РФ применяет реактивные "шахеды": для их сбивания нужны ракеты или дроны-перехватчики, - Игнат

Россия все чаще использует реактивные дроны Shahed. Они развивают скорость более 400–500 км/ч, что затрудняет их перехват.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью в телеэфире сообщил начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ, полковник Юрий Игнат.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Противник применяет новейшие БПЛА. Уже используются "шахеды" с реактивными двигателями, которые фактически участвуют в каждой атаке. У них другие скорости - более 400–500 км/ч, поэтому нужно соответствующее средство, которое сможет их перехватывать. А что может их перехватывать? Ракета или что-то вроде дрона-ракеты", - сказал он.

Эшелонированная система ПВО Украины

Украинская система противовоздушной обороны работает по эшелонированному принципу, сочетая различные типы средств для уничтожения воздушных целей:

наземные системы ПВО;

зенитные дроны;

армейскую авиацию;

силы ВМС;

Воздушные силы;

легкомоторную авиацию;

истребители МиГ;

F-16 Fighting Falcon;

Dassault Mirage 2000.

Игнат при этом подчеркнул, что эффективность того или иного средства зависит от опыта экипажей, количества вооружения и условий применения. Также Игнат отметил необходимость рационального использования ресурсов.

"Те (дроны - ред.), что эффективнее, будут стоить дороже, и их купит командир или предоставит государство в меньшем количестве, поэтому нужно применять то, что рационально", - добавил он.

Отдельно Игнат отметил, что одновременное применение наземной ПВО и пилотируемой авиации в одной зоне опасно из-за риска дружественного огня и серьезных последствий.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": МиГ-29 ракетой уничтожил "шахед" под одобрительные возгласы детей, наблюдавших за атакой с земли: "Давай-давай! Есть! Молодцы!". ВИДЕО