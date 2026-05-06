В Україні вперше засуджено окупаційного "суддю" за переслідування цивільних

28 квітня 2026 року ухвалено вирок, яким прямо визнано воєнним злочином використання окупаційної "судової" системи проти цивільного населення - як інструменту тиску, покарання та залякування.

Про це повідомив Офіс Генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

За публічного обвинувачення прокуратури автономії колишнього "суддю" окупаційного "Київського районного суду міста Сімферополя" визнано винуватим у порушенні законів і звичаїв війни.

Йому призначено 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Доведено, що після окупації Криму він свідомо перейшов на бік держави-агресора, присягнув їй і працював у незаконній судовій системі, ухвалюючи рішення, спрямовані на переслідування людей за проукраїнську позицію.

Серед ключових епізодів - незаконне тримання під вартою заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза за участь у мирному мітингу на підтримку територіальної цілісності України, а також вирок українському активісту Олександру Костенку - 4 роки 2 місяці ув’язнення за події Революції Гідності.

Суд встановив, що такі рішення ухвалювалися із застосуванням законодавства РФ на окупованій території та грубо порушували норми міжнародного гуманітарного права, зокрема Женевські конвенції. Це кваліфіковано як системне позбавлення цивільних права на справедливий суд.

Нині засуджений продовжує працювати на окупантів на захопленій частині Херсонщини та перебуває під санкціями низки держав і міжнародних партнерів України.

