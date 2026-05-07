США у новій стратегії назвали Європу "інкубатором тероризму"

Адміністрація Дональда Трампа у новій контртерористичній стратегії зазначила, що Європа є "інкубатором тероризму", який підживлюється масовою міграцією.

Про це пише The Guardian.

У стратегії головною метою та центром зусиль у боротьбі з тероризмом названо наркокартелі в Північній і Південній Америці. Проте найжорсткіші формулювання стосуються Європи.

"Усім зрозуміло, що добре організовані ворожі групи використовують відкриті кордони та пов’язані з ними глобалістські ідеали. Чим більше ці чужі культури розростаються і чим довше зберігається нинішня європейська політика, тим більше гарантований тероризм", - йдеться в документі.

Зазначається, що країни Європи залишаються "головними та довгостроковими партнерами США у боротьбі з тероризмом", але "Європа перебуває під серйозною загрозою і є одночасно ціллю терористів та інкубатором терористичних загроз".

Також у США наголошують, що Європа має негайно значно збільшити свої контртерористичні зусилля, щоб "зупинити свій занепад".

