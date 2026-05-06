В Украине впервые осужден оккупационный "судья" за преследование гражданских лиц

13 лет тюрьмы: осужден судья, преследовавший активистов в Крыму

28 апреля 2026 года был вынесен приговор, в котором использование оккупационной "судебной" системы против гражданского населения — в качестве инструмента давления, наказания и запугивания — было прямо признано военным преступлением.

Об этом сообщил Офис генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

По публичному обвинению прокуратуры автономии бывший "судья" оккупационного "Киевского районного суда города Симферополя" признан виновным в нарушении законов и обычаев войны.

Ему назначено 13 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Доказано, что после оккупации Крыма он сознательно перешел на сторону государства-агрессора, присягнул ему и работал в незаконной судебной системе, принимая решения, направленные на преследование людей за проукраинскую позицию.

Среди ключевых эпизодов — незаконное содержание под стражей заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза за участие в мирном митинге в поддержку территориальной целостности Украины, а также приговор украинскому активисту Александру Костенко — 4 года 2 месяца лишения свободы за события Революции Достоинства.

Суд установил, что такие решения принимались с применением законодательства РФ на оккупированной территории и грубо нарушали нормы международного гуманитарного права, в частности Женевские конвенции. Это квалифицируется как системное лишение граждан права на справедливый суд.

В настоящее время осужденный продолжает работать на оккупантов на захваченной части Херсонской области и находится под санкциями ряда государств и международных партнеров Украины.

До сраки такі заочні вироки. Кооператив «Династія» коли будуть судити?
06.05.2026 16:40 Ответить
Давайте вже вироки Крупі та виводку її прокурворів-інвалідів. Де покарання, Кравченко?
Тобою замінили Костіна, якого пнули з посади саме через цю ганебну справу.
06.05.2026 16:46 Ответить
З цими "заочними" вироками.... треба заочні зарплати платити...Ні одного очного вирока знаковим злодіям!! Підозри....підозри...а воно продовжує судити!!
06.05.2026 17:09 Ответить
Пройшло перші 11 років московської війни проти України!!
Щось не так, аналізуючи практику застосування в Особливий період, із судочинством та законодавством мирного часу!!….
06.05.2026 17:31 Ответить
Найлегче виносити вироки , які нічого не вирішують .
06.05.2026 17:34 Ответить
"Нині засуджений продовжує працювати на окупантів на захопленій частині Херсонщини"
й кладе огромний хер на офіс зєгенплокулола
06.05.2026 17:35 Ответить
Це як в анекдоты, -Ізя, а ви знаете что провас говорят ваши соседи когда вас дома нету? - Абрам, когда меня нету дома пускай они меня даже побьют, может ім полегчаєт
06.05.2026 17:45 Ответить
Зрадоебы не одобряют. А что вам не нравится, клоуны? Что этого выродка не приволокли в Киев на суд? Ну так мобилизуйтесь в ГУР или СБУ и привезите. А пока что кацапская сволочь будет бояться лишний шаг сделать, вдруг и правда где-то дадут по голове, кинут в багажник и привезут прямо в буцыгарню.
06.05.2026 20:26 Ответить
 
 