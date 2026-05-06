Уряд скасував обмеження на виїзд за кордон для окремих жінок-посадовиць
Кабінет Міністрів України скасував обмеження на виїзд за кордон для окремої категорії жінок-посадовиць під час дії воєнного стану.
Про це повідомила прем'єрка Юлія Свириденко, інформує Цензор.НЕТ.
Які зміни?
Відтепер працівниці органів державної влади, місцевого самоврядування, державних підприємств та інших визначених структур зможуть перетинати кордон без додаткових обмежень.
Однак зміни не застосовуються до найвищих посадових осіб держави, ключових керівників органів державної влади та їхніх заступників, зокрема для членів Кабміну, керівництва міністерств та центральних органів виконавчої влади, Офісу Президента України, Апарату Верховної Ради України, РНБО, СБУ, Національного банку.
- Також обмеження й надалі діятимуть для народних депутатів України, суддів Верховного та Конституційного судів, прокурорів Офісу Генерального прокурора, а також керівників державних підприємств і органів, юрисдикція яких поширюється на всю територію країни.
У Кабміні пояснили, що для цієї категорії посадовців правила залишаються чинними задля забезпечення безперервної роботи державних інституцій в умовах воєнного стану.
Що передувало?
На початку 2023 року уряд обмежив виїзд за кордон посадовцям і держслужбовцям. Зміни передбачають, що виїзд за кордон народних депутатів і депутатів місцевих рад, суддів, прокурорів, державних службовців, заброньованих за відповідними органами працівників та інших категорій осіб, може здійснюватись виключно у службове відрядження.
