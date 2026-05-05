"Звірили позиції": Рубіо і Лавров провели телефонні перемовини

5 травня відбулася телефонна розмова між державним секретарем США Марко Рубіо та міністром закордонних справ країни-агресора Росії Сергієм Лавровим.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про цей діалог йдеться у заяві міністерства закордонних справ РФ.

Контакти Вашингтона і Москви: що відомо

У Москві стверджують, що під час розмови сторони провели так звану "звірку позицій" щодо міжнародної ситуації та стану російсько-американських відносин, а також обговорили можливий графік подальших контактів між двома країнами.

Російське зовнішньополітичне відомство заявило, що бесіда нібито мала "конструктивний і діловий характер".

Державний департамент США станом на момент публікації не оприлюднив власного коментаря щодо цієї розмови.

