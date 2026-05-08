УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8544 відвідувача онлайн
Новини ППО України
1 585 14

РФ застосовує реактивні "Шахеди": для їх збиття потрібні ракети або дрони-перехоплювачі, - Ігнат

РФ застосовує реактивні "Шахеди": Ігнат пояснив нові загрози

РФ дедалі частіше використовує реактивні дрони Shahed. Вони  мають швидкість понад 400–500 км/год, що ускладнює їхнє перехоплення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю у телеефірі повідомив начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ, полковник Юрій Ігнат.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Противник застосовує новітні БпЛА. Уже використовуються "Шахеди" з реактивними двигунами, які фактично беруть участь у кожній атаці. Вони мають інші швидкості - понад 400-500 км/год, тому потрібен відповідний засіб, який зможе їх перехоплювати. А що може їх перехоплювати? Ракета або щось на кшталт дрона-ракети", - сказав він.

Ешелонована система ППО України

Українська система протиповітряної оборони працює за ешелонованим принципом, поєднуючи різні типи засобів для знищення повітряних цілей: 

  • наземні системи ППО;
  • зенітні дрони;
  • армійську авіацію;
  • сили ВМС;
  • Повітряні сили;
  • легкомоторну авіацію;
  • винищувачі МіГ;
  • F-16 Fighting Falcon;
  • Dassault Mirage 2000.

Ігнат водночас підкреслив, що ефективність того чи іншого засобу залежить від досвіду екіпажів, кількості озброєння та умов застосування. Також Ігнат наголосив на необхідності раціонального використання ресурсів.\

"Ті (дрони - ред.), що ефективніше, будуть коштувати більше і їх закупить командир чи дасть держава менше, тому потрібно застосовувати те, що раціонально", - додав він.

Окремо Ігнат зауважив, що одночасне застосування наземної ППО та пілотованої авіації в одній зоні є небезпечним через ризик дружнього вогню та серйозних наслідків.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": МіГ-29 ракетою знищив "Шахед" під схвальні вигуки дітей, які спостерігали за атакою із землі: "Давай-давай! Єсть! Молодці!". ВIДЕО

Автор: 

безпілотник БпЛА (5796) ППО (4093) Ігнат Юрій (855) Шахед (2170)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+9
Чому цей ***** не на фронті?
показати весь коментар
08.05.2026 07:14 Відповісти
+7
так що ви хочете,щоб ми скинулися??зверніться до хламіндічів ,всі гроші у них........
показати весь коментар
08.05.2026 07:34 Відповісти
+5
Всі поїхали на близький схід
У нас же новий тренд - експорт...
показати весь коментар
08.05.2026 08:36 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Чому цей ***** не на фронті?
показати весь коментар
08.05.2026 07:14 Відповісти
Він військовий розмовного жанру.
Не для того він присвятив все життя військовій справі, щоб на фронт йти.
Думай-теее...
показати весь коментар
08.05.2026 08:34 Відповісти
А чому він ще не дає покази своєї «активної діяльності» юстаса алексу?
показати весь коментар
08.05.2026 09:06 Відповісти
Несите дроны и ракеты,ему нужно.
показати весь коментар
08.05.2026 07:30 Відповісти
так що ви хочете,щоб ми скинулися??зверніться до хламіндічів ,всі гроші у них........
показати весь коментар
08.05.2026 07:34 Відповісти
Соромлюся спитати - а де українські реактивні "шахеди"? Чому їх у нас нема?
показати весь коментар
08.05.2026 08:15 Відповісти
Всі поїхали на близький схід
У нас же новий тренд - експорт...
показати весь коментар
08.05.2026 08:36 Відповісти
У нас є фірма рога і копита "фраєр-понт", котра на кожному "жужику" вартістю $10 000 накручувала зверху (і продовжує) ще $40 000. От десь там і похована наша балістика, крилаті ракети і реактивні дрони.
показати весь коментар
08.05.2026 09:04 Відповісти
Так у "міндічів" попроси - дивись і допоможуть!
показати весь коментар
08.05.2026 08:26 Відповісти
А веселий цукерман ? Відмовиться ?
показати весь коментар
08.05.2026 08:46 Відповісти
Дивно, влада знає, що цей гнат бісить всіх і заяви його.прямо скажемо не на користь.України. то навіщо його тримають.і дозволяють.«стучати далі»?
показати весь коментар
08.05.2026 09:10 Відповісти
Ну, сказав і що далі?
показати весь коментар
08.05.2026 09:42 Відповісти
"Ті (дрони - ред.), що ефективніше, будуть коштувати більше і їх закупить командир чи дасть держава менше, тому потрібно застосовувати те, що раціонально", - додав він. От же ж "спец" ...Воно збирається економити на житті українців...Для знищення рашистсчької смерті потрібно використовувати засоби,які необхідні (не дивлячись на ціну) ,для знищення рашистської смерті ,а не "раціональні рогатки.дробовики.чи "берданки" від Ігната
показати весь коментар
08.05.2026 09:59 Відповісти
На ціну обов'язково слід дивитися.
Отак ніхто досі не дивиться на ціну FP-1 ($50-60k вартість одного дрона, запуски щоденно по 100-200 штук = $5,5... 11,0 млн). Добре, якщо кілька штук кудись долетить і щось підпалить. Ось куди йдуть гроші, - на кишеню виродкам а не на збереження життів українців.
Гроші на вітер - девіз "фраєр-понт".
показати весь коментар
08.05.2026 10:24 Відповісти
 
 