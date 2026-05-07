Рубио в Ватикане встретился с Папой Римским

Государственный секретарь США Марко Рубио 7 мая встретился с Папой Римским в Ватикане.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно о переговорах в Ватикане

Встреча состоялась на фоне напряженности в отношениях между Ватиканом и администрацией президента США Дональда Трампа. Визит Рубио в Ватикан длился около двух с половиной часов.

После аудиенции у понтифика госсекретарь провел переговоры с руководством Святого престола. В частности, он встретился с кардиналом Пьетро Паролином.

Детали беседы с Папой пока не разглашаются. В то же время, по информации источников, сама встреча длилась дольше, чем ожидалось.

По данным итальянских СМИ, атмосфера во время переговоров была дружественной и конструктивной.

Читайте: "Не в моих интересах", — Папа Лев XIV заявил, что не заинтересован в дискуссиях с Трампом

В Государственном департаменте США подчеркнули, что этот визит подтвердил прочные отношения между Вашингтоном и Ватиканом.

"Стороны подтвердили совместную приверженность миру и защите человеческого достоинства", — отметили в Госдепартаменте.

По словам представителей американской стороны, сама аудиенция с Папой длилась около 45 минут.

Рубио также должен провести ряд встреч в Италии. В программе — переговоры с министром иностранных дел Антонио Таяни, министром обороны Гвидо Кроцетто, а также с премьер-министром Джорджей Мелони.

Известно, что госсекретарь США находится в Италии с двухдневным официальным визитом.

Читайте также: "Сверяли позиции": Рубио и Лавров провели телефонные переговоры