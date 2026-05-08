РФ применяет реактивные "шахеды": для их сбивания нужны ракеты или дроны-перехватчики, - Игнат
Россия все чаще использует реактивные дроны Shahed. Они развивают скорость более 400–500 км/ч, что затрудняет их перехват.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью в телеэфире сообщил начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ, полковник Юрий Игнат.
"Противник применяет новейшие БПЛА. Уже используются "шахеды" с реактивными двигателями, которые фактически участвуют в каждой атаке. У них другие скорости - более 400–500 км/ч, поэтому нужно соответствующее средство, которое сможет их перехватывать. А что может их перехватывать? Ракета или что-то вроде дрона-ракеты", - сказал он.
Эшелонированная система ПВО Украины
Украинская система противовоздушной обороны работает по эшелонированному принципу, сочетая различные типы средств для уничтожения воздушных целей:
- наземные системы ПВО;
- зенитные дроны;
- армейскую авиацию;
- силы ВМС;
- Воздушные силы;
- легкомоторную авиацию;
- истребители МиГ;
- F-16 Fighting Falcon;
- Dassault Mirage 2000.
Игнат при этом подчеркнул, что эффективность того или иного средства зависит от опыта экипажей, количества вооружения и условий применения. Также Игнат отметил необходимость рационального использования ресурсов.
"Те (дроны - ред.), что эффективнее, будут стоить дороже, и их купит командир или предоставит государство в меньшем количестве, поэтому нужно применять то, что рационально", - добавил он.
Отдельно Игнат отметил, что одновременное применение наземной ПВО и пилотируемой авиации в одной зоне опасно из-за риска дружественного огня и серьезных последствий.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Не для того він присвятив все життя військовій справі, щоб на фронт йти.
Думай-теее...
У нас же новий тренд - експорт...
рога і копита"фраєр-понт", котра на кожному "жужику" вартістю $10 000 накручувала зверху (і продовжує) ще $40 000. От десь там і похована наша балістика, крилаті ракети і реактивні дрони.
Отак ніхто досі не дивиться на ціну FP-1 ($50-60k вартість одного дрона, запуски щоденно по 100-200 штук = $5,5... 11,0 млн). Добре, якщо кілька штук кудись долетить і щось підпалить. Ось куди йдуть гроші, - на кишеню виродкам а не на збереження життів українців.
Гроші на вітер - девіз "фраєр-понт".