Новости ПВО Украины
РФ применяет реактивные "шахеды": для их сбивания нужны ракеты или дроны-перехватчики, - Игнат

Россия все чаще использует реактивные дроны Shahed. Они  развивают скорость более 400–500 км/ч, что затрудняет их перехват.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью в телеэфире сообщил начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ, полковник Юрий Игнат.

"Противник применяет новейшие БПЛА. Уже используются "шахеды" с реактивными двигателями, которые фактически участвуют в каждой атаке. У них другие скорости - более 400–500 км/ч, поэтому нужно соответствующее средство, которое сможет их перехватывать. А что может их перехватывать? Ракета или что-то вроде дрона-ракеты", - сказал он.

Эшелонированная система ПВО Украины

Украинская система противовоздушной обороны работает по эшелонированному принципу, сочетая различные типы средств для уничтожения воздушных целей: 

  • наземные системы ПВО;
  • зенитные дроны;
  • армейскую авиацию;
  • силы ВМС;
  • Воздушные силы;
  • легкомоторную авиацию;
  • истребители МиГ;
  • F-16 Fighting Falcon;
  • Dassault Mirage 2000.

Игнат при этом подчеркнул, что эффективность того или иного средства зависит от опыта экипажей, количества вооружения и условий применения. Также Игнат отметил необходимость рационального использования ресурсов.

"Те (дроны - ред.), что эффективнее, будут стоить дороже, и их купит командир или предоставит государство в меньшем количестве, поэтому нужно применять то, что рационально", - добавил он.

Отдельно Игнат отметил, что одновременное применение наземной ПВО и пилотируемой авиации в одной зоне опасно из-за риска дружественного огня и серьезных последствий.

Чому цей ***** не на фронті?
показать весь комментарий
08.05.2026 07:14 Ответить
Він військовий розмовного жанру.
Не для того він присвятив все життя військовій справі, щоб на фронт йти.
Думай-теее...
показать весь комментарий
08.05.2026 08:34 Ответить
А чому він ще не дає покази своєї «активної діяльності» юстаса алексу?
показать весь комментарий
08.05.2026 09:06 Ответить
Несите дроны и ракеты,ему нужно.
показать весь комментарий
08.05.2026 07:30 Ответить
так що ви хочете,щоб ми скинулися??зверніться до хламіндічів ,всі гроші у них........
показать весь комментарий
08.05.2026 07:34 Ответить
Соромлюся спитати - а де українські реактивні "шахеди"? Чому їх у нас нема?
показать весь комментарий
08.05.2026 08:15 Ответить
Всі поїхали на близький схід
У нас же новий тренд - експорт...
показать весь комментарий
08.05.2026 08:36 Ответить
У нас є фірма рога і копита "фраєр-понт", котра на кожному "жужику" вартістю $10 000 накручувала зверху (і продовжує) ще $40 000. От десь там і похована наша балістика, крилаті ракети і реактивні дрони.
показать весь комментарий
08.05.2026 09:04 Ответить
Так у "міндічів" попроси - дивись і допоможуть!
показать весь комментарий
08.05.2026 08:26 Ответить
А веселий цукерман ? Відмовиться ?
показать весь комментарий
08.05.2026 08:46 Ответить
Дивно, влада знає, що цей гнат бісить всіх і заяви його.прямо скажемо не на користь.України. то навіщо його тримають.і дозволяють.«стучати далі»?
показать весь комментарий
08.05.2026 09:10 Ответить
Ну, сказав і що далі?
показать весь комментарий
08.05.2026 09:42 Ответить
"Ті (дрони - ред.), що ефективніше, будуть коштувати більше і їх закупить командир чи дасть держава менше, тому потрібно застосовувати те, що раціонально", - додав він. От же ж "спец" ...Воно збирається економити на житті українців...Для знищення рашистсчької смерті потрібно використовувати засоби,які необхідні (не дивлячись на ціну) ,для знищення рашистської смерті ,а не "раціональні рогатки.дробовики.чи "берданки" від Ігната
показать весь комментарий
08.05.2026 09:59 Ответить
На ціну обов'язково слід дивитися.
Отак ніхто досі не дивиться на ціну FP-1 ($50-60k вартість одного дрона, запуски щоденно по 100-200 штук = $5,5... 11,0 млн). Добре, якщо кілька штук кудись долетить і щось підпалить. Ось куди йдуть гроші, - на кишеню виродкам а не на збереження життів українців.
Гроші на вітер - девіз "фраєр-понт".
показать весь комментарий
08.05.2026 10:24 Ответить
 
 