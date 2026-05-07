102

США в новой стратегии назвали Европу "инкубатором терроризма"

Администрация Дональда Трампа в новой контртеррористической стратегии отметила, что Европа является "инкубатором терроризма", который подпитывается массовой миграцией.

Об этом пишет The Guardian, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

В стратегии главной целью и центром усилий в борьбе с терроризмом названы наркокартели в Северной и Южной Америке. Однако самые жесткие формулировки касаются Европы.

"Всем понятно, что хорошо организованные враждебные группы используют открытые границы и связанные с ними глобалистские идеалы. Чем больше эти чужие культуры разрастаются и чем дольше сохраняется нынешняя европейская политика, тем больше гарантирован терроризм", - говорится в документе.

Отмечается, что страны Европы остаются "главными и долгосрочными партнерами США в борьбе с терроризмом", но "Европа находится под серьезной угрозой и является одновременно целью террористов и инкубатором террористических угроз".

Также в США подчеркивают, что Европа должна немедленно значительно увеличить свои контртеррористические усилия, чтобы "остановить свой упадок".

Топ комментарии
+29
Ну тогда, судя по выборам, США - это инкубатор дебилизма на Западе. Так выходит.
07.05.2026 10:47 Ответить
+28
Спочатку американські дурники влаштовують війни на Близькому Сході, спричиняючи масову міграцію мусульман, а потім строчать такі от висери.
07.05.2026 10:47 Ответить
+14
Масову іміграцію мусульман створила Росія коли знищувала міста з людьми в Сирії
07.05.2026 10:58 Ответить
07.05.2026 10:47 Ответить
Так але в певному сенсі США прави шодо мігрантіа та терористів.
07.05.2026 10:54 Ответить
У абсолютному сенсі штати трампа це кретини.
Тому все, що вони булькотять, це інформація для дослідження лікарями психіатрами.
07.05.2026 11:01 Ответить
Тільки вата може підтримувати сша трампа і говорити погано про європу.
07.05.2026 11:03 Ответить
Іран наш ворог, який вбивав шахедами українців та навчив росіян будувати шахеди та їх використовувати. Якщо Трамп знищить Іран то це буде помста Ірану руками США
07.05.2026 11:07 Ответить
Нехай знищують
До чого тут звинувачення європи?
07.05.2026 11:12 Ответить
Відчуваєтся шо ви голосували за зе та слуг.
07.05.2026 11:22 Ответить
Твоя чуйка тебе підводить.
Елементарна логіка.
Я захищаю європу.
Зелені збиралися у азію.
Як це корелюється з голосуванням за зелених?
Чи як працює твоя логіка, що ти зробив такі висновки?
07.05.2026 11:31 Ответить
Ну так, так, зараз вже майже не існує тіх хто голосував за зе.
Дуже просто корелюєтся - написали подумав дупою, як і голосували в 2019 за зе подумав сракою.
07.05.2026 11:36 Ответить
Питання в тому, як твоя логіка довела тебе до висновку, що я голосував за зелених?
Я ж можу сказати, що ти їси гівно і ти можеш навіть не віднєкуватися, тому що ніхто цього не визнає публічно. Тому це залізне підтвердження, що ти їси гівно.
Давня спільнота цензору знає кого та що я підтримую. Зальотні користувачі можуть фантазувати все, що завгодно, але бажано, щоб вони підтверджували свої фантазії.
07.05.2026 11:47 Ответить
Та я ж відповів. Шо, прочли всі літери, склали слова та навіть речнння а зрозуміти прочитаного не спроможні?
07.05.2026 11:50 Ответить
Закінчуй їсти гівно.
07.05.2026 11:54 Ответить
Так я ж вас не їм, я з вами намагаюсь діскутувати, затиснувши носа.
07.05.2026 12:05 Ответить
І гівно теж не їж.
Дивлячись на твої коментарі, це не йде на користь твоїм розумовим здібностям.
07.05.2026 12:20 Ответить
І знов за рибу гроши. Я ж вже сказав шо я вас не їм.
07.05.2026 13:15 Ответить
вата тут нідочого.
Стратегія Трампа що до Європи шита білими нитками по чорному сукні.
Стратегія Трампа - "велич" Америки будувати на гроші від грабунку когось багатого. А крім ЄС більше нікого багатого і немає.
Від цього вся риторика про вихід США з Європи.
В данну секунду, наприклад, Трамп грабує Європу високими цінами на нафту.
07.05.2026 11:32 Ответить
А по факту поки грабує бідних.
Такий собі збочений робін гуд..
07.05.2026 11:48 Ответить
В чому США "праві"? В тому, що розвернули, зараз, продаж за гроші, "грінкарт"? Так - вони борються з "нелегалами" на вулицях... І в той же час, за гроші, надають громадянство представникам організованої злочинності, та терористам, не тільки з тієї ж, Європи, а й з усього світу... "Жени бабки" - і роби, що хочеш...Так хто більший "кришуватель" тероризму? Колись, Маріо Пьюзо, устами свого головного героя, в "Хрещеному батькові", сказав мудру річ: "Один розумник, з портфелем, може вкрасти більше, ніж десять громил, з автоматами...". Теж саме стосується і тероризму...
07.05.2026 11:27 Ответить
В тому шо ЕС наводнена ісламістами та має від цього величезний потенціал тероризму
07.05.2026 11:39 Ответить
А в США немає "ісламістів"? Ти впевнений? А, може, їм просто, "не дали команду", проявить себе, "ісламістами"? Нагадать, як справжнє прізвище "Мохамеда Алі"? "Кассіус Клей"... Багато треба, щою "все повернулося, на круги своя"? "Ісламіст" - це не нація, і не релігія... "Ісламіст" - це "протестна ідеологія"... А її можна розбудить та виростить, дуже легко і швидко... Аби було відповідне підгрунтя... А воно в США, вже давно зріє...
07.05.2026 11:47 Ответить
Вони продали тільки один ( !) "золотий паспорт".😁😁😁😁
Трумпло очікувало мільйони.😁😁😁
07.05.2026 21:49 Ответить
В этом случае, к сожалению, Америка абсолютно права. Европа своей политикой мультикультурности запустила миллионы черножопых. Белая цивилизация находится под угрозой. Посмотрите Британию. Мер Лондона!!!! Чернож..пый. министр внутренних дел!!! Британии- чернож..
.пая. муслимы в некоторых странах уже верховодят в городских советах. Вопиющие случаи, когда понаехавшие требовали запретить рождественскую елку. Так что увы тут Америка права. Хотя у них самих проблем с этим полно
07.05.2026 11:28 Ответить
Мультикультурна америка звинувачує інших в мультикультурності і для декого це ок.
Це як міндіч буде звинувачувати та повчати когось щодо корупції.
Люди, що з вами не так?!?
07.05.2026 11:36 Ответить
Таки, да... європейці - зокрема британці, французи, португальці, іспанці - "запустілі" мільйони афроамериканців з Африки до Америки...
... правда тоді афроамериканці були рабами-нігерами, і їх ніхто непитав хочеш ти в Америку чи ні.
І ловили їх як звірей по Африці, садовили на кораблі та торгували ними.
Ти про це?
07.05.2026 11:38 Ответить
И что это меняет? Ты хочешь возразить, что Европа заполонилась черножопой нечистью? А теперь эту нечисть уже везут к нам в Украину? А дальше будет хуже.
07.05.2026 11:58 Ответить
Доречі. Трамп цілком і повністю може відпустити Афро-Американців до дому на історичну Африку.
Заплативши кожному мільйони репарації зі труд їх родин в рабстві протягом сотні років.
Як ти на це дивишся?
07.05.2026 11:39 Ответить
Я на це дивлюсь позитивно. Особисто перекрашусь в нигера, хапану мільйон, і поїду в Конго.
07.05.2026 11:45 Ответить
07.05.2026 10:47 Ответить
07.05.2026 10:58 Ответить
Дивись "на рівень вище" - Росія (а ще раніше - СРСР), створює цей "клубок проблем", ще з кінця 50-х - для того, щоб контролювать ринок вуглеводнів, у світі... І в цьому у неї конкуренція з США... "Ноги ростуть", саме звідти...
07.05.2026 11:30 Ответить
Масова міграція мусульман, і не тільки, почалась задовго до війниТромбона з персами. Меркель з ****** назовут вам точну дате початку їх операції "масова міграція"
.
07.05.2026 10:58 Ответить
Так а хто викликав масову міграцію афганців, серед яких дуже багато тих, хто ******** ножами і наїздає на натовп?
07.05.2026 11:49 Ответить
Таліби.
Коли американці відступали, афганці за шасі їх літаків чіплялись.
07.05.2026 12:37 Ответить
Хтось бачив хвилю біженців з Ірану, викликану цьогорічною війною? Хоч десь?
07.05.2026 11:16 Ответить
Десь в Турції і сусідніх країнах бачили. До цього були два Іраки і Афганістан.
07.05.2026 11:47 Ответить
Десь когось трохи. Як, наприклад, з України, мільйонами не ломляться.
З Ірака та Афганістана є причини тікати і без війни.
07.05.2026 11:53 Ответить
В одній тільки Німеччині до 3 млн мусульманських мігрантів НЕтурецького походження.
07.05.2026 11:57 Ответить
Сомалі та Судан - здебільшого ісламські країни.
07.05.2026 12:36 Ответить
в Анкоріджі вдарився головою.
07.05.2026 10:50 Ответить
Ще задовго до того Анкоріджу.
07.05.2026 11:39 Ответить
він скрізь головою вдаряєтья. Про це ще його мама казала.
07.05.2026 11:57 Ответить
США все більше нагадує Засрашку!
07.05.2026 10:51 Ответить
В мене складається враження що штати давно зрозуміли що здуваються у лідерстві і навмисно поставили Краснова, щоб потім звалити занепад країни на його всрану політику.
07.05.2026 11:11 Ответить
Не виключено... Так роблять лікарі, коли відкривають, хірургічним шляхом, нарив. Так, є кров, є біль... Але продукти розкладу виходять назовні, і менше отруюють організм, з'являється доступ до уражених тканин, і легше можна застосувать ліки...
07.05.2026 11:37 Ответить
Вона завжди була нею... Просто кацапи надто ліниві, щоб працювать на себе... І у них була можливість змусить завойовані народи працювать на себе... А у ємігрантів до США, такої можливості не було (корінні жителі жили набагато примітивніше, ніж емігранти). Тому емігранти змушені були, працювать, самі...
07.05.2026 11:34 Ответить
ЄС війни не починали, а трампанутого це бісить, тільки вони з ху...лом миротворці. Таргани у голові трампонутого зовсім з глузду з'їхали, або не те щось прийняли
07.05.2026 10:51 Ответить
Чекати поки Іран створить ядерну бомбу та буде обстрілювати Європу та США ракетами з ядерними боєголовками може лише недалекоглядна людина. Навіть зараз Іран не хоче відмовитись від збагачення до рівня виготовлення ядерної зброї урану та вивезення вже збагаченого урану в інші країни.
07.05.2026 10:54 Ответить
Недалекоглядна людина сприченила енергетичну кризу додатово до існуючих проблем з ядеркою ірану.
І недалекоглядна людина може бачити якісь вирішення прблем у діях трампа.
07.05.2026 11:06 Ответить
Боюся, що події останніх років тільки переконають різні країни світу, що без ядерної зброї діла не буде.

Якби була реакція на москалячу аґресію проти України (обез'ядерної в обмін на "ґарантії"), то ще був би шанс на якийсь час зберігати засаду "нерозповсюдження".

А так усі бачать, чим воно закінчується. І коли тих "Іранів" стане 10-20, то засаді "нерозповсюдження" прийде кінець: з усіма не повоюєш.
07.05.2026 11:59 Ответить
У пухляку є зброя і що?
07.05.2026 13:06 Ответить
Горе у сімʼї трампа, та сором у США!!!
07.05.2026 10:51 Ответить
Трамп має рацію. В США пропалистинські активісти не проникають на військові аеродроми та не намагаються знищути двигуни військових літаків, як це було в Великобританія та не штурмують підприємства по виробництву зброї.
07.05.2026 10:53 Ответить
Вони спокійно навчаються в університетах та потім займають офіційні посади...
07.05.2026 10:56 Ответить
Або влітають на літаках у будівлі.
07.05.2026 11:07 Ответить
А ти впевнений, що вони "пропалистинські"? Може, "палистинці", для них - лише привід? Та ще й ПРОПЛАЧЕНИЙ?
07.05.2026 11:40 Ответить
В діда давно дах поїхав.
07.05.2026 10:53 Ответить
Типова повединка маньяка - лишати особистості та наділяти непритоманними їй властивостями жертву.
07.05.2026 10:54 Ответить
взагалі-то сам Трамп помалу стає терористом, аналогом *****.
07.05.2026 10:58 Ответить
Этот вывод был очевиден после 11 сентября,смотрите дальше вперёд - скоро воевать придется с Мексикой.
07.05.2026 11:02 Ответить
Зараз Білий дім-це інкубатор ідіотів, моральних виродків та дегенератів.
07.05.2026 11:11 Ответить
А ті, хто його таким "добром" заповнив ?!!!
07.05.2026 11:34 Ответить
Мудрий американський нарід
07.05.2026 11:52 Ответить
Допропорядні "реднеки".
07.05.2026 12:10 Ответить
якби багатьом це не подобалось але він тут правий
07.05.2026 11:19 Ответить
Здешней публике лишь бы поорать. Неважно что написано. Они по-моему даже не читают, о чём идёт речь. А Америка тут права 100%
07.05.2026 11:31 Ответить
Трампонія чи Америка ?
07.05.2026 11:35 Ответить
А що, трамп народився в Європі ???
07.05.2026 11:36 Ответить
Європа! - ви як пилосос затягуєте до себе покидьків з усього світу а потім вони підживлюють всілякі Іділи - Трамп
07.05.2026 11:39 Ответить
Воно то так. Але цей рудий козел, не називає реальну причину міграції: з якої сторони не глянь, а в більшості випадків причиною є розвʼязані парашою війнушки в різних країнах. Згадайте хоча б події на білоруському кордоні. Але в нього головне завдання від ***** обсирати НАТО та Європу.
07.05.2026 11:53 Ответить
США "інкубатором фашизму-трампонізму"
07.05.2026 12:23 Ответить
Хто небуть! Проявіть гуманність! Приспіть вже це опудало! Воно ж саме не тямить що варнякає!
07.05.2026 12:57 Ответить
Ну взагалі-то так воно і є.
Плюс Канада, у якій брати-мусульмани чудове кубло звили.

Але ж і у Штатах повно палестинців та іранців у держорганах.
07.05.2026 22:28 Ответить
 
 