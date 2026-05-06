В Украине впервые осужден оккупационный "судья" за преследование гражданских лиц

28 апреля 2026 года был вынесен приговор, в котором использование оккупационной "судебной" системы против гражданского населения — в качестве инструмента давления, наказания и запугивания — было прямо признано военным преступлением.

Об этом сообщил Офис генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно?

По публичному обвинению прокуратуры автономии бывший "судья" оккупационного "Киевского районного суда города Симферополя" признан виновным в нарушении законов и обычаев войны.

Ему назначено 13 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Доказано, что после оккупации Крыма он сознательно перешел на сторону государства-агрессора, присягнул ему и работал в незаконной судебной системе, принимая решения, направленные на преследование людей за проукраинскую позицию.

Среди ключевых эпизодов — незаконное содержание под стражей заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза за участие в мирном митинге в поддержку территориальной целостности Украины, а также приговор украинскому активисту Александру Костенко — 4 года 2 месяца лишения свободы за события Революции Достоинства.

Суд установил, что такие решения принимались с применением законодательства РФ на оккупированной территории и грубо нарушали нормы международного гуманитарного права, в частности Женевские конвенции. Это квалифицируется как системное лишение граждан права на справедливый суд.

В настоящее время осужденный продолжает работать на оккупантов на захваченной части Херсонской области и находится под санкциями ряда государств и международных партнеров Украины.

Читайте: Задержан командир батальона, вымогавший у подчиненных 400 тыс. грн за "лояльное отношение". ФОТОрепортаж