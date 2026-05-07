СБУ затримала у Кропивницькому агентку РФ, яка реєструвала Starlink для окупантів

Служба безпеки України затримала у Кропивницькому жінку, яка на замовлення РФ намагалася реєструвати термінали Starlink для потреб окупантів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у пресцентрі СБУ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Як встановили правоохоронці, жінка спочатку оформила один термінал Starlink на своє ім’я та планувала передати його дані російській стороні.

Надалі вона намагалася залучити до схеми чотирьох знайомих, які за обіцяну грошову винагороду мали оформити на себе та своїх родичів понад десяток терміналів і передати їхні дані російським кураторам.

Співробітники СБУ завчасно викрили підозрювану, заблокували зареєстрований на неї термінал і зірвали подальше залучення інших осіб до цієї діяльності.

Кримінальне провадження

Жінці повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України — перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань.

Їй загрожує до 8 років позбавлення волі.

Операцію проводили співробітники СБУ у Кіровоградській області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Підпалив два позашляховики ЗСУ: у Харкові затримано агента РФ, - СБУ