За минувшие сутки РФ наиболее активно атаковала на Покровском и Гуляйпольском направлениях. КАРТЫ

В течение 7 мая было зафиксировано 208 боевых столкновений Сил обороны Украины с российскими оккупантами.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Удары РФ по Украине

Вчера противник нанес ракетный удар, применив одну ракету, совершил 99 авиационных ударов, сбросил 292 управляемые авиабомбы. Кроме того, применил 9113 дронов-камикадзе и осуществил 3126 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в частности 131 – из реактивных систем залпового огня.



Агрессор наносил авиаудары, в частности, в районах населенных пунктов Великая Писаревка Сумской области; Любицкое, Верхняя Терса, Воздвижская и Долинка Запорожской области.

Поражение врага

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили шесть пунктов управления, четыре района сосредоточения личного состава и одну вражескую артиллерийскую систему.

Боевые действия

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за минувшие сутки произошло десять боестолкновений, враг осуществил 108 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 23 – с применением реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник шесть раз штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Прилепка, Старица, Лиман и в сторону населенного пункта Избицкое.

На Купянском направлении наши защитники остановили четыре вражеские атаки в районах населенных пунктов Радьковка и Новоплатоновка.

На Лиманском направлении украинские воины отразили 13 попыток захватчиков продвинуться в районах населенных пунктов Ковалевка, Дробышево, Ставки, Диброва и Лиман.

На Славянском направлении Силы обороны успешно отразили одну попытку захватчиков продвинуться вперед в районе Рай-Александровки.

На Краматорском направлении за прошедшие сутки враг наступательных действий не проводил.

На Константиновском направлении противник совершил девять атак вблизи Константиновки, Ильиновки, Русина Яра, Плещиевки и Иванополья.

На Покровском направлении наши защитники остановили 33 штурмовых действия агрессора в районах населенных пунктов Белицкое, Никифоровка, Родинское, Новоалександровка, Покровск, Новопавловка, Торецкое, Новое Шахово, Удачное, Молодецкое, Гришино, Котлино и в сторону населенных пунктов Ганновка, Новопавловка и Шевченко.

На Александровском направлении противник трижды атаковал в районах населенных пунктов Калиновское и Александроград.

На Гуляйпольском направлении произошло 23 атаки оккупантов в районах населенных пунктов Рыбное, Доброполье, Святопетровка, Прилуки, Зализнычное, Староукраинка, Верхняя Терса, Запорожье, Чаривное и Оленокстантиновка.

На Ореховском направлении враг шесть раз пытался продвинуться в районах населенных пунктов Щербаки и Степногорск.

На Приднепровском направлении наши защитники успешно остановили три атаки в сторону Антоновского моста и острова Белогрудого.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

