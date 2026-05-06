"Сверяли позиции": Рубио и Лавров провели телефонные переговоры

5 мая состоялся телефонный разговор между государственным секретарем США Марко Рубио и министром иностранных дел страны-агрессора России Сергеем Лавровым.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом диалоге говорится в заявлении министерства иностранных дел РФ.

Контакти Вашингтона і Москви: що відомо

В Москве утверждают, что во время разговора стороны провели так называемую "сверку позиций" по международной ситуации и состоянию российско-американских отношений, а также обсудили возможный график дальнейших контактов между двумя странами.

Российское внешнеполитическое ведомство заявило, что беседа якобы носила "конструктивный и деловой характер".

Государственный департамент США на момент публикации не обнародовал собственного комментария по поводу этой беседы.

