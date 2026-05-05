"Звірили позиції": Рубіо і Лавров провели телефонні перемовини
5 травня відбулася телефонна розмова між державним секретарем США Марко Рубіо та міністром закордонних справ країни-агресора Росії Сергієм Лавровим.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про цей діалог йдеться у заяві міністерства закордонних справ РФ.
Контакти Вашингтона і Москви: що відомо
У Москві стверджують, що під час розмови сторони провели так звану "звірку позицій" щодо міжнародної ситуації та стану російсько-американських відносин, а також обговорили можливий графік подальших контактів між двома країнами.
Російське зовнішньополітичне відомство заявило, що бесіда нібито мала "конструктивний і діловий характер".
Державний департамент США станом на момент публікації не оприлюднив власного коментаря щодо цієї розмови.
- Раніше Державний департамент США дав "зелене світло" можливому продажу Україні керованих авіаційних бомб типу JDAM-ER збільшеної дальності та супутнього обладнання на загальну суму $373,6 млн.
А інших причин дзвінка я не бачу...
Дуже влучно. Автор вірша Дмитро Биков. Я регочу. З російської влади глузують вже самі росіяни:
Бандеровцы! Убийцы! Людоеды!
Нам тошно обращаться к вам, но *****
Нам надо провести парад победы!
Нельзя ли в это время не стрелять?
Мы знаем, это выглядит нелепо,
У нациков не просят доброты
Но важный день! Но главная же скрепа!
Явите понимание, скоты!
Конечно мы бы справились и сами
Товарищ Трамп помочь нам тоже рад
Но черт возьми, победа то над вами!
В каком то смысле, это ваш парад!
Смеяться стыдно, хватит святотатства,
Давайте уж признаем не темня
Когда б не стали вы сопротивляться
Мы вас бы победили за три дня!
Ну не за три! Ну ладно, за четыре!
У нас крутой верховный командир!
Он лично замочил бы вас в сортире,
Когда бы вы вступили в наш сортир!
Уже и так парад мы сократили
Наш мавзолей не превращайте в тир
Когда б мы сразу Киев захватили
То сколько уцелело бы квартир!
Мы - гуманисты, нас учить не надо
Вас выкормили наши же соски
Хотя б во время нашего парада
Вы можете по-братски? По людски?
Ведь праздник у людей! Надели цацки!
Гуляния на улицах Москвы.
Когда мы убивали вас по-братски,
Мы вас любили искренней чем вы!
Когда зимой мы чесно вас бомбили
Что б мессидж наконец дошел до ЗЕ
Мы вас горздо более любили
Чем вы, когда взрывали НПЗ
Но украинец, видно, тот же чурка
Напрасно мы стреляем столько лет
Как можете понять вы наши чувства?!
У вас такой же чувствовалки нет!
Довольно зла! Не уподобтесь Боне
Поймите драму нашей стороны
Нам кажется, что Гитлер нас бы понял!
Не зря его фуражке мы верны!
