Рубио в Ватикане встретился с Папой Римским
Государственный секретарь США Марко Рубио 7 мая встретился с Папой Римским в Ватикане.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
Что известно о переговорах в Ватикане
Встреча состоялась на фоне напряженности в отношениях между Ватиканом и администрацией президента США Дональда Трампа. Визит Рубио в Ватикан длился около двух с половиной часов.
После аудиенции у понтифика госсекретарь провел переговоры с руководством Святого престола. В частности, он встретился с кардиналом Пьетро Паролином.
Детали беседы с Папой пока не разглашаются. В то же время, по информации источников, сама встреча длилась дольше, чем ожидалось.
По данным итальянских СМИ, атмосфера во время переговоров была дружественной и конструктивной.
В Государственном департаменте США подчеркнули, что этот визит подтвердил прочные отношения между Вашингтоном и Ватиканом.
"Стороны подтвердили совместную приверженность миру и защите человеческого достоинства", — отметили в Госдепартаменте.
По словам представителей американской стороны, сама аудиенция с Папой длилась около 45 минут.
Рубио также должен провести ряд встреч в Италии. В программе — переговоры с министром иностранных дел Антонио Таяни, министром обороны Гвидо Кроцетто, а также с премьер-министром Джорджей Мелони.
Известно, что госсекретарь США находится в Италии с двухдневным официальным визитом.
