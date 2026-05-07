От эвакуации тел до лагерей за рубежом: в Генштабе рассказали о развитии службы сопровождения ВСУ. ФОТОрепортаж

В Генштабе Вооруженных сил Украины рассказали о развитии служб сопровождения, которые занимаются военнослужащими и их семьями. Система уже охватывает все уровни, а специалисты помогают не только живым, но и занимаются возвращением павших героев.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с брифинга "Состояние внедрения служб сопровождения в Вооруженных силах Украины".

Эвакуация погибших и соблюдение гуманитарного права

Начальник Центрального управления гражданско-военного сотрудничества Александр Кутков отметил, что одним из самых сложных направлений работы является эвакуация тел с поля боя. Поисковые группы работают круглосуточно вдоль всей линии фронта. Украина также забирает тела погибших оккупантов, что подтверждает соблюдение норм международного гуманитарного права — впоследствии их передают агрессору в рамках репатриационных мероприятий.

Поддержка семей и детей защитников

Важным направлением является социальная реабилитация: по словам штаб-сержанта Сергея Касяна, Украина расширяет сотрудничество с партнерами:

Испания: количество семей, посетивших страну на отдых, в этом году удвоилось.

Дания: запущен новый проект лагерей. Первая группа из 50 детей уже на месте, следующая смена примет 100 детей военнослужащих.

Для быстрого поиска помощи работает цифровая платформа "На связи". Подполковник Андрей Суворов сообщил, что система объединила уже 86 партнеров. На интерактивной карте можно найти юридическую, медицинскую и психологическую поддержку, а также скидки для ветеранов.

Кадровый потенциал и обучение

На сегодняшний день службы сопровождения укомплектованы специалистами на 70%. Как отметил Александр Кутков, этот уровень позволяет обеспечить минимально необходимые потребности всех уязвимых категорий: пленных, пропавших без вести и семей погибших.

Чтобы восполнить дефицит кадров, в 2025 году была запущена многоуровневая система подготовки. За 2025 год подготовку прошли около 450 человек (в частности, представители ТЦК и медицинских учреждений), а с начала 2026 года — уже более 200 специалистов.

Сейчас акцент смещается на развитие онлайн-курсов и внедрение новых навыков для личного состава.







