США у новій стратегії назвали Європу "інкубатором тероризму"

Адміністрація Дональда Трампа у новій контртерористичній стратегії зазначила, що Європа є "інкубатором тероризму", який підживлюється масовою міграцією.

Про це пише The Guardian, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

У стратегії головною метою та центром зусиль у боротьбі з тероризмом названо наркокартелі в Північній і Південній Америці. Проте найжорсткіші формулювання стосуються Європи.

"Усім зрозуміло, що добре організовані ворожі групи використовують відкриті кордони та пов’язані з ними глобалістські ідеали. Чим більше ці чужі культури розростаються і чим довше зберігається нинішня європейська політика, тим більше гарантований тероризм", - йдеться в документі.

Зазначається, що країни Європи залишаються "головними та довгостроковими партнерами США у боротьбі з тероризмом", але "Європа перебуває під серйозною загрозою і є одночасно ціллю терористів та інкубатором терористичних загроз".

Також у США наголошують, що Європа має негайно значно збільшити свої контртерористичні зусилля, щоб "зупинити свій занепад".

Ну тогда, судя по выборам, США - это инкубатор дебилизма на Западе. Так выходит.
07.05.2026 10:47 Відповісти
Спочатку американські дурники влаштовують війни на Близькому Сході, спричиняючи масову міграцію мусульман, а потім строчать такі от висери.
07.05.2026 10:47 Відповісти
Масову іміграцію мусульман створила Росія коли знищувала міста з людьми в Сирії
07.05.2026 10:58 Відповісти
Так але в певному сенсі США прави шодо мігрантіа та терористів.
У абсолютному сенсі штати трампа це кретини.
Тому все, що вони булькотять, це інформація для дослідження лікарями психіатрами.
Тільки вата може підтримувати сша трампа і говорити погано про європу.
Іран наш ворог, який вбивав шахедами українців та навчив росіян будувати шахеди та їх використовувати. Якщо Трамп знищить Іран то це буде помста Ірану руками США
Нехай знищують
До чого тут звинувачення європи?
Відчуваєтся шо ви голосували за зе та слуг.
Твоя чуйка тебе підводить.
Елементарна логіка.
Я захищаю європу.
Зелені збиралися у азію.
Як це корелюється з голосуванням за зелених?
Чи як працює твоя логіка, що ти зробив такі висновки?
Ну так, так, зараз вже майже не існує тіх хто голосував за зе.
Дуже просто корелюєтся - написали подумав дупою, як і голосували в 2019 за зе подумав сракою.
Питання в тому, як твоя логіка довела тебе до висновку, що я голосував за зелених?
Я ж можу сказати, що ти їси гівно і ти можеш навіть не віднєкуватися, тому що ніхто цього не визнає публічно. Тому це залізне підтвердження, що ти їси гівно.
Давня спільнота цензору знає кого та що я підтримую. Зальотні користувачі можуть фантазувати все, що завгодно, але бажано, щоб вони підтверджували свої фантазії.
Та я ж відповів. Шо, прочли всі літери, склали слова та навіть речнння а зрозуміти прочитаного не спроможні?
Закінчуй їсти гівно.
Так я ж вас не їм, я з вами намагаюсь діскутувати, затиснувши носа.
І гівно теж не їж.
Дивлячись на твої коментарі, це не йде на користь твоїм розумовим здібностям.
І знов за рибу гроши. Я ж вже сказав шо я вас не їм.
вата тут нідочого.
Стратегія Трампа що до Європи шита білими нитками по чорному сукні.
Стратегія Трампа - "велич" Америки будувати на гроші від грабунку когось багатого. А крім ЄС більше нікого багатого і немає.
Від цього вся риторика про вихід США з Європи.
В данну секунду, наприклад, Трамп грабує Європу високими цінами на нафту.
А по факту поки грабує бідних.
Такий собі збочений робін гуд..
В чому США "праві"? В тому, що розвернули, зараз, продаж за гроші, "грінкарт"? Так - вони борються з "нелегалами" на вулицях... І в той же час, за гроші, надають громадянство представникам організованої злочинності, та терористам, не тільки з тієї ж, Європи, а й з усього світу... "Жени бабки" - і роби, що хочеш...Так хто більший "кришуватель" тероризму? Колись, Маріо Пьюзо, устами свого головного героя, в "Хрещеному батькові", сказав мудру річ: "Один розумник, з портфелем, може вкрасти більше, ніж десять громил, з автоматами...". Теж саме стосується і тероризму...
В тому шо ЕС наводнена ісламістами та має від цього величезний потенціал тероризму
А в США немає "ісламістів"? Ти впевнений? А, може, їм просто, "не дали команду", проявить себе, "ісламістами"? Нагадать, як справжнє прізвище "Мохамеда Алі"? "Кассіус Клей"... Багато треба, щою "все повернулося, на круги своя"? "Ісламіст" - це не нація, і не релігія... "Ісламіст" - це "протестна ідеологія"... А її можна розбудить та виростить, дуже легко і швидко... Аби було відповідне підгрунтя... А воно в США, вже давно зріє...
Вони продали тільки один ( !) "золотий паспорт".😁😁😁😁
Трумпло очікувало мільйони.😁😁😁
В этом случае, к сожалению, Америка абсолютно права. Европа своей политикой мультикультурности запустила миллионы черножопых. Белая цивилизация находится под угрозой. Посмотрите Британию. Мер Лондона!!!! Чернож..пый. министр внутренних дел!!! Британии- чернож..
.пая. муслимы в некоторых странах уже верховодят в городских советах. Вопиющие случаи, когда понаехавшие требовали запретить рождественскую елку. Так что увы тут Америка права. Хотя у них самих проблем с этим полно
Мультикультурна америка звинувачує інших в мультикультурності і для декого це ок.
Це як міндіч буде звинувачувати та повчати когось щодо корупції.
Люди, що з вами не так?!?
Таки, да... європейці - зокрема британці, французи, португальці, іспанці - "запустілі" мільйони афроамериканців з Африки до Америки...
... правда тоді афроамериканці були рабами-нігерами, і їх ніхто непитав хочеш ти в Америку чи ні.
І ловили їх як звірей по Африці, садовили на кораблі та торгували ними.
Ти про це?
И что это меняет? Ты хочешь возразить, что Европа заполонилась черножопой нечистью? А теперь эту нечисть уже везут к нам в Украину? А дальше будет хуже.
Доречі. Трамп цілком і повністю може відпустити Афро-Американців до дому на історичну Африку.
Заплативши кожному мільйони репарації зі труд їх родин в рабстві протягом сотні років.
Як ти на це дивишся?
Я на це дивлюсь позитивно. Особисто перекрашусь в нигера, хапану мільйон, і поїду в Конго.
Дивись "на рівень вище" - Росія (а ще раніше - СРСР), створює цей "клубок проблем", ще з кінця 50-х - для того, щоб контролювать ринок вуглеводнів, у світі... І в цьому у неї конкуренція з США... "Ноги ростуть", саме звідти...
Масова міграція мусульман, і не тільки, почалась задовго до війниТромбона з персами. Меркель з ****** назовут вам точну дате початку їх операції "масова міграція"
Так а хто викликав масову міграцію афганців, серед яких дуже багато тих, хто ******** ножами і наїздає на натовп?
Таліби.
Коли американці відступали, афганці за шасі їх літаків чіплялись.
Хтось бачив хвилю біженців з Ірану, викликану цьогорічною війною? Хоч десь?
Десь в Турції і сусідніх країнах бачили. До цього були два Іраки і Афганістан.
Десь когось трохи. Як, наприклад, з України, мільйонами не ломляться.
З Ірака та Афганістана є причини тікати і без війни.
В одній тільки Німеччині до 3 млн мусульманських мігрантів НЕтурецького походження.
Сомалі та Судан - здебільшого ісламські країни.
в Анкоріджі вдарився головою.
Ще задовго до того Анкоріджу.
він скрізь головою вдаряєтья. Про це ще його мама казала.
США все більше нагадує Засрашку!
В мене складається враження що штати давно зрозуміли що здуваються у лідерстві і навмисно поставили Краснова, щоб потім звалити занепад країни на його всрану політику.
Не виключено... Так роблять лікарі, коли відкривають, хірургічним шляхом, нарив. Так, є кров, є біль... Але продукти розкладу виходять назовні, і менше отруюють організм, з'являється доступ до уражених тканин, і легше можна застосувать ліки...
Вона завжди була нею... Просто кацапи надто ліниві, щоб працювать на себе... І у них була можливість змусить завойовані народи працювать на себе... А у ємігрантів до США, такої можливості не було (корінні жителі жили набагато примітивніше, ніж емігранти). Тому емігранти змушені були, працювать, самі...
ЄС війни не починали, а трампанутого це бісить, тільки вони з ху...лом миротворці. Таргани у голові трампонутого зовсім з глузду з'їхали, або не те щось прийняли
Чекати поки Іран створить ядерну бомбу та буде обстрілювати Європу та США ракетами з ядерними боєголовками може лише недалекоглядна людина. Навіть зараз Іран не хоче відмовитись від збагачення до рівня виготовлення ядерної зброї урану та вивезення вже збагаченого урану в інші країни.
Недалекоглядна людина сприченила енергетичну кризу додатово до існуючих проблем з ядеркою ірану.
І недалекоглядна людина може бачити якісь вирішення прблем у діях трампа.
Боюся, що події останніх років тільки переконають різні країни світу, що без ядерної зброї діла не буде.

Якби була реакція на москалячу аґресію проти України (обез'ядерної в обмін на "ґарантії"), то ще був би шанс на якийсь час зберігати засаду "нерозповсюдження".

А так усі бачать, чим воно закінчується. І коли тих "Іранів" стане 10-20, то засаді "нерозповсюдження" прийде кінець: з усіма не повоюєш.
У пухляку є зброя і що?
Горе у сімʼї трампа, та сором у США!!!
Трамп має рацію. В США пропалистинські активісти не проникають на військові аеродроми та не намагаються знищути двигуни військових літаків, як це було в Великобританія та не штурмують підприємства по виробництву зброї.
Вони спокійно навчаються в університетах та потім займають офіційні посади...
Або влітають на літаках у будівлі.
А ти впевнений, що вони "пропалистинські"? Може, "палистинці", для них - лише привід? Та ще й ПРОПЛАЧЕНИЙ?
В діда давно дах поїхав.
Типова повединка маньяка - лишати особистості та наділяти непритоманними їй властивостями жертву.
взагалі-то сам Трамп помалу стає терористом, аналогом *****.
Этот вывод был очевиден после 11 сентября,смотрите дальше вперёд - скоро воевать придется с Мексикой.
Зараз Білий дім-це інкубатор ідіотів, моральних виродків та дегенератів.
А ті, хто його таким "добром" заповнив ?!!!
Мудрий американський нарід
Допропорядні "реднеки".
якби багатьом це не подобалось але він тут правий
Здешней публике лишь бы поорать. Неважно что написано. Они по-моему даже не читают, о чём идёт речь. А Америка тут права 100%
Трампонія чи Америка ?
А що, трамп народився в Європі ???
Європа! - ви як пилосос затягуєте до себе покидьків з усього світу а потім вони підживлюють всілякі Іділи - Трамп
Воно то так. Але цей рудий козел, не називає реальну причину міграції: з якої сторони не глянь, а в більшості випадків причиною є розвʼязані парашою війнушки в різних країнах. Згадайте хоча б події на білоруському кордоні. Але в нього головне завдання від ***** обсирати НАТО та Європу.
США "інкубатором фашизму-трампонізму"
Хто небуть! Проявіть гуманність! Приспіть вже це опудало! Воно ж саме не тямить що варнякає!
Ну взагалі-то так воно і є.
Плюс Канада, у якій брати-мусульмани чудове кубло звили.

Але ж і у Штатах повно палестинців та іранців у держорганах.
