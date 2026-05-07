СБУ задержала в Кропивницком агента РФ, регистрировавшую Starlink для оккупантов

Служба безопасности Украины задержала в Кропивницком женщину, по заказу РФ пытавшуюся регистрировать терминалы Starlink для нужд оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Как установили правоохранители, женщина сначала оформила один терминал Starlink на свое имя и планировала передать его данные российской стороне.

В дальнейшем она пыталась привлечь к схеме четырех знакомых, которые за обещанное денежное вознаграждение должны были оформить на себя и своих родственников более десятка терминалов и передать их данные российским кураторам.

Сотрудники СБУ своевременно разоблачили подозреваемую, заблокировали зарегистрированный на нее терминал и сорвали дальнейшее вовлечение других лиц в эту деятельность.

Женщине сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины - препятствование законной деятельности ВСУ и других воинских формирований.

Ей грозит до 8 лет лишения свободы.

Операцию проводили сотрудники СБУ в Кировоградской области под процессуальным руководством областной прокуратуры.

