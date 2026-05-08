Пусковые установки Patriot и NASAMS полупусты из-за нехватки боеприпасов, - Воздушные силы

Украина испытывает дефицит ракет для Patriot и NASAMS

Украинские подразделения ПВО имеют критически низкие запасы ракет, а международная поддержка по-прежнему имеет жизненно важное значение.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом в интервью в телеэфире сообщил начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ, полковник Юрий Игнат.

"Сегодня мы оказались "на голодном пайке" в отношении ракет из-за определенных проблем с поставками. Представители Воздушных сил постоянно работают и в Рамштайне, и в других переговорных группах, где приходится просить даже по несколько - 5-10 - ракет для систем PAC-3, NASAMS, IRIS-T и других, поскольку расход боеприпасов очень велик", - сказал Игнат.

Массированные удары по энергетике истощили запасы

Игнат заявил, что значительные расходы боекомплекта украинской противовоздушной обороны связаны с масштабными российскими атаками в зимний период.

По его словам, в течение зимы Украина пережила 15 крупных массированных обстрелов энергетической инфраструктуры, что существенно повлияло на использование запасов ракет для систем ПВО. В связи с этим имеющиеся ресурсы требуют оперативного пополнения.

Игнат также подчеркнул, что ситуацию осложняет рост глобального спроса на системы противовоздушной обороны и боеприпасы. В частности, дополнительное давление на рынок создает эскалация конфликтов на Ближнем Востоке, что усиливает конкуренцию за оборонные ресурсы.

"Сегодня пусковые установки, находящиеся в составе определенных подразделений и батарей, полупусты - это еще мягко говоря. У них ограниченное количество ракет, но они должны быть", - подчеркнул он.

Ограниченные ресурсы требуют стратегического распределения

Игнат сообщил, что украинское командование вынуждено распределять имеющиеся силы и ракетные ресурсы между различными регионами страны для обеспечения базового уровня защиты.

Он также подчеркнул, что украинские военные уже накопили беспрецедентный опыт применения современных оборонных технологий в реальных боевых условиях.

Речь идет, в частности, об использовании:

  • современных систем противовоздушной обороны;
  • дронов-перехватчиков;
  • F-16 Fighting Falcon.

По словам Игната, практика использования этих систем в масштабной войне дает Украине уникальные наработки, которые могут быть ценными и для партнеров. Украинские силы продолжают адаптировать защиту воздушного пространства к новым вызовам современной войны.

Прикро. Але на 7-му році одноосібного правління Вождя і сотні мільярдів доларів допомоги від партнерів, в нас мабуть давно мали бути свої, новенькі і кращі системи ППО і тисячі до них ракет. Мабуть вони є, так 73%? Просто Вождь, як дипломований воєнний не розголошує воєнну тайну.
Те, що всі порохоботи репетували про будинки в кооперативі ''династія'' не знали, що то склади ракет на наші новенькі системи ППО, побудовані Найвеличнішим Лідером світу.
08.05.2026 07:28 Ответить
+17
Ще потрібно буде 10 і 11 травня Вождю негайно поїхати в якусь країну підписати ''Потужний план миру''.
08.05.2026 07:26 Ответить
Щось неповна інформація. Треба доповідати де і саме скільки залишилося ракет. Щоденний звіт.
P.S. даких довбо...ів ще пошукати треба.
zeйло вже відзітував патрушеву, тому скільки і де - не знають тільки вкраїнчики....
У 19 ніхто нічого не шукав - прийшла більшість з тих хто прийшов - і бінго - є. Такий нарід - поржать.
Далеко не тупі, вони відкрито повідомляють кацапам стан ппо.
Ну от тепер точно знають.
Ще б область вказав де найменше ракет,і до штуки в конкретному комплексі.І локацію теж!А що,ракет немає,какаяразніца!!!!????
О,здорів гарі підарас,ти ще тут?😁😁
Поціновувач моєї творчості закукурікав. Вишукує мої коменти ..тявкає... Яке ж ти жалюгідне. Тьфу,***. Пліснява.
узілєнскіє продали джавеліни та стінгери - про це американським інспекторам сказав яйцерєзнік
Так от же ж Фаєрпоінт скоро зробить ракету проти балістики. Вже навіть є ескіз чи натюрморт.
Ваша інформація очєнь важна для нас, оставайтєсь на связі.
Це ж Ігнат. Немає чому дивуватися.
Юстас доповів алєксу

Штірліців аяк лайна в нас(
Так,кацапів проінформували,населенню розтулмачили причини прилетів ракет.можна далі не напрягатись.
зате у нас є 3000 Фламінгів
Так, по марафону показали, що були. Але прикро, що прилетіла одна ворожа ракета і знищила одним ударом обіцянку Лідора світу - 3000 ракет. Просто Лідора підставили, склали всі ракети в один ангар в десять рядів вверх. Я не розсекречую данних, бо мені про них не відомо, це сам Лідор сказав на мюнхенській конференції.
Спасибо за напоминание, а то россияне были на распутье и не знали, что делать.
ігнат став на проторену стежку Обдристовича Люсі.Буквально две три недели и ракетьІ в Украине закончатся.Вот где собака зарьІта,а на самом деле, потужньІй лидор завтра відлітає в Гваделупу і центр прийняття рішень разом з ним.Всє спасєни ,Зєля потужно представляє потужний план гваделуп'янам ,а пересічні сидять в бомбосховищах.
Не турбуйтеся, є кому кцапам зливати всю інформацію. Все вони знають від самих високих чиновників, які до цього часу корчать із себе патріотів.
Ну, тепер залишилось тільки розповсюдити мапи з розміщенням позицій ППО, і все буде гаразд. А не можна всім цим ігнатам рота позашивати?
Я б не здивувалась цьому.
Хто зна може в тексті і це зашифровано🤔
Zельоні Гниди втішаються

а їх справний холуй ігнат радіє
А не може.бути, що гнат.хуйлу допомогає у справі залякування міжнародних послів, ну щоб визгачились.і виїхали з країни з огляду на повідомлення ще і гната вкупі до погроз *****?
А сам гнат.в бункері жрати буде відмічпючі пабєду?
Зате у ірані за два тижні півтисячі ракет повистрілювали по ********* літаючим.
Це що заохочення ворога знищувати наші міста,таку інформацію ніхто не має знати ,по друге за все має відповідати Верховний головнокомандувач,який їздить по закордонах і жодного толку,для чого ти їздив по країнах Близького Сходу ? я знаю були направлені в ті країни наші перехоплювачі і наші оператори ,а що отримали ,де ракети до "петріотів"?
Туризм на халяву
хто такий Вова? він не збирається нікуди їхати в інші країни на 8-10 числа?
бо така новина йде зазвичай перед турне зеплісняви кудись, і кацапи вже точно знають що ракет нема і буратіну вони не підстрелять випадково
Це результат керування зеленського і фьодорова. Хоча ні, це ж порохоботи ракетобудівника Міндічя вигнали
З такою голою дупою звісно що треба далі ескалювати конфлікт.
При цьому заганяючи людей в рамки, коли хтось живе своє найкраще життя.
От вам і "екзистенційна" війна.
ігнат завлєкаєт...
Цікаво, такими дебілам важко бути, або других не беруть у команду потужного. Хоча може бути що не тупі, а ліниві, так простіше доповідати фсбшникам.
По ступеню дебілізму там велика конкуренція.
Ну канєшно-кацапи атакуйте-так чи що?Хто це писав?
Коги вже цього п*дараса Ігната приберуть?? Він би ще поштучно розказав, де і що знаходиться, бо кацапи поки що не в курсі. Куди дивиться СБУ?!!
Мозок в цього Ігната "напівпорожній" чи зовсім порожній тому і дзвонить на усі боки.
Чому інформатор ворога ігнат ще не у вʼязниці?
Стюрдеси погано працюють?
Порахуйте точну кількість де скільки є і тоді вже повідомляйте, щоб ворог точно знав, як атакувати. Феєрично потужно! Піаритись можна на всьому навіть на нестачі боєкомплекту, щоб потім казати ми ж вас попереджали, а ви ...
зато у всяких фламіндічів і інших кишені повні
Злив ворогові секретної інформації через публічні медіа,це остання стадія долбоїбізму,або ноу-хау ,радиста Кет вже не шифрується,лідОр дає добро.
Гарна інформація для ворога...
Ви там що, з глузду з'їхали зовсім!?
Можна звісно вкласти 100-200млн$ на позробку власного ЗРК середньої дальності. Потім ще 1-2 млрд$ на виробництво комплексів, ракет до них, а також ракет до вже розроблених систем враження: відьхаМ1/2,що перекриває до 150, нептуни та довгі нептуни. А можна все це вбухать до колерлваних, пархатих шахраїв і отримати 30 пусків фламінго
Щури у владі сидять, ау нарід вам не повилазило?
Це для лохторату. Пояснити, чому Україна не битиме по москві 9 травня: мовляв, тоді кацапи вдарять балістикою по Києву, а ППО без ракет.
Такий стан справ у військах ППО - результат виборів у 2019 році.
Я ще не забувся, коли "свинарчуки" правдами і неправдами купували на росії клістрони і відновлювали роботу наших ППО, а мудрий наріт 73% привів до влади тих, хто дав команду посадити цих "свинарчуків". На цих "свинарчуках" реальні кнурчуки прийнши до влади і відразу познімали ті клістрони, залишивши на довгий час наші ППО сліпими. Тоді ворог літав майже по всій Україні і вражав цілі. І хто ж то дав команду зняти клістрони? А хто дав команду не фінансувати комплекс ППО "Кільчень"???
Ну що я казав. Сша отримали від України рідкоземельні метали, Європа отримала від України кацапську нафту по відновленому нафтопроводу ''дружба'' , а Україна у відповідь не отримала ні петріотів ні заморожених кацапських активів ні кредиту на 90млрдр. І далі кожен за себе. Це все що потрібно знати і про мірні угоди і про гарантії безпеки. Поки Україна воює то їй ще щось там допомагають, як тільки Україна підпише капітуляцію то получить пинька під сраку а от до Сосії навпаки наввипередки побіжать за чемоданами з грішми
Ну що ти хочеш від Заходу і Америки? Україна не є ні в якому оборонному союзі зі Заходом. Це все одно, що війни в Африці. Вони тебе дуже турбують? То чому Захід повинна турбувати війна в Україні? Байден хоча трохи пробував допомогти Україні, то українська влада зробила його лохом і розікрала все, що можна і неможна було розікрасти. Кому допомагати? Злодіям? А прості люди гинуть за статки багатіїв.
Публічно це для кого?
Це тільки мені здається, що така інформація до категорії "військової таємниці" відноситься?
Ахметку потрусите. Хай замість маєтків закордоном *********** купить
Пускові Patriot та NASAMS напівпорожні через нестачу ***********, - Повітряні сили

Молодці. І далі постачайте розвіддані кацапам. Так точно, Україна залишиться за межами Західного Бугу.
І нащо знову це озвучувати
якийсь дебіл
