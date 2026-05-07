МиГ-29 ракетой уничтожил "шахед" под одобрительные возгласы детей, наблюдавших за атакой с земли: "Давай-давай! Попав! Молодці!". ВИДЕО

В сети появилось захватывающее видео успешной работы украинской истребительной авиации во время очередной атаки российских террористов. Как сообщает Цензор.НЕТ, на кадрах запечатлен момент уничтожения вражеского дрона-камикадзе типа "Shahed" в небе над Ривненской областью.

Пилот украинского истребителя МиГ-29, обнаружив воздушную цель, осуществил пуск ракеты класса "воздух-воздух". На видео видна яркая вспышка от попадания, после чего обломки вражеского беспилотника начинают падать на землю. Перехват произошел на глазах у гражданских жителей, наблюдавших за работой пилота с земли. За кадром слышны одобрительные возгласы женщин и детей, эмоционально реагирующих на мастерство украинского воина.

Топ комментарии
🤣👏і цих людей кацапня перемогти хоче??? Нехай тікають, доки трішки часу в них ще є.
07.05.2026 16:52 Ответить
Русня б всралась з переляку.
07.05.2026 16:52 Ответить
В мене надія на ЗСУ..наших котиків..
07.05.2026 16:56 Ответить
але є один ньюанс! цих людей може перемогти зєлічка та його шобла! (((
07.05.2026 16:55 Ответить
В мене надія на ЗСУ..наших котиків..
07.05.2026 16:56 Ответить
а зєля та шобла, покладає надію на перефарбованих в смарагдових, совіцьких мєнтів, беркутівців,..... , вірних псів його режиму. підвищення зарплати цим собакам - як непрямий індикатор! котики проти генетичних вовкодавів свободи та народу? хотів би я помилятись в переможцях (((
07.05.2026 17:05 Ответить
Не переймайтесь й не читайте кацапські пабліки до обіду.
07.05.2026 17:15 Ответить
)) де я, зранку до вечора, а де парашні пабліки.
07.05.2026 17:24 Ответить
🤦‍♀️ Ви навіть Булгакова не читали..не дивились..
07.05.2026 17:26 Ответить
а те, що ті, які зранку не тільки читали, а ще й дивились булгакова, який на сьогодні по дифолту - антиукраїнець, хіба ще не занесені зєлями та шоблою до "миротворця"? ризикована самопідстава. "нє чітала, но осуждаю!" - пізно казати!!!! нам обом двом! міжіншим ))
07.05.2026 17:39 Ответить
🤪
07.05.2026 18:16 Ответить
та зеленський торчок покладає на всіх те ,чим на роялі бацав...але дітки та онуки роздеруть своїх совкових батьків...
07.05.2026 17:15 Ответить
не підуть дітки та онуки, проти любих батьків!!! родинно-племенні відносини в першому поколінні не можуть бути зруйновані!! а ті, які могли б розірвати, ні за які пєчєнькі не повернуться!! але й вони вже виховались, оточуючим їх сьогодні довкіллям і стали "євротолєрантними", для них навіть "афро-африканці", вже як і "роми та сінті"! )))
07.05.2026 17:32 Ответить
як шо дітки совкових батьків які живуть в Україні , згодні шоб їх зробили ще раз , вся мафіозна шобла ,зеленського племені 🤡 ,то як кажуть : Прапор їм в руки ...
07.05.2026 17:40 Ответить
нажаль, дивлячись не з України на діток моїх навіки совкових даунбасських однокласників та центральноукраїнських однокурсників, все виглядає так, що прапор вже в їх руках!! (((
07.05.2026 17:51 Ответить
5 рік війни.
Заходи безпеки при атаці шахедами:
Йдеш з дітьми на вулицю і знімаєш відосик на телефон як збивають шахед.
Все як Зеленський заповідав.🤦‍♂️
07.05.2026 16:59 Ответить
це як побачити гол на великому стадіоні у відповідальному матчі . глядачі звісно підтримують свою команду ЗСУ. ну а хлопцям і дівчатам велика подяка, що зберегли чиєсь життя і майно !
07.05.2026 17:00 Ответить
Ролик конечно хороший, но вызывает вопросы. Я понимаю когда массированный обстрел, когда десятки крылатых ракет летят - то поднимают все что можно. Х-101 стоит больше 10 миллионов долларов и сбивать ее сложно. А тут самолет с ограниченным ресурсом, огромное количество топлива, дорогая ракета воздух-воздух - все это против мопеда за 50 штук баксов. Белым днем, когда в него можно стрелять даже из обычного стрелкового оружия. По цене 1 вылета такого самолета можно купить пассажирскую Цессну и в дверном проеме посадить стрелка с пулеметом.
07.05.2026 17:13 Ответить
Дмитро, а як на мене - навіть для підняття настрою - гарний відос))
07.05.2026 17:16 Ответить
вибити в граніт! відео викликає більше питань до адекватності використання ресурсів, або фаховості тих хто віддає подібні накази. сумно насправді, у нас в цьому напрямку обмежений ресурс який треба цінити та берегти!
07.05.2026 17:17 Ответить
А порівняйте грошовий ресурс із життям людей. Можете навіть всю свою родину порівняти з ціною ракети.
07.05.2026 17:21 Ответить
Проблема ж не в деньгах, точнее не только и не столько в деньгах. Ракеты такие у нас не бесконечные, равно как и ресурс этих старых - но еще летающих самолетов. Если это расходовать на перехват таких копеечных целей - в один не прекрасный момент окажется что крылатую ракету перехватить нечем. Понятное дело что сравнивать цену перехвата и стоимость цели некорректно - нужно считать потенциальный вред который цель может нанести, но я к тому что есть куда более простые и дешевые способы выполнить задачу, как например як-52 в небе над Одессой. Я не говорю что не нужно перехватывать несущие угрозы цели, но нужно делать это максимально практично. Мы не США, у нас неограниченных ресурсов нет, доллары мы не печатаем...Да и самолеты тоже не делаем.
07.05.2026 17:33 Ответить
Дмитро, а якщо немає вибору??

Життя людське - безцінне..
07.05.2026 17:35 Ответить
Марина Нєчаєва #561431 ,ви випадково не за діючого голосували?
бачу по дописам що вам подобаються прості рішення, та не спроможність прорахувати майбутні наслідки сьогоднішніх рішінь...

Життя людське - безцінне..
безперечно, але коли закінчаться ракети то замість шахедів прилетять літаки та загине набагато більше.
це як порівнювати втрати загинувшими при пороху до 2019 та після.
07.05.2026 18:43 Ответить
То походу ви, невипадково за зелень голосували. Або в очі довбитесь.
07.05.2026 18:50 Ответить
Рівненська область. АЕС поруч.....
07.05.2026 17:23 Ответить
Ти не враховуєш психологічний нюанс - на фоні цілоденних повітряних тривог та ниття, на вулицях та в соцмережах , "зрадолюбів"-"фсьопрапальщиків" та кацапських провокаторів, які працюють з ними , "в унісон"...
07.05.2026 17:33 Ответить
Ну политморсос я тут не рассматривал, чисто размышления в практической плоскости. Раз послали МИГ - значит нечего было больше послать. Равно как и гонять крокодилы или Ми-8 за мопедами. Мы бедная страна, нам нужно дешево - но много.
07.05.2026 17:38 Ответить
А ти думаєш - Я цього не розумію? У нас теж, кілька разів, Ф-16-ті, "шахєдів" товкли, над містом... Але, як казав Кравчук покійний, "Що маємо - те й маємо...".
07.05.2026 17:41 Ответить
Тоді мені кончепотрібен кулемет. Встановлю на балконі й буду відстрілювати шлюхеди що до Бортів летять. Падати будуть над лісом, ніхто не постраждає.
07.05.2026 17:44 Ответить
Думаєте - це легко? Деякі мисливці, прополювавши все життя, так і не змогли освоїть стрільбу по летючій цілі... А качки, наприклад, летять повільніше, ніж "шахєд". І мисливці стріляють "снопом шроту. А кулемет стріляє окремими кулями (хоч і чергою)...
07.05.2026 18:07 Ответить
А де я казала, що легко?? Тренуватись треба..
07.05.2026 18:10 Ответить
Так проблем немає - зараз дозволили мать "приватні" мобільні вогневі групи, при підприємствах... Там, якраз використовують саме кулемети... Тренуваться можна, скільки-завгодно...
07.05.2026 19:52 Ответить
Ну тоді по іншому - дозволити мати нарізне з народження. Щоб діти відстрілювали шлюхеди.
07.05.2026 17:42 Ответить
Я являюсь безусловным сторонником легализации огнестрельного оружия, и даже не сколько короткоствола - сколько легкого получения гладкоствольного и нарезного охотничьего оружия - для защиты себя и своего дома, плюс обязательный пересмотр правовых норм с резким ослаблением влияния "превышения необходимой самообороны". То есть если он у тебя во дворе - а ты его не приглашал, то никакого превышения быть не может - умер гость так умер. Но в данном случае стрельба по шахеду это плохая идея - есть достаточно большая вероятность что кого то подстрелят, шанс того что попадут в мопед - совершенно минимальный. Плюс есть вероятность что могут подстрелить и перехватывающий самолет. Так же есть неиллюзорная опасность что выпущенная вверх пуля - когда вернется - может в кого то попасть и это чревато вплоть до летального исхода. Случаи такие в мировой практике не единичны, а в Украине от пуль МВГ которые падали на землю - есть повреждения домов, машин - и насколько я помню - был убит домашний котик. Которого особенно жалко.
07.05.2026 17:47 Ответить
Як Ваш пост передати двом мобільним групам, що іноді гасають в мене під вікнами, дико стріляючи??

Ні, вони мені не заважають, навіть спокійніше..
07.05.2026 17:54 Ответить
У меня свои такие есть. Ну стараются ребята, работают. Опять же - ночью и не понять - попали или нет, это ж не дрон-перехватчик, когда бах и в куски - пулей могли попасть, подранить - шаболда летела летела и упала... В любом случае в теории МВГ должны иметь как минимум определенную подготовку - знать баллистику своего оружия, иметь прицел с сеткой, определять расстояние и курс цели, на основе этого высчитывать упреждение. Я не знаю как с этим обстоит дело в реальности - видел ролики с планшетами и тепловизионными прицелами на пулеметах, надеюсь что это работает. Но с массовым появлением перехватчиков, которые я над собой регулярно слышу - лично уже видел несколько сбитий мопедов, возможно по мере тренировки пилотов показатели будут лучше.
07.05.2026 17:58 Ответить
Ну или кацап-мопед летел в направлении объекта, который надо защищать любой ценой. Такие в Украине есть и не мало. Именно, любой ценой, не надеяться на хлопцев с счетверенным Максимом, на Гепарда или на "Стрелочника", а гарантированно, .что б наверняка. Странно никому здесь это в голову не пришло, у всех почти очередная зрада на видео.
08.05.2026 00:19 Ответить
Дитинство. Клята війна та ті хто її розв'язав.
07.05.2026 17:18 Ответить
 
 