США в новой стратегии назвали Европу "инкубатором терроризма"

Администрация Дональда Трампа в новой контртеррористической стратегии отметила, что Европа является "инкубатором терроризма", который подпитывается массовой миграцией.

Об этом пишет The Guardian.

В стратегии главной целью и центром усилий в борьбе с терроризмом названы наркокартели в Северной и Южной Америке. Однако самые жесткие формулировки касаются Европы.

"Всем понятно, что хорошо организованные враждебные группы используют открытые границы и связанные с ними глобалистские идеалы. Чем больше эти чужие культуры разрастаются и чем дольше сохраняется нынешняя европейская политика, тем больше гарантирован терроризм", - говорится в документе.

Отмечается, что страны Европы остаются "главными и долгосрочными партнерами США в борьбе с терроризмом", но "Европа находится под серьезной угрозой и является одновременно целью террористов и инкубатором террористических угроз".

Также в США подчеркивают, что Европа должна немедленно значительно увеличить свои контртеррористические усилия, чтобы "остановить свой упадок".

