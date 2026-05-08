Пусковые установки Patriot и NASAMS полупусты из-за нехватки боеприпасов, - Воздушные силы
Украинские подразделения ПВО имеют критически низкие запасы ракет, а международная поддержка по-прежнему имеет жизненно важное значение.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом в интервью в телеэфире сообщил начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ, полковник Юрий Игнат.
"Сегодня мы оказались "на голодном пайке" в отношении ракет из-за определенных проблем с поставками. Представители Воздушных сил постоянно работают и в Рамштайне, и в других переговорных группах, где приходится просить даже по несколько - 5-10 - ракет для систем PAC-3, NASAMS, IRIS-T и других, поскольку расход боеприпасов очень велик", - сказал Игнат.
Массированные удары по энергетике истощили запасы
Игнат заявил, что значительные расходы боекомплекта украинской противовоздушной обороны связаны с масштабными российскими атаками в зимний период.
По его словам, в течение зимы Украина пережила 15 крупных массированных обстрелов энергетической инфраструктуры, что существенно повлияло на использование запасов ракет для систем ПВО. В связи с этим имеющиеся ресурсы требуют оперативного пополнения.
Игнат также подчеркнул, что ситуацию осложняет рост глобального спроса на системы противовоздушной обороны и боеприпасы. В частности, дополнительное давление на рынок создает эскалация конфликтов на Ближнем Востоке, что усиливает конкуренцию за оборонные ресурсы.
"Сегодня пусковые установки, находящиеся в составе определенных подразделений и батарей, полупусты - это еще мягко говоря. У них ограниченное количество ракет, но они должны быть", - подчеркнул он.
Ограниченные ресурсы требуют стратегического распределения
Игнат сообщил, что украинское командование вынуждено распределять имеющиеся силы и ракетные ресурсы между различными регионами страны для обеспечения базового уровня защиты.
Он также подчеркнул, что украинские военные уже накопили беспрецедентный опыт применения современных оборонных технологий в реальных боевых условиях.
Речь идет, в частности, об использовании:
- современных систем противовоздушной обороны;
- дронов-перехватчиков;
- F-16 Fighting Falcon.
По словам Игната, практика использования этих систем в масштабной войне дает Украине уникальные наработки, которые могут быть ценными и для партнеров. Украинские силы продолжают адаптировать защиту воздушного пространства к новым вызовам современной войны.
Я ще не забувся, коли "свинарчуки" правдами і неправдами купували на росії клістрони і відновлювали роботу наших ППО, а мудрий наріт 73% привів до влади тих, хто дав команду посадити цих "свинарчуків". На цих "свинарчуках" реальні кнурчуки прийнши до влади і відразу познімали ті клістрони, залишивши на довгий час наші ППО сліпими. Тоді ворог літав майже по всій Україні і вражав цілі. І хто ж то дав команду зняти клістрони? А хто дав команду не фінансувати комплекс ППО "Кільчень"???
