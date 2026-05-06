Темпи підготовки Києва до зими не відповідають обсягу держфінансування, - Кулеба
Темпи Києва у підготовці до опалювального сезону не відповідають ані рівню загроз, ані обсягу державного фінансування.
Про це повідомив у телеграм-каналі віцепрем’єр-міністр Олексій Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.
Він нагадує, що до зими залишилося сім місяців. Кулеба вкотре говорив із керівником КМДА Віталієм Кличком щодо реалізації Плану стійкості та резервного теплопостачання Києва.
Допомога держави
Як запевняє Кулеба, держава вже бере на себе великий фінансовий ресурс для захисту та резервування систем теплопостачання столиці.
Уряд уже:
▪️ спрямував 987 млн грн на першочергові заходи захисту;
▪️ готує ще 967 млн грн на авансування обладнання розподіленої теплової генерації;
▪️ окремо передбачає ще 2 млрд грн на захист критичних елементів та запуск додаткових теплових потужностей.
"Протягом квітня-травня загалом - майже 4 млрд грн державних коштів. Це ресурси платників податків і ресурс країни, яка воює. При тому, що в столиці - найбільший із бюджетів після державного", - додав віцепрем’єр.
Від Києва чекають конкретних дій
На його думку, місто має негайно перейти від обговорень до конкретних дій:
- укладення контрактів;
- визначення підрядників;
- підготовки майданчиків;
- підключення до мереж;
- запуску резервної генерації.
За словами Кулеби, під час наради:
- розглянули конкретні рішення для роботи системи у кризових сценаріях - у разі атак на окремі ТЕЦ. Йдеться про резервну генерацію, підключення до теплових, газових, електричних і водних мереж, а також інфраструктуру для швидкого запуску систем.
- визначили параметри резервної генерації, які дозволять утримувати мінімально необхідну температуру в будинках навіть за складних погодних умов.
- окремо обговорили питання земельних ділянок, технічних умов та доступу до мереж. Без цього жодне рішення не буде реалізоване.
- Київ має надати законтрактовані рішення з чіткими строками, графіком фінансування та персонально відповідальними.
Контроль виконання, включно з укладанням контрактів, - до 10 травня.
"Після 10 травня - у разі невиконання поставлених задач - необхідно оцінити управлінські можливості керівництва столиці готуватись до викликів, маючи всі ресурси для цього", - резюмує він.
Що передувало?
Раніше Кличко заявив про нестачу 3 млрд грн на відновлення ТЕЦ-5 та підготовку Києва до зими.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
------------
А то, что только на восстановление только одной ТЭЦ-5 нужно в 10 раз больше, это как? Это Кличко виноват?
ніяк його не зламати!
ніяк не хоче київ до опалювального сезону у травні готувати!
а, ще ж треба газ закупити і генерації розставити.
питання, а хто таке призначений холуй кулеба для обраного киянами віталі?
ніхто!
вітіля наступного разу відработай двоєчку по пустій макітрі кулеби.
але ж!
все, що завгодно, але ані слова про міндіча та парад 9 мая.
▪️ окремо передбачає ще 2 млрд грн на захист критичних елементів та запуск додаткових теплових потужностей. ("зелені менеджери і зрадники" маючи всі можливості з 2019 року до вели Україну і її народ до прірви з втратою українських територій.біднстю народу.та масовою еміграцією українців з України....Питання доцільності перебування відвертих "зелених" ворогів України при владі вже давно назріло...