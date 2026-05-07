Присвоение урожая зерновых на сумму более 23 млн грн: экс-директор общества получила девять лет лишения свободы
В четверг, 7 мая, Высший антикоррупционный суд огласил приговор бывшей директору общества и заместителю директора ГП "Опытное хозяйство "Червоный землероб".
Об этом говорится в сообщении Специализированной антикоррупционной прокуратуры, передает Цензор.НЕТ.
Решение ВАКС
Их уличили в завладении имуществом государственного предприятия, а именно урожаем зерновых культур на сумму более 23 млн грн, и легализации средств.
Бывшую директора общества признали виновной в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 366 и ч. 5 ст. 191 УК Украины.
Суд определил ей окончательное наказание – 9 лет лишения свободы. Также она лишена права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, сроком на 3 года, и конфискована половина принадлежащего ей имущества.
Также суд частично удовлетворил гражданский иск и взыскал с бывшего директора в пользу государственного предприятия имущественный ущерб в размере 23,1 млн грн.
В то же время бывшего заместителя директора государственного предприятия суд признал невиновной в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины. Суд оправдал ее в связи с недоказанностью совершения уголовного правонарушения.
