В Украине впервые осужден оккупационный "судья" за преследование гражданских лиц
28 апреля 2026 года был вынесен приговор, в котором использование оккупационной "судебной" системы против гражданского населения — в качестве инструмента давления, наказания и запугивания — было прямо признано военным преступлением.
Об этом сообщил Офис генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
По публичному обвинению прокуратуры автономии бывший "судья" оккупационного "Киевского районного суда города Симферополя" признан виновным в нарушении законов и обычаев войны.
Ему назначено 13 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Доказано, что после оккупации Крыма он сознательно перешел на сторону государства-агрессора, присягнул ему и работал в незаконной судебной системе, принимая решения, направленные на преследование людей за проукраинскую позицию.
Среди ключевых эпизодов — незаконное содержание под стражей заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза за участие в мирном митинге в поддержку территориальной целостности Украины, а также приговор украинскому активисту Александру Костенко — 4 года 2 месяца лишения свободы за события Революции Достоинства.
Суд установил, что такие решения принимались с применением законодательства РФ на оккупированной территории и грубо нарушали нормы международного гуманитарного права, в частности Женевские конвенции. Это квалифицируется как системное лишение граждан права на справедливый суд.
В настоящее время осужденный продолжает работать на оккупантов на захваченной части Херсонской области и находится под санкциями ряда государств и международных партнеров Украины.
Тобою замінили Костіна, якого пнули з посади саме через цю ганебну справу.
Щось не так, аналізуючи практику застосування в Особливий період, із судочинством та законодавством мирного часу!!….
