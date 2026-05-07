МіГ-29 ракетою знищив "Шахед" під схвальні вигуки дітей, які спостерігали за атакою із землі: "Давай-давай! Єсть! Молодці!". ВIДЕО

У мережі з’явилося захопливе відео успішної роботи української винищувальної авіації під час чергової атаки російських терористів. Як повідомляє Цензор.НЕТ, на кадрах зафіксовано момент знищення ворожого дрона-камікадзе типу "Shahed" у небі над Рівненською областю.

Пілот українського винищувача МіГ-29, виявивши повітряну ціль, здійснив пуск ракети класу "повітря-повітря". На відео видно яскравий спалах від влучання, після чого уламки ворожого безпілотника починають падати на землю. Перехоплення відбулося на очах у цивільних мешканців, які спостерігали за роботою пілота із землі. За кадром чути схвальні вигуки жінки та дітей, які емоційно реагують на майстерність українського воїна.

