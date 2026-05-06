Правительство отменило ограничения на выезд за границу для отдельных женщин-чиновниц

Кабинет Министров Украины отменил ограничения на выезд за границу для отдельной категории женщин-чиновниц на время действия военного положения.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, сообщает Цензор.НЕТ.

Какие изменения?

Отныне сотрудницы органов государственной власти, местного самоуправления, государственных предприятий и других определенных структур смогут пересекать границу без дополнительных ограничений.

Однако изменения не распространяются на высших должностных лиц государства, ключевых руководителей органов государственной власти и их заместителей, в частности на членов Кабмина, руководство министерств и центральных органов исполнительной власти, Офиса Президента Украины, Аппарата Верховной Рады Украины, СНБО, СБУ, Национального банка.

Также ограничения по-прежнему будут действовать для народных депутатов Украины, судей Верховного и Конституционного судов, прокуроров Офиса Генерального прокурора, а также руководителей государственных предприятий и органов, юрисдикция которых распространяется на всю территорию страны.

В Кабмине пояснили, что для этой категории должностных лиц правила остаются в силе для обеспечения непрерывной работы государственных институтов в условиях военного положения.

Что предшествовало?

В начале 2023 года правительство ограничило выезд за границу должностным лицам и госслужащим. Изменения предусматривают, что выезд за границу народных депутатов и депутатов местных советов, судей, прокуроров, государственных служащих, закрепленных за соответствующими органами работников и других категорий лиц может осуществляться исключительно в служебную командировку.

