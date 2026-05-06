"Сверяли позиции": Рубио и Лавров провели телефонные переговоры
5 мая состоялся телефонный разговор между государственным секретарем США Марко Рубио и министром иностранных дел страны-агрессора России Сергеем Лавровым.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом диалоге говорится в заявлении министерства иностранных дел РФ.
Контакты Вашингтона и Москвы: что известно
В Москве утверждают, что во время разговора стороны провели так называемую "сверку позиций" по международной ситуации и состоянию российско-американских отношений, а также обсудили возможный график дальнейших контактов между двумя странами.
Российское внешнеполитическое ведомство заявило, что беседа якобы носила "конструктивный и деловой характер".
Государственный департамент США на момент публикации не обнародовал собственного комментария по поводу этой беседы.
- Ранее Государственный департамент США дал "зеленый свет" возможной продаже Украине управляемых авиационных бомб типа JDAM-ER увеличенной дальности и сопутствующего оборудования на общую сумму $373,6 млн.
А інших причин дзвінка я не бачу...
Дуже влучно. Автор вірша Дмитро Биков. Я регочу. З російської влади глузують вже самі росіяни:
Бандеровцы! Убийцы! Людоеды!
Нам тошно обращаться к вам, но *****
Нам надо провести парад победы!
Нельзя ли в это время не стрелять?
Мы знаем, это выглядит нелепо,
У нациков не просят доброты
Но важный день! Но главная же скрепа!
Явите понимание, скоты!
Конечно мы бы справились и сами
Товарищ Трамп помочь нам тоже рад
Но черт возьми, победа то над вами!
В каком то смысле, это ваш парад!
Смеяться стыдно, хватит святотатства,
Давайте уж признаем не темня
Когда б не стали вы сопротивляться
Мы вас бы победили за три дня!
Ну не за три! Ну ладно, за четыре!
У нас крутой верховный командир!
Он лично замочил бы вас в сортире,
Когда бы вы вступили в наш сортир!
Уже и так парад мы сократили
Наш мавзолей не превращайте в тир
Когда б мы сразу Киев захватили
То сколько уцелело бы квартир!
Мы - гуманисты, нас учить не надо
Вас выкормили наши же соски
Хотя б во время нашего парада
Вы можете по-братски? По людски?
Ведь праздник у людей! Надели цацки!
Гуляния на улицах Москвы.
Когда мы убивали вас по-братски,
Мы вас любили искренней чем вы!
Когда зимой мы чесно вас бомбили
Что б мессидж наконец дошел до ЗЕ
Мы вас горздо более любили
Чем вы, когда взрывали НПЗ
Но украинец, видно, тот же чурка
Напрасно мы стреляем столько лет
Как можете понять вы наши чувства?!
У вас такой же чувствовалки нет!
Довольно зла! Не уподобтесь Боне
Поймите драму нашей стороны
Нам кажется, что Гитлер нас бы понял!
Не зря его фуражке мы верны!
й до гадалки-політолога не ходи!
все вірно !
.
не думаю !
совпадение !
.
Товарісч Сі не дозволяв такої самодіяльності пуйлу.
Так шо антідроновую сєтку над красной площею натягуйте, клоуни орешникові