В Україні вперше засуджено окупаційного "суддю" за переслідування цивільних

28 квітня 2026 року ухвалено вирок, яким прямо визнано воєнним злочином використання окупаційної "судової" системи проти цивільного населення - як інструменту тиску, покарання та залякування.

Про це повідомив Офіс Генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

За публічного обвинувачення прокуратури автономії колишнього "суддю" окупаційного "Київського районного суду міста Сімферополя" визнано винуватим у порушенні законів і звичаїв війни.

Йому призначено 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Доведено, що після окупації Криму він свідомо перейшов на бік держави-агресора, присягнув їй і працював у незаконній судовій системі, ухвалюючи рішення, спрямовані на переслідування людей за проукраїнську позицію.

Серед ключових епізодів - незаконне тримання під вартою заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза за участь у мирному мітингу на підтримку територіальної цілісності України, а також вирок українському активісту Олександру Костенку - 4 роки 2 місяці ув’язнення за події Революції Гідності.

Суд встановив, що такі рішення ухвалювалися із застосуванням законодавства РФ на окупованій території та грубо порушували норми міжнародного гуманітарного права, зокрема Женевські конвенції. Це кваліфіковано як системне позбавлення цивільних права на справедливий суд.

Нині засуджений продовжує працювати на окупантів на захопленій частині Херсонщини та перебуває під санкціями низки держав і міжнародних партнерів України.

До сраки такі заочні вироки. Кооператив «Династія» коли будуть судити?
06.05.2026 16:40 Відповісти
Давайте вже вироки Крупі та виводку її прокурворів-інвалідів. Де покарання, Кравченко?
Тобою замінили Костіна, якого пнули з посади саме через цю ганебну справу.
06.05.2026 16:46 Відповісти
З цими "заочними" вироками.... треба заочні зарплати платити...Ні одного очного вирока знаковим злодіям!! Підозри....підозри...а воно продовжує судити!!
06.05.2026 17:09 Відповісти
Пройшло перші 11 років московської війни проти України!!
Щось не так, аналізуючи практику застосування в Особливий період, із судочинством та законодавством мирного часу!!….
06.05.2026 17:31 Відповісти
Найлегче виносити вироки , які нічого не вирішують .
06.05.2026 17:34 Відповісти
"Нині засуджений продовжує працювати на окупантів на захопленій частині Херсонщини"
й кладе огромний хер на офіс зєгенплокулола
06.05.2026 17:35 Відповісти
Це як в анекдоты, -Ізя, а ви знаете что провас говорят ваши соседи когда вас дома нету? - Абрам, когда меня нету дома пускай они меня даже побьют, может ім полегчаєт
06.05.2026 17:45 Відповісти
Зрадоебы не одобряют. А что вам не нравится, клоуны? Что этого выродка не приволокли в Киев на суд? Ну так мобилизуйтесь в ГУР или СБУ и привезите. А пока что кацапская сволочь будет бояться лишний шаг сделать, вдруг и правда где-то дадут по голове, кинут в багажник и привезут прямо в буцыгарню.
06.05.2026 20:26 Відповісти
 
 