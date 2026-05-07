МиГ-29 ракетой уничтожил "шахед" под одобрительные возгласы детей, наблюдавших за атакой с земли: "Давай-давай! Попав! Молодці!". ВИДЕО
В сети появилось захватывающее видео успешной работы украинской истребительной авиации во время очередной атаки российских террористов. Как сообщает Цензор.НЕТ, на кадрах запечатлен момент уничтожения вражеского дрона-камикадзе типа "Shahed" в небе над Ривненской областью.
Пилот украинского истребителя МиГ-29, обнаружив воздушную цель, осуществил пуск ракеты класса "воздух-воздух". На видео видна яркая вспышка от попадания, после чего обломки вражеского беспилотника начинают падать на землю. Перехват произошел на глазах у гражданских жителей, наблюдавших за работой пилота с земли. За кадром слышны одобрительные возгласы женщин и детей, эмоционально реагирующих на мастерство украинского воина.
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Заходи безпеки при атаці шахедами:
Йдеш з дітьми на вулицю і знімаєш відосик на телефон як збивають шахед.
Все як Зеленський заповідав.🤦♂️
Життя людське - безцінне..
бачу по дописам що вам подобаються прості рішення, та не спроможність прорахувати майбутні наслідки сьогоднішніх рішінь...
Життя людське - безцінне..
безперечно, але коли закінчаться ракети то замість шахедів прилетять літаки та загине набагато більше.
це як порівнювати втрати загинувшими при пороху до 2019 та після.
Ні, вони мені не заважають, навіть спокійніше..