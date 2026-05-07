СБУ затримала у Кропивницькому агентку РФ, яка реєструвала Starlink для окупантів

Служба безпеки України затримала у Кропивницькому жінку, яка на замовлення РФ намагалася реєструвати термінали Starlink для потреб окупантів.

Як встановили правоохоронці, жінка спочатку оформила один термінал Starlink на своє ім’я та планувала передати його дані російській стороні.

Надалі вона намагалася залучити до схеми чотирьох знайомих, які за обіцяну грошову винагороду мали оформити на себе та своїх родичів понад десяток терміналів і передати їхні дані російським кураторам.

Співробітники СБУ завчасно викрили підозрювану, заблокували зареєстрований на неї термінал і зірвали подальше залучення інших осіб до цієї діяльності.

Кримінальне провадження

Жінці повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України — перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань.

Їй загрожує до 8 років позбавлення волі.

Операцію проводили співробітники СБУ у Кіровоградській області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.

Кропивницький СБУ Кіровоградська область Кропивницький район
Топ коментарі
Тварина продажна, вбивця!
07.05.2026 14:17 Відповісти
пора вже цих гнид вішати показово! можливо хоча би страх смерті їх зупинить!
07.05.2026 14:19 Відповісти
І все одно знаходяться йолопи.
Дурак - фундамєнт россіі.
07.05.2026 14:28 Відповісти
Здаеться то дурепа звичайна.
07.05.2026 14:56 Відповісти
Свідомо допомагала окупантам убивати Українців, з яким ж і жила поруч! Щось пробзділося у діючому законодавстві, з 2019 року, кабміндічів-зеленського… Жодних дієвих змін …
07.05.2026 15:35 Відповісти
Потрібно доповнити Кримінальний кодекс рядом статей стосовно позбавлення в правах таких осіб і видавати їм замість паспорта якусь сіру книжку в якості посвідчення особи позбавленої громадянських прав.
07.05.2026 14:27 Відповісти
І все одно знаходяться йолопи.
Дурак - фундамєнт россіі.
Ось такi й голосують за зекiв з хрипатими клоунами.
07.05.2026 14:58 Відповісти
а така ж хитромудра оборудка була задумана....
07.05.2026 14:30 Відповісти
Менi здаеться , що навiть олiгофрен до такого самознищення не годен додуматися.
07.05.2026 15:00 Відповісти
наші олігофрени ще і не до такого можуть додуматись. Доведено у 2019 році.
07.05.2026 15:03 Відповісти
Олігофрени між собою її називали олігфреном
07.05.2026 15:22 Відповісти
Такі доморощені "моріарті" чомусь впевнені, що вони самі розумні і їх ніколи не піймають.
Найкращий варіант - депортація до кацапетівки (якщо получиться, то на обмін). Нафіг її тут годувати вісім років, і якою людиною вона після цього вийде на волю?
07.05.2026 17:41 Відповісти
Не просто строк, а з конфіскацією всього.
07.05.2026 14:37 Відповісти
Вона злидня, ще з часів кучми-якунОвоща…
У власності у неї, лише органи виведення продуктів травлення….
07.05.2026 15:38 Відповісти
Тепер 8 років ніяких проблем.
07.05.2026 16:10 Відповісти
Покладіть вона у прозоре відро, а потім додайте туди сіль
08.05.2026 09:21 Відповісти
 
 