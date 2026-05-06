Темпи підготовки Києва до зими не відповідають обсягу держфінансування, - Кулеба

Темпи Києва у підготовці до опалювального сезону не відповідають ані рівню загроз, ані обсягу державного фінансування.

Про це повідомив у телеграм-каналі віцепрем’єр-міністр Олексій Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Він нагадує, що до зими залишилося сім місяців. Кулеба вкотре говорив із керівником КМДА Віталієм Кличком щодо реалізації Плану стійкості та резервного теплопостачання Києва.

Також читайте: Система рішень підготовки Києва до опалювального сезону оцінюється в 30 мільярдів, – Кулеба

Допомога держави

Як запевняє Кулеба, держава вже бере на себе великий фінансовий ресурс для захисту та резервування систем теплопостачання столиці.

Уряд уже:

▪️ спрямував 987 млн грн на першочергові заходи захисту;

▪️ готує ще 967 млн грн на авансування обладнання розподіленої теплової генерації;

▪️ окремо передбачає ще 2 млрд грн на захист критичних елементів та запуск додаткових теплових потужностей.

"Протягом квітня-травня загалом - майже 4 млрд грн державних коштів. Це ресурси платників податків і ресурс країни, яка воює. При тому, що в столиці - найбільший із бюджетів після державного", - додав віцепрем’єр.

Також читайте: Підготовка до опалювального сезону: В Києві почали будувати додаткову генерацію

Від Києва чекають конкретних дій

На його думку, місто має негайно перейти від обговорень до конкретних дій:

- укладення контрактів;

- визначення підрядників;

- підготовки майданчиків;

- підключення до мереж;

- запуску резервної генерації.

За словами Кулеби, під час наради:

розглянули конкретні рішення для роботи системи у кризових сценаріях - у разі атак на окремі ТЕЦ. Йдеться про резервну генерацію, підключення до теплових, газових, електричних і водних мереж, а також інфраструктуру для швидкого запуску систем.

визначили параметри резервної генерації, які дозволять утримувати мінімально необхідну температуру в будинках навіть за складних погодних умов.

окремо обговорили питання земельних ділянок, технічних умов та доступу до мереж. Без цього жодне рішення не буде реалізоване.

Київ має надати законтрактовані рішення з чіткими строками, графіком фінансування та персонально відповідальними.

Контроль виконання, включно з укладанням контрактів, - до 10 травня.

"Після 10 травня - у разі невиконання поставлених задач - необхідно оцінити управлінські можливості керівництва столиці готуватись до викликів, маючи всі ресурси для цього", - резюмує він.

Що передувало?

Раніше Кличко заявив про нестачу 3 млрд грн на відновлення ТЕЦ-5 та підготовку Києва до зими.