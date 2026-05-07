МиГ-29 ракетой уничтожил "шахед" под одобрительные возгласы детей, наблюдавших за атакой с земли: "Давай-давай! Попав! Молодці!". ВИДЕО

В сети появилось захватывающее видео успешной работы украинской истребительной авиации во время очередной атаки российских террористов. Как сообщает Цензор.НЕТ, на кадрах запечатлен момент уничтожения вражеского дрона-камикадзе типа "Shahed" в небе над Ривненской областью.

Пилот украинского истребителя МиГ-29, обнаружив воздушную цель, осуществил пуск ракеты класса "воздух-воздух". На видео видна яркая вспышка от попадания, после чего обломки вражеского беспилотника начинают падать на землю. Перехват произошел на глазах у гражданских жителей, наблюдавших за работой пилота с земли. За кадром слышны одобрительные возгласы женщин и детей, эмоционально реагирующих на мастерство украинского воина.

