ніхто!
вітіля наступного разу відработай двоєчку по пустій макітрі кулеби.

але ж!
все, що завгодно, але ані слова про міндіча та парад 9 мая.
06.05.2026 12:44 Ответить
Винуватий Кличко! Йому донесли план Зимостійкості!
06.05.2026 12:43 Ответить
не мешайте киеву мосты перескладывать. виталик не причём, он по запрету парковок на любом клочке Киева и стовпчыкам
06.05.2026 12:48 Ответить
То накуй ти там призначений? Попісдіти, що ти не справляєшся? Накуй.
06.05.2026 13:06 Ответить
Кулеба гандон,провокатор, саботажник.
06.05.2026 13:09 Ответить
А Кличко сказав, що держава тільки оголошує обіцянки на публіку, а реально не збирається допомагати. Не знаю як хто, а я Кличку вірю більше, ніж зеленій мстивій шоблі.
06.05.2026 13:15 Ответить
Як тільки Зєля став прєзіком, наша родина купила два чавунні каміни, машину дров, викопали криницю та з часом придбали в господарку дві рушниці і генератор.
06.05.2026 13:23 Ответить
Хай кулеба розкаже, як украли у киян 8 мільярдів і про відсутність держфінансування. І не лізьте зелена гниль до Кличка - його обирали кияни. Поверніть те, що вкрали, і буде відновлена ТЕЦ-5
06.05.2026 14:56 Ответить
Темпи підготовки Києва до зими не відповідають обсягу держфінансування, - Кулеба,,, "зелене пробкове дерево " (((Як запевняє Кулеба, держава вже бере на себе великий фінансовий ресурс для захисту та резервування систем теплопостачання столиці. "зелені беруть фінансовий ресурс але поки що хер його дають столці(((( готує ще 967 млн грн на авансування обладнання розподіленої теплової генерації;
▪️ окремо передбачає ще 2 млрд грн на захист критичних елементів та запуск додаткових теплових потужностей. ("зелені менеджери і зрадники" маючи всі можливості з 2019 року до вели Україну і її народ до прірви з втратою українських територій.біднстю народу.та масовою еміграцією українців з України....Питання доцільності перебування відвертих "зелених" ворогів України при владі вже давно назріло...
06.05.2026 15:28 Ответить
 
 