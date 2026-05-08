Сутки на Запорожье: более 900 ударов, один человек погиб, 12 ранены

За сутки российские войска нанесли 917 ударов по 48 населенным пунктам Запорожской области, один человек погиб, 12 получили ранения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров.

Авиаудары и атаки БПЛА

Войска РФ нанесли 28 авиаударов по Камышевахе, Заречному, Новониколаевке, Одаровке, Григоровскому, Таврийскому, Любицкому, Юрковке, Счастливому, Шевченковскому, Орехову, Червоной Кринице, Никольскому, Луговскому, Малой Токмачке, Лесному, Верхней Терсе, Широкому, Копанях, Гуляйпольскому, Долинке, Воздвижке и Сонячному.

626 БПЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Запорожье, Разумовку, Новоалександровку, Новояковлевку, Новооленевку, Степногорск, Приморское, Степовое, Павловку, Лукьяновское, Орехов, Гуляйполе, Зализнычное, Щербаки, Новоандреевку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривное, Гуляйпольское, Староукраинку, Святопетровку, Цветково, Варваровку, Оленокстантиновку, Прилуки, Доброполье, Новое Запорожье и Рыбное.

Обстрелы из артиллерии

263 артиллерийских удара пришлись на Новояковлевку, Степногорск, Приморское, Степовое, Павловку, Лукьяновское, Орехов, Гуляйполе, Зализнычное, Щербаки, Новоандреевку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривное, Гуляйпольское, Староукраинку, Святопетровку, Варваровку, Оленоконстантиновку, Доброполье и Рыбное.

