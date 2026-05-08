Пускові Patriot та NASAMS напівпорожні через нестачу боєприпасів, - Повітряні сили

Українські підрозділи ППО мають критично низькі запаси ракет, а міжнародна підтримка залишається життєво важливою.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це в інтерв'ю у телеефірі повідомив начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ, полковник Юрій Ігнат.

"Сьогодні ми опинилися "на голодному пайку" щодо ракет через певні проблеми з постачанням. Представники Повітряних сил постійно працюють і на Рамштайні, і в інших переговорних групах, де доводиться просити навіть по кілька - 5-10 - ракет до систем PAC-3, NASAMS, IRIS-T та інших, оскільки витрати боєприпасів є дуже великими", - сказав Ігнат.

Масовані удари по енергетиці виснажили запаси

Ігнат заявив, що значні витрати боєкомплекту української протиповітряної оборони пов’язані з масштабними російськими атаками в зимовий період.

За його словами, протягом зими Україна пережила 15 великих масованих обстрілів енергетичної інфраструктури, що суттєво вплинуло на використання запасів ракет для систем ППО. У зв’язку з цим наявні ресурси потребують оперативного поповнення.

Ігнат також наголосив, що ситуацію ускладнює зростання глобального попиту на системи протиповітряної оборони та боєприпаси. Зокрема, додатковий тиск на ринок створює ескалація конфліктів на Близькому Сході, що посилює конкуренцію за оборонні ресурси.

"Сьогодні пускові установки, які перебувають у складі певних підрозділів і батарей, напівпорожні - це ще м'яко кажучи. Вони мають обмежену кількість ракет, але вони повинні бути", - наголосив він.

Обмежені ресурси потребують стратегічного розподілу

Ігнат повідомив, що українське командування змушене розподіляти наявні сили та ракетні ресурси між різними регіонами країни для забезпечення базового рівня захисту.

Він також наголосив, що українські військові вже накопичили безпрецедентний досвід застосування сучасних оборонних технологій у реальних бойових умовах.

Йдеться, зокрема, про використання:

сучасних систем протиповітряної оборони;

дронів-перехоплювачів;

F-16 Fighting Falcon.

За словами Ігната, практика використання цих систем у масштабній війні дає Україні унікальні напрацювання, які можуть бути цінними і для партнерів. Українські сили продовжують адаптувати захист повітряного простору до нових викликів сучасної війни.

