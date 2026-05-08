РФ застосовує реактивні "Шахеди": для їх збиття потрібні ракети або дрони-перехоплювачі, - Ігнат

РФ дедалі частіше використовує реактивні дрони Shahed. Вони мають швидкість понад 400–500 км/год, що ускладнює їхнє перехоплення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю у телеефірі повідомив начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ, полковник Юрій Ігнат.

"Противник застосовує новітні БпЛА. Уже використовуються "Шахеди" з реактивними двигунами, які фактично беруть участь у кожній атаці. Вони мають інші швидкості - понад 400-500 км/год, тому потрібен відповідний засіб, який зможе їх перехоплювати. А що може їх перехоплювати? Ракета або щось на кшталт дрона-ракети", - сказав він.

Ешелонована система ППО України

Українська система протиповітряної оборони працює за ешелонованим принципом, поєднуючи різні типи засобів для знищення повітряних цілей:

наземні системи ППО;

зенітні дрони;

армійську авіацію;

сили ВМС;

Повітряні сили;

легкомоторну авіацію;

винищувачі МіГ;

F-16 Fighting Falcon;

Dassault Mirage 2000.

Ігнат водночас підкреслив, що ефективність того чи іншого засобу залежить від досвіду екіпажів, кількості озброєння та умов застосування. Також Ігнат наголосив на необхідності раціонального використання ресурсів.\

"Ті (дрони - ред.), що ефективніше, будуть коштувати більше і їх закупить командир чи дасть держава менше, тому потрібно застосовувати те, що раціонально", - додав він.

Окремо Ігнат зауважив, що одночасне застосування наземної ППО та пілотованої авіації в одній зоні є небезпечним через ризик дружнього вогню та серйозних наслідків.

