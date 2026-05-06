Новости Выезд за границу женщин-чиновников
Правительство отменило ограничения на выезд за границу для отдельных женщин-чиновниц

Кабинет Министров Украины отменил ограничения на выезд за границу для отдельной категории женщин-чиновниц на время действия военного положения.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, сообщает Цензор.НЕТ.

 Какие изменения?

Отныне сотрудницы органов государственной власти, местного самоуправления, государственных предприятий и других определенных структур смогут пересекать границу без дополнительных ограничений.

Однако изменения не распространяются на высших должностных лиц государства, ключевых руководителей органов государственной власти и их заместителей, в частности на членов Кабмина, руководство министерств и центральных органов исполнительной власти, Офиса Президента Украины, Аппарата Верховной Рады Украины, СНБО, СБУ, Национального банка.

  • Также ограничения по-прежнему будут действовать для народных депутатов Украины, судей Верховного и Конституционного судов, прокуроров Офиса Генерального прокурора, а также руководителей государственных предприятий и органов, юрисдикция которых распространяется на всю территорию страны.

В Кабмине пояснили, что для этой категории должностных лиц правила остаются в силе для обеспечения непрерывной работы государственных институтов в условиях военного положения.

Что предшествовало?

В начале 2023 года правительство ограничило выезд за границу должностным лицам и госслужащим. Изменения предусматривают, что выезд за границу народных депутатов и депутатов местных советов, судей, прокуроров, государственных служащих, закрепленных за соответствующими органами работников и других категорий лиц может осуществляться исключительно в служебную командировку.

"Експосадовиця Вінницького ТЦК визнала вину у перевищенні службових повноважень у справі про побиття військовозобов'язаного.

Йдеться про колишню заступницю начальника міського ТЦК та СП Оксану Янчак, яка уклала з прокурором угоду про визнання винуватості.

Подія сталася ще у вересні 2024 року, коли до ТЦК прийшов чоловік із повісткою, маючи чинне бронювання. За даними ДБР, посадовиця вимагала від нього підписати документи та відмовитися від відстрочки.

Після відмови вона застосувала фізичну силу - вдарила чоловіка та почала його душити"

Оця теж виїде?
06.05.2026 20:30
+5
Корабельні сосни в кого "носики в пуху"взяли низький старт і подалі від НАБУ. Дякуємо тобі подруга Юля!
06.05.2026 20:58
+3
це вже перемога ?
06.05.2026 20:32
Посиділи тут - посидять там - нехай їдуть
06.05.2026 20:24
А він не міг їй так приліпити щоб в неї зуби через жопу повтлітали? Що то за чоловік якого баба б'є?
06.05.2026 20:35
06.05.2026 20:50
Як би вона не виглядала, немає значення. Я ніколи жінок не бив, але одного разу сказав одній щоб заспокоїлась якщо не хоче щоб зуби через задній прохід не випльовувати і вона вмить заспокоїлась. Б'ють тих хто не може, або боїться за себе постояти. В людини є свідомість і підсвіломість яка знає все. Людина відчуває (підсвіломість їй підказує) кого кпаще не рухати. Мене ніхто ніколи не рухав, на мене не нападали і навіть тепер я старий, але завжди готовий за себе постояти. Люди відчувають на рівні підвідомості що мене рухати не можна і не чіпають. Я не супермен, але мене не чіпають і я нікого не чіпаю, і не чіпав. На роботі питали: - ти ніколи не попадав на агресію? Я їм пояснював то що тут написав. Вони казали що я виглядаю так ніби завжди готовий напасти. Я відповів: - не напасти, але завжди готовий захищатись.
06.05.2026 21:17
представники чоловічої статі бувають з пониженою продукцією тестостерону, а жінки з підвищеною. А якщо на фоні адреналіну, то повна Срака
06.05.2026 22:20
Що стосується Раша Сраки то тут колись був випадок: - цигани пробували пограбувати на вулиці жінку, в результаті всі 4 опинились в госпіталі з переломами кінцівок і ребер. Нарвались на 4-х кратну чемпіонку по карате.
06.05.2026 21:21
Разом з крупою
06.05.2026 20:47
це вже перемога ?
06.05.2026 20:32
Деякі жіночки готуються "ставати на лижі"?
06.05.2026 20:54
06.05.2026 20:58
отака вона гендерна рівність *****
06.05.2026 21:04
Умєрова вже із-за кордону вернули, чи так у Флориді і сидить, Україну боронить?
06.05.2026 21:39
Чому ні? Хіба ж вони не люди, щоб закритими сидіти як собаки?)
06.05.2026 22:09
 
 