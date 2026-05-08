УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8544 відвідувача онлайн
Новини ППО України
5 122 57

Пускові Patriot та NASAMS напівпорожні через нестачу боєприпасів, - Повітряні сили

Україна відчуває дефіцит ракет для Patriot і NASAMS

Українські підрозділи ППО мають критично низькі запаси ракет, а міжнародна підтримка залишається життєво важливою.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це в інтерв'ю у телеефірі повідомив начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ, полковник Юрій Ігнат.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Сьогодні ми опинилися "на голодному пайку" щодо ракет через певні проблеми з постачанням. Представники Повітряних сил постійно працюють і на Рамштайні, і в інших переговорних групах, де доводиться просити навіть по кілька - 5-10 - ракет до систем PAC-3, NASAMS, IRIS-T та інших, оскільки витрати боєприпасів є дуже великими", - сказав Ігнат.

Масовані удари по енергетиці виснажили запаси

Ігнат заявив, що значні витрати боєкомплекту української протиповітряної оборони пов’язані з масштабними російськими атаками в зимовий період.

За його словами, протягом зими Україна пережила 15 великих масованих обстрілів енергетичної інфраструктури, що суттєво вплинуло на використання запасів ракет для систем ППО. У зв’язку з цим наявні ресурси потребують оперативного поповнення.

Ігнат також наголосив, що ситуацію ускладнює зростання глобального попиту на системи протиповітряної оборони та боєприпаси. Зокрема, додатковий тиск на ринок створює ескалація конфліктів на Близькому Сході, що посилює конкуренцію за оборонні ресурси.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Українська ППО у квітні перехопила майже 6 тисяч російських дронів і ракет, - Міноборони

"Сьогодні пускові установки, які перебувають у складі певних підрозділів і батарей, напівпорожні - це ще м'яко кажучи. Вони мають обмежену кількість ракет, але вони повинні бути", - наголосив він.

Обмежені ресурси потребують стратегічного розподілу

Ігнат повідомив, що українське командування змушене розподіляти наявні сили та ракетні ресурси між різними регіонами країни для забезпечення базового рівня захисту.

Він також наголосив, що українські військові вже накопичили безпрецедентний досвід застосування сучасних оборонних технологій у реальних бойових умовах.

Йдеться, зокрема, про використання:

  • сучасних систем протиповітряної оборони;
  • дронів-перехоплювачів;
  • F-16 Fighting Falcon.

За словами Ігната, практика використання цих систем у масштабній війні дає Україні унікальні напрацювання, які можуть бути цінними і для партнерів. Українські сили продовжують адаптувати захист повітряного простору до нових викликів сучасної війни.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна очікує на черговий наступ РФ влітку та просить Захід про посилення ППО, - Bloomberg

Автор: 

ППО (4093) Ігнат Юрій (855) NASAMS (48) F16 F-16 (719)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+36
Яка "вчасна" новина. Ну як спеціально пи₴дять. Тупі виродки.
показати весь коментар
08.05.2026 07:26 Відповісти
+24
Прикро. Але на 7-му році одноосібного правління Вождя і сотні мільярдів доларів допомоги від партнерів, в нас мабуть давно мали бути свої, новенькі і кращі системи ППО і тисячі до них ракет. Мабуть вони є, так 73%? Просто Вождь, як дипломований воєнний не розголошує воєнну тайну.
Те, що всі порохоботи репетували про будинки в кооперативі ''династія'' не знали, що то склади ракет на наші новенькі системи ППО, побудовані Найвеличнішим Лідером світу.
показати весь коментар
08.05.2026 07:28 Відповісти
+17
Ще потрібно буде 10 і 11 травня Вождю негайно поїхати в якусь країну підписати ''Потужний план миру''.
показати весь коментар
08.05.2026 07:35 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Яка "вчасна" новина. Ну як спеціально пи₴дять. Тупі виродки.
показати весь коментар
08.05.2026 07:26 Відповісти
Щось неповна інформація. Треба доповідати де і саме скільки залишилося ракет. Щоденний звіт.
P.S. даких довбо...ів ще пошукати треба.
показати весь коментар
08.05.2026 08:36 Відповісти
zeйло вже відзітував патрушеву, тому скільки і де - не знають тільки вкраїнчики....
показати весь коментар
08.05.2026 08:58 Відповісти
У 19 ніхто нічого не шукав - прийшла більшість з тих хто прийшов - і бінго - є. Такий нарід - поржать.
показати весь коментар
08.05.2026 11:31 Відповісти
Далеко не тупі, вони відкрито повідомляють кацапам стан ппо.
показати весь коментар
08.05.2026 08:37 Відповісти
Ну от тепер точно знають.
показати весь коментар
08.05.2026 08:45 Відповісти
Ще б область вказав де найменше ракет,і до штуки в конкретному комплексі.І локацію теж!А що,ракет немає,какаяразніца!!!!????
показати весь коментар
08.05.2026 09:44 Відповісти
О,здорів гарі підарас,ти ще тут?😁😁
показати весь коментар
08.05.2026 12:04 Відповісти
Поціновувач моєї творчості закукурікав. Вишукує мої коменти ..тявкає... Яке ж ти жалюгідне. Тьфу,***. Пліснява.
показати весь коментар
08.05.2026 13:24 Відповісти
Прикро. Але на 7-му році одноосібного правління Вождя і сотні мільярдів доларів допомоги від партнерів, в нас мабуть давно мали бути свої, новенькі і кращі системи ППО і тисячі до них ракет. Мабуть вони є, так 73%? Просто Вождь, як дипломований воєнний не розголошує воєнну тайну.
Те, що всі порохоботи репетували про будинки в кооперативі ''династія'' не знали, що то склади ракет на наші новенькі системи ППО, побудовані Найвеличнішим Лідером світу.
показати весь коментар
08.05.2026 07:28 Відповісти
узілєнскіє продали джавеліни та стінгери - про це американським інспекторам сказав яйцерєзнік
показати весь коментар
08.05.2026 09:00 Відповісти
Так от же ж Фаєрпоінт скоро зробить ракету проти балістики. Вже навіть є ескіз чи натюрморт.
показати весь коментар
08.05.2026 09:50 Відповісти
Ваша інформація очєнь важна для нас, оставайтєсь на связі.
показати весь коментар
08.05.2026 07:28 Відповісти
Це ж Ігнат. Немає чому дивуватися.
показати весь коментар
08.05.2026 07:33 Відповісти
Юстас доповів алєксу

Штірліців аяк лайна в нас(
показати весь коментар
08.05.2026 08:58 Відповісти
Так,кацапів проінформували,населенню розтулмачили причини прилетів ракет.можна далі не напрягатись.
показати весь коментар
08.05.2026 07:31 Відповісти
Ще потрібно буде 10 і 11 травня Вождю негайно поїхати в якусь країну підписати ''Потужний план миру''.
показати весь коментар
08.05.2026 07:35 Відповісти
зате у нас є 3000 Фламінгів
показати весь коментар
08.05.2026 07:35 Відповісти
Так, по марафону показали, що були. Але прикро, що прилетіла одна ворожа ракета і знищила одним ударом обіцянку Лідора світу - 3000 ракет. Просто Лідора підставили, склали всі ракети в один ангар в десять рядів вверх. Я не розсекречую данних, бо мені про них не відомо, це сам Лідор сказав на мюнхенській конференції.
показати весь коментар
08.05.2026 07:47 Відповісти
Спасибо за напоминание, а то россияне были на распутье и не знали, что делать.
показати весь коментар
08.05.2026 07:36 Відповісти
ігнат став на проторену стежку Обдристовича Люсі.Буквально две три недели и ракетьІ в Украине закончатся.Вот где собака зарьІта,а на самом деле, потужньІй лидор завтра відлітає в Гваделупу і центр прийняття рішень разом з ним.Всє спасєни ,Зєля потужно представляє потужний план гваделуп'янам ,а пересічні сидять в бомбосховищах.
показати весь коментар
08.05.2026 10:09 Відповісти
Не турбуйтеся, є кому кцапам зливати всю інформацію. Все вони знають від самих високих чиновників, які до цього часу корчать із себе патріотів.
показати весь коментар
08.05.2026 12:03 Відповісти
Ну, тепер залишилось тільки розповсюдити мапи з розміщенням позицій ППО, і все буде гаразд. А не можна всім цим ігнатам рота позашивати?
показати весь коментар
08.05.2026 07:41 Відповісти
Я б не здивувалась цьому.
Хто зна може в тексті і це зашифровано🤔
показати весь коментар
08.05.2026 09:00 Відповісти
Zельоні Гниди втішаються

а їх справний холуй ігнат радіє
показати весь коментар
08.05.2026 07:42 Відповісти
А не може.бути, що гнат.хуйлу допомогає у справі залякування міжнародних послів, ну щоб визгачились.і виїхали з країни з огляду на повідомлення ще і гната вкупі до погроз *****?
А сам гнат.в бункері жрати буде відмічпючі пабєду?
показати весь коментар
08.05.2026 09:04 Відповісти
Зате у ірані за два тижні півтисячі ракет повистрілювали по ********* літаючим.
показати весь коментар
08.05.2026 07:43 Відповісти
Це що заохочення ворога знищувати наші міста,таку інформацію ніхто не має знати ,по друге за все має відповідати Верховний головнокомандувач,який їздить по закордонах і жодного толку,для чого ти їздив по країнах Близького Сходу ? я знаю були направлені в ті країни наші перехоплювачі і наші оператори ,а що отримали ,де ракети до "петріотів"?
показати весь коментар
08.05.2026 07:56 Відповісти
Туризм на халяву
показати весь коментар
08.05.2026 08:37 Відповісти
хто такий Вова? він не збирається нікуди їхати в інші країни на 8-10 числа?
бо така новина йде зазвичай перед турне зеплісняви кудись, і кацапи вже точно знають що ракет нема і буратіну вони не підстрелять випадково
показати весь коментар
08.05.2026 08:08 Відповісти
Це результат керування зеленського і фьодорова. Хоча ні, це ж порохоботи ракетобудівника Міндічя вигнали
показати весь коментар
08.05.2026 08:19 Відповісти
З такою голою дупою звісно що треба далі ескалювати конфлікт.
При цьому заганяючи людей в рамки, коли хтось живе своє найкраще життя.
От вам і "екзистенційна" війна.
показати весь коментар
08.05.2026 08:31 Відповісти
ігнат завлєкаєт...
показати весь коментар
08.05.2026 08:34 Відповісти
Цікаво, такими дебілам важко бути, або других не беруть у команду потужного. Хоча може бути що не тупі, а ліниві, так простіше доповідати фсбшникам.
показати весь коментар
08.05.2026 08:35 Відповісти
По ступеню дебілізму там велика конкуренція.
показати весь коментар
08.05.2026 09:02 Відповісти
Ну канєшно-кацапи атакуйте-так чи що?Хто це писав?
показати весь коментар
08.05.2026 08:36 Відповісти
Коги вже цього п*дараса Ігната приберуть?? Він би ще поштучно розказав, де і що знаходиться, бо кацапи поки що не в курсі. Куди дивиться СБУ?!!
показати весь коментар
08.05.2026 08:37 Відповісти
Мозок в цього Ігната "напівпорожній" чи зовсім порожній тому і дзвонить на усі боки.
показати весь коментар
08.05.2026 08:49 Відповісти
Чому інформатор ворога ігнат ще не у вʼязниці?
показати весь коментар
08.05.2026 08:54 Відповісти
Стюрдеси погано працюють?
показати весь коментар
08.05.2026 09:01 Відповісти
Порахуйте точну кількість де скільки є і тоді вже повідомляйте, щоб ворог точно знав, як атакувати. Феєрично потужно! Піаритись можна на всьому навіть на нестачі боєкомплекту, щоб потім казати ми ж вас попереджали, а ви ...
показати весь коментар
08.05.2026 09:46 Відповісти
зато у всяких фламіндічів і інших кишені повні
показати весь коментар
08.05.2026 09:47 Відповісти
Злив ворогові секретної інформації через публічні медіа,це остання стадія долбоїбізму,або ноу-хау ,радиста Кет вже не шифрується,лідОр дає добро.
показати весь коментар
08.05.2026 09:51 Відповісти
Гарна інформація для ворога...
Ви там що, з глузду з'їхали зовсім!?
показати весь коментар
08.05.2026 09:52 Відповісти
Можна звісно вкласти 100-200млн$ на позробку власного ЗРК середньої дальності. Потім ще 1-2 млрд$ на виробництво комплексів, ракет до них, а також ракет до вже розроблених систем враження: відьхаМ1/2,що перекриває до 150, нептуни та довгі нептуни. А можна все це вбухать до колерлваних, пархатих шахраїв і отримати 30 пусків фламінго
показати весь коментар
08.05.2026 09:56 Відповісти
Щури у владі сидять, ау нарід вам не повилазило?
показати весь коментар
08.05.2026 10:31 Відповісти
Це для лохторату. Пояснити, чому Україна не битиме по москві 9 травня: мовляв, тоді кацапи вдарять балістикою по Києву, а ППО без ракет.
показати весь коментар
08.05.2026 10:55 Відповісти
Такий стан справ у військах ППО - результат виборів у 2019 році.
Я ще не забувся, коли "свинарчуки" правдами і неправдами купували на росії клістрони і відновлювали роботу наших ППО, а мудрий наріт 73% привів до влади тих, хто дав команду посадити цих "свинарчуків". На цих "свинарчуках" реальні кнурчуки прийнши до влади і відразу познімали ті клістрони, залишивши на довгий час наші ППО сліпими. Тоді ворог літав майже по всій Україні і вражав цілі. І хто ж то дав команду зняти клістрони? А хто дав команду не фінансувати комплекс ППО "Кільчень"???
показати весь коментар
08.05.2026 12:08 Відповісти
Ну що я казав. Сша отримали від України рідкоземельні метали, Європа отримала від України кацапську нафту по відновленому нафтопроводу ''дружба'' , а Україна у відповідь не отримала ні петріотів ні заморожених кацапських активів ні кредиту на 90млрдр. І далі кожен за себе. Це все що потрібно знати і про мірні угоди і про гарантії безпеки. Поки Україна воює то їй ще щось там допомагають, як тільки Україна підпише капітуляцію то получить пинька під сраку а от до Сосії навпаки наввипередки побіжать за чемоданами з грішми
показати весь коментар
08.05.2026 12:29 Відповісти
Ну що ти хочеш від Заходу і Америки? Україна не є ні в якому оборонному союзі зі Заходом. Це все одно, що війни в Африці. Вони тебе дуже турбують? То чому Захід повинна турбувати війна в Україні? Байден хоча трохи пробував допомогти Україні, то українська влада зробила його лохом і розікрала все, що можна і неможна було розікрасти. Кому допомагати? Злодіям? А прості люди гинуть за статки багатіїв.
показати весь коментар
08.05.2026 16:01 Відповісти
Публічно це для кого?
показати весь коментар
08.05.2026 12:46 Відповісти
Це тільки мені здається, що така інформація до категорії "військової таємниці" відноситься?
показати весь коментар
08.05.2026 13:42 Відповісти
Ахметку потрусите. Хай замість маєтків закордоном *********** купить
показати весь коментар
08.05.2026 13:52 Відповісти
Пускові Patriot та NASAMS напівпорожні через нестачу ***********, - Повітряні сили Джерело: https://censor.net/ua/n4002075

Молодці. І далі постачайте розвіддані кацапам. Так точно, Україна залишиться за межами Західного Бугу.
показати весь коментар
08.05.2026 15:53 Відповісти
І нащо знову це озвучувати
показати весь коментар
08.05.2026 16:09 Відповісти
якийсь дебіл
показати весь коментар
09.05.2026 03:23 Відповісти
 
 