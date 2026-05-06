Уряд скасував обмеження на виїзд за кордон для окремих жінок-посадовиць

Кабінет Міністрів України скасував обмеження на виїзд за кордон для окремої категорії жінок-посадовиць під час дії воєнного стану.

Про це повідомила прем'єрка Юлія Свириденко, інформує Цензор.НЕТ.

 Які зміни?

Відтепер працівниці органів державної влади, місцевого самоврядування, державних підприємств та інших визначених структур зможуть перетинати кордон без додаткових обмежень.

Однак зміни не застосовуються до найвищих посадових осіб держави, ключових керівників органів державної влади та їхніх заступників, зокрема для членів Кабміну, керівництва міністерств та центральних органів виконавчої влади, Офісу Президента України, Апарату Верховної Ради України, РНБО, СБУ, Національного банку.

  • Також обмеження й надалі діятимуть для народних депутатів України, суддів Верховного та Конституційного судів, прокурорів Офісу Генерального прокурора, а також керівників державних підприємств і органів, юрисдикція яких поширюється на всю територію країни.

У Кабміні пояснили, що для цієї категорії посадовців правила залишаються чинними задля забезпечення безперервної роботи державних інституцій в умовах воєнного стану.

Що передувало?

На початку 2023 року уряд обмежив виїзд за кордон посадовцям і держслужбовцям. Зміни передбачають, що виїзд за кордон народних депутатів і депутатів місцевих рад, суддів, прокурорів, державних службовців, заброньованих за відповідними органами працівників та інших категорій осіб, може здійснюватись виключно у службове відрядження.

Топ коментарі
+7
"Експосадовиця Вінницького ТЦК визнала вину у перевищенні службових повноважень у справі про побиття військовозобов'язаного.

Йдеться про колишню заступницю начальника міського ТЦК та СП Оксану Янчак, яка уклала з прокурором угоду про визнання винуватості.

Подія сталася ще у вересні 2024 року, коли до ТЦК прийшов чоловік із повісткою, маючи чинне бронювання. За даними ДБР, посадовиця вимагала від нього підписати документи та відмовитися від відстрочки.

Після відмови вона застосувала фізичну силу - вдарила чоловіка та почала його душити"

Оця теж виїде?
06.05.2026 20:30 Відповісти
+5
Корабельні сосни в кого "носики в пуху"взяли низький старт і подалі від НАБУ. Дякуємо тобі подруга Юля!
06.05.2026 20:58 Відповісти
+3
це вже перемога ?
06.05.2026 20:32 Відповісти
Посиділи тут - посидять там - нехай їдуть
06.05.2026 20:24 Відповісти
А він не міг їй так приліпити щоб в неї зуби через жопу повтлітали? Що то за чоловік якого баба б'є?
06.05.2026 20:35 Відповісти
06.05.2026 21:21 Відповісти
Разом з крупою
06.05.2026 20:47 Відповісти
Деякі жіночки готуються "ставати на лижі"?
06.05.2026 20:54 Відповісти
отака вона гендерна рівність *****
06.05.2026 21:04 Відповісти
Умєрова вже із-за кордону вернули, чи так у Флориді і сидить, Україну боронить?
06.05.2026 21:39 Відповісти
Чому ні? Хіба ж вони не люди, щоб закритими сидіти як собаки?)
06.05.2026 22:09 Відповісти
 
 