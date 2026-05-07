Новини
Заволодіння врожаєм зернових на понад 23 млн грн: ексдиректорка товариства отримала дев’ять років позбавлення волі

У четвер, 7 травня, Вищий антикорупційний суд оголосив вирок колишнім директорці товариства та заступниці директора ДП "Дослідне господарство "Червоний землероб".

Про це йдеться у повідомленні Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, інформує Цензор.НЕТ.

Їх викрито на заволодінні майном державного підприємства, а саме врожаєм зернових культур на суму понад 23 млн грн, та легалізації коштів.

Ексдиректорку товариства визнано винуватою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 366 та ч. 5 ст. 191 КК України.

Суд визначив їй остаточне покарання – 9 років позбавлення волі. Також її позбавлено права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських повноважень, строком на 3 роки та конфісковано половину належного їй майна.

Також суд частково задовольнив цивільний позов та стягнув з колишньої директорки на користь державного підприємства майнову шкоду в розмірі 23,1 млн грн.

Водночас колишню заступницю директора державного підприємства суд визнав невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. Суд виправдав її у зв’язку з недоведеністю вчинення кримінального правопорушення.

Державное підприємство червоний землероб? Що досі він червоний? Чи це якийсь сіквел "Хелбоя"?
07.05.2026 17:25 Відповісти
"...конфісковано половину належного їй майна..." - це щось нове.
07.05.2026 19:33 Відповісти
 
 