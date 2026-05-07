США в новой стратегии назвали Европу "инкубатором терроризма"
Администрация Дональда Трампа в новой контртеррористической стратегии отметила, что Европа является "инкубатором терроризма", который подпитывается массовой миграцией.
Об этом пишет The Guardian, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
В стратегии главной целью и центром усилий в борьбе с терроризмом названы наркокартели в Северной и Южной Америке. Однако самые жесткие формулировки касаются Европы.
"Всем понятно, что хорошо организованные враждебные группы используют открытые границы и связанные с ними глобалистские идеалы. Чем больше эти чужие культуры разрастаются и чем дольше сохраняется нынешняя европейская политика, тем больше гарантирован терроризм", - говорится в документе.
Отмечается, что страны Европы остаются "главными и долгосрочными партнерами США в борьбе с терроризмом", но "Европа находится под серьезной угрозой и является одновременно целью террористов и инкубатором террористических угроз".
Также в США подчеркивают, что Европа должна немедленно значительно увеличить свои контртеррористические усилия, чтобы "остановить свой упадок".
Тому все, що вони булькотять, це інформація для дослідження лікарями психіатрами.
До чого тут звинувачення європи?
Елементарна логіка.
Я захищаю європу.
Зелені збиралися у азію.
Як це корелюється з голосуванням за зелених?
Чи як працює твоя логіка, що ти зробив такі висновки?
Дуже просто корелюєтся - написали подумав дупою, як і голосували в 2019 за зе подумав сракою.
Я ж можу сказати, що ти їси гівно і ти можеш навіть не віднєкуватися, тому що ніхто цього не визнає публічно. Тому це залізне підтвердження, що ти їси гівно.
Давня спільнота цензору знає кого та що я підтримую. Зальотні користувачі можуть фантазувати все, що завгодно, але бажано, щоб вони підтверджували свої фантазії.
Дивлячись на твої коментарі, це не йде на користь твоїм розумовим здібностям.
Стратегія Трампа що до Європи шита білими нитками по чорному сукні.
Стратегія Трампа - "велич" Америки будувати на гроші від грабунку когось багатого. А крім ЄС більше нікого багатого і немає.
Від цього вся риторика про вихід США з Європи.
В данну секунду, наприклад, Трамп грабує Європу високими цінами на нафту.
Такий собі збочений робін гуд..
Трумпло очікувало мільйони.😁😁😁
.пая. муслимы в некоторых странах уже верховодят в городских советах. Вопиющие случаи, когда понаехавшие требовали запретить рождественскую елку. Так что увы тут Америка права. Хотя у них самих проблем с этим полно
Це як міндіч буде звинувачувати та повчати когось щодо корупції.
Люди, що з вами не так?!?
... правда тоді афроамериканці були рабами-нігерами, і їх ніхто непитав хочеш ти в Америку чи ні.
І ловили їх як звірей по Африці, садовили на кораблі та торгували ними.
Ти про це?
Заплативши кожному мільйони репарації зі труд їх родин в рабстві протягом сотні років.
Як ти на це дивишся?
Коли американці відступали, афганці за шасі їх літаків чіплялись.
З Ірака та Афганістана є причини тікати і без війни.
І недалекоглядна людина може бачити якісь вирішення прблем у діях трампа.
Якби була реакція на москалячу аґресію проти України (обез'ядерної в обмін на "ґарантії"), то ще був би шанс на якийсь час зберігати засаду "нерозповсюдження".
А так усі бачать, чим воно закінчується. І коли тих "Іранів" стане 10-20, то засаді "нерозповсюдження" прийде кінець: з усіма не повоюєш.
Плюс Канада, у якій брати-мусульмани чудове кубло звили.
Але ж і у Штатах повно палестинців та іранців у держорганах.