Правительство отменило ограничения на выезд за границу для отдельных женщин-чиновниц
Кабинет Министров Украины отменил ограничения на выезд за границу для отдельной категории женщин-чиновниц на время действия военного положения.
Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, сообщает Цензор.НЕТ.
Какие изменения?
Отныне сотрудницы органов государственной власти, местного самоуправления, государственных предприятий и других определенных структур смогут пересекать границу без дополнительных ограничений.
Однако изменения не распространяются на высших должностных лиц государства, ключевых руководителей органов государственной власти и их заместителей, в частности на членов Кабмина, руководство министерств и центральных органов исполнительной власти, Офиса Президента Украины, Аппарата Верховной Рады Украины, СНБО, СБУ, Национального банка.
- Также ограничения по-прежнему будут действовать для народных депутатов Украины, судей Верховного и Конституционного судов, прокуроров Офиса Генерального прокурора, а также руководителей государственных предприятий и органов, юрисдикция которых распространяется на всю территорию страны.
В Кабмине пояснили, что для этой категории должностных лиц правила остаются в силе для обеспечения непрерывной работы государственных институтов в условиях военного положения.
Что предшествовало?
В начале 2023 года правительство ограничило выезд за границу должностным лицам и госслужащим. Изменения предусматривают, что выезд за границу народных депутатов и депутатов местных советов, судей, прокуроров, государственных служащих, закрепленных за соответствующими органами работников и других категорий лиц может осуществляться исключительно в служебную командировку.
Йдеться про колишню заступницю начальника міського ТЦК та СП Оксану Янчак, яка уклала з прокурором угоду про визнання винуватості.
Подія сталася ще у вересні 2024 року, коли до ТЦК прийшов чоловік із повісткою, маючи чинне бронювання. За даними ДБР, посадовиця вимагала від нього підписати документи та відмовитися від відстрочки.
Після відмови вона застосувала фізичну силу - вдарила чоловіка та почала його душити"
