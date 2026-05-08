Пускові Patriot та NASAMS напівпорожні через нестачу боєприпасів, - Повітряні сили
Українські підрозділи ППО мають критично низькі запаси ракет, а міжнародна підтримка залишається життєво важливою.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це в інтерв'ю у телеефірі повідомив начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ, полковник Юрій Ігнат.
"Сьогодні ми опинилися "на голодному пайку" щодо ракет через певні проблеми з постачанням. Представники Повітряних сил постійно працюють і на Рамштайні, і в інших переговорних групах, де доводиться просити навіть по кілька - 5-10 - ракет до систем PAC-3, NASAMS, IRIS-T та інших, оскільки витрати боєприпасів є дуже великими", - сказав Ігнат.
Масовані удари по енергетиці виснажили запаси
Ігнат заявив, що значні витрати боєкомплекту української протиповітряної оборони пов’язані з масштабними російськими атаками в зимовий період.
За його словами, протягом зими Україна пережила 15 великих масованих обстрілів енергетичної інфраструктури, що суттєво вплинуло на використання запасів ракет для систем ППО. У зв’язку з цим наявні ресурси потребують оперативного поповнення.
Ігнат також наголосив, що ситуацію ускладнює зростання глобального попиту на системи протиповітряної оборони та боєприпаси. Зокрема, додатковий тиск на ринок створює ескалація конфліктів на Близькому Сході, що посилює конкуренцію за оборонні ресурси.
"Сьогодні пускові установки, які перебувають у складі певних підрозділів і батарей, напівпорожні - це ще м'яко кажучи. Вони мають обмежену кількість ракет, але вони повинні бути", - наголосив він.
Обмежені ресурси потребують стратегічного розподілу
Ігнат повідомив, що українське командування змушене розподіляти наявні сили та ракетні ресурси між різними регіонами країни для забезпечення базового рівня захисту.
Він також наголосив, що українські військові вже накопичили безпрецедентний досвід застосування сучасних оборонних технологій у реальних бойових умовах.
Йдеться, зокрема, про використання:
- сучасних систем протиповітряної оборони;
- дронів-перехоплювачів;
- F-16 Fighting Falcon.
За словами Ігната, практика використання цих систем у масштабній війні дає Україні унікальні напрацювання, які можуть бути цінними і для партнерів. Українські сили продовжують адаптувати захист повітряного простору до нових викликів сучасної війни.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
P.S. даких довбо...ів ще пошукати треба.
Те, що всі порохоботи репетували про будинки в кооперативі ''династія'' не знали, що то склади ракет на наші новенькі системи ППО, побудовані Найвеличнішим Лідером світу.
Штірліців аяк лайна в нас(
Хто зна може в тексті і це зашифровано🤔
а їх справний холуй ігнат радіє
А сам гнат.в бункері жрати буде відмічпючі пабєду?
бо така новина йде зазвичай перед турне зеплісняви кудись, і кацапи вже точно знають що ракет нема і буратіну вони не підстрелять випадково
При цьому заганяючи людей в рамки, коли хтось живе своє найкраще життя.
От вам і "екзистенційна" війна.
Ви там що, з глузду з'їхали зовсім!?
Я ще не забувся, коли "свинарчуки" правдами і неправдами купували на росії клістрони і відновлювали роботу наших ППО, а мудрий наріт 73% привів до влади тих, хто дав команду посадити цих "свинарчуків". На цих "свинарчуках" реальні кнурчуки прийнши до влади і відразу познімали ті клістрони, залишивши на довгий час наші ППО сліпими. Тоді ворог літав майже по всій Україні і вражав цілі. І хто ж то дав команду зняти клістрони? А хто дав команду не фінансувати комплекс ППО "Кільчень"???
Молодці. І далі постачайте розвіддані кацапам. Так точно, Україна залишиться за межами Західного Бугу.