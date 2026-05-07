Від евакуації тіл до таборів за кордоном: у Генштабі розповіли про розвиток служби супроводу ЗСУ. ФОТОрепортаж

У Генштабі Збройних Сил України розповіли про розвиток служб супроводу, які опікуються військовими та їхніми родинами. Система вже охоплює всі рівні, а фахівці допомагають не лише живими, а й займаються поверненням полеглих героїв.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з брифінгу "Стан впровадження служб супроводу у Збройних силах України".

Евакуація полеглих та дотримання гуманітарного права

Начальник Центрального управління цивільно-військового співробітництва Олександр Кутков зауважив, що одним із найважчих напрямків роботи є евакуація тіл із поля бою. Пошукові групи працюють цілодобово вздовж усієї лінії фронту. Україна також забирає тіла загиблих окупантів, що підтверджує дотримання норм міжнародного гуманітарного права - згодом їх передають агресору в рамках репатріаційних заходів.

Підтримка сімей та дітей захисників

Важливим вектором є соціальна реабілітація: за словами штаб-сержанта Сергія Касяна, Україна масштабує співпрацю з партнерами:

Іспанія: кількість родин, які відвідали країну на відпочинок, цьогоріч подвоїлася.

Данія: запущено новий проект таборів. Перша група з 50 дітей уже на місці, наступна зміна прийме 100 дітей військовослужбовців.

Для швидкого пошуку допомоги працює цифрова платформа "На зв’язку". Підполковник Андрій Суворов повідомив, що система об’єднала вже 86 партнерів. На інтерактивній мапі можна знайти юридичну, медичну та психологічну підтримку, а також знижки для ветеранів.

Кадровий потенціал та навчання

На сьогодні служби супроводу укомплектовані фахівцями на 70%. Як зазначив Олександр Кутков, цей рівень дозволяє забезпечити мінімально необхідні потреби всіх вразливих категорій: полонених, зниклих безвісти та сімей загиблих.

Щоб закрити дефіцит кадрів, у 2025 році було запущено багаторівневу систему підготовки. За 2025 рік підготовку пройшли близько 450 осіб (зокрема представники ТЦК та медичних закладів), а з початку 2026 року - вже понад 200 фахівців.

Наразі акцент зміщується на розвиток онлайн-курсів та впровадження нових навичок для особового складу.







