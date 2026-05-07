МіГ-29 ракетою знищив "Шахед" під схвальні вигуки дітей, які спостерігали за атакою із землі: "Давай-давай! Єсть! Молодці!". ВIДЕО
У мережі з’явилося захопливе відео успішної роботи української винищувальної авіації під час чергової атаки російських терористів. Як повідомляє Цензор.НЕТ, на кадрах зафіксовано момент знищення ворожого дрона-камікадзе типу "Shahed" у небі над Рівненською областю.
Пілот українського винищувача МіГ-29, виявивши повітряну ціль, здійснив пуск ракети класу "повітря-повітря". На відео видно яскравий спалах від влучання, після чого уламки ворожого безпілотника починають падати на землю. Перехоплення відбулося на очах у цивільних мешканців, які спостерігали за роботою пілота із землі. За кадром чути схвальні вигуки жінки та дітей, які емоційно реагують на майстерність українського воїна.
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Заходи безпеки при атаці шахедами:
Йдеш з дітьми на вулицю і знімаєш відосик на телефон як збивають шахед.
Все як Зеленський заповідав.🤦♂️
Життя людське - безцінне..
бачу по дописам що вам подобаються прості рішення, та не спроможність прорахувати майбутні наслідки сьогоднішніх рішінь...
Життя людське - безцінне..
безперечно, але коли закінчаться ракети то замість шахедів прилетять літаки та загине набагато більше.
це як порівнювати втрати загинувшими при пороху до 2019 та після.
Ні, вони мені не заважають, навіть спокійніше..
Результат був потрібен "вчора"... А "віддуваються" СЬОГОДНІ... Віддуваються тим, що мають...