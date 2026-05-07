СБУ задержала в Кропивницком агента РФ, регистрировавшую Starlink для оккупантов

СБУ раскрыла попытку регистрации терминалов Starlink для РФ в Кропивницком

Служба безопасности Украины задержала в Кропивницком женщину, по заказу РФ пытавшуюся регистрировать терминалы Starlink для нужд оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Как установили правоохранители, женщина сначала оформила один терминал Starlink на свое имя и планировала передать его данные российской стороне.

В дальнейшем она пыталась привлечь к схеме четырех знакомых, которые за обещанное денежное вознаграждение должны были оформить на себя и своих родственников более десятка терминалов и передать их данные российским кураторам.

Сотрудники СБУ своевременно разоблачили подозреваемую, заблокировали зарегистрированный на нее терминал и сорвали дальнейшее вовлечение других лиц в эту деятельность.

Уголовное производство

Женщине сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины - препятствование законной деятельности ВСУ и других воинских формирований.

Ей грозит до 8 лет лишения свободы.

Операцию проводили сотрудники СБУ в Кировоградской области под процессуальным руководством областной прокуратуры.

Тварина продажна, вбивця!
07.05.2026 14:17 Ответить
Здаеться то дурепа звичайна.
07.05.2026 14:56 Ответить
Свідомо допомагала окупантам убивати Українців, з яким ж і жила поруч! Щось пробзділося у діючому законодавстві, з 2019 року, кабміндічів-зеленського… Жодних дієвих змін …
07.05.2026 15:35 Ответить
пора вже цих гнид вішати показово! можливо хоча би страх смерті їх зупинить!
07.05.2026 14:19 Ответить
Потрібно доповнити Кримінальний кодекс рядом статей стосовно позбавлення в правах таких осіб і видавати їм замість паспорта якусь сіру книжку в якості посвідчення особи позбавленої громадянських прав.
07.05.2026 14:27 Ответить
І все одно знаходяться йолопи.
Дурак - фундамєнт россіі.
07.05.2026 14:28 Ответить
Ось такi й голосують за зекiв з хрипатими клоунами.
07.05.2026 14:58 Ответить
а така ж хитромудра оборудка була задумана....
07.05.2026 14:30 Ответить
Менi здаеться , що навiть олiгофрен до такого самознищення не годен додуматися.
07.05.2026 15:00 Ответить
наші олігофрени ще і не до такого можуть додуматись. Доведено у 2019 році.
07.05.2026 15:03 Ответить
Олігофрени між собою її називали олігфреном
07.05.2026 15:22 Ответить
Такі доморощені "моріарті" чомусь впевнені, що вони самі розумні і їх ніколи не піймають.
Найкращий варіант - депортація до кацапетівки (якщо получиться, то на обмін). Нафіг її тут годувати вісім років, і якою людиною вона після цього вийде на волю?
07.05.2026 17:41 Ответить
Не просто строк, а з конфіскацією всього.
07.05.2026 14:37 Ответить
Вона злидня, ще з часів кучми-якунОвоща…
У власності у неї, лише органи виведення продуктів травлення….
07.05.2026 15:38 Ответить
Тепер 8 років ніяких проблем.
07.05.2026 16:10 Ответить
 
 