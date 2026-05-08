Доба на Запоріжжі: понад 900 ударів, одна людина загинула, 12 поранені
Упродовж доби російські війська завдали 917 ударів по 48 населених пунктах Запорізької області, загинула одна людина, 12 дістали поранення.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров.
Авіаудари та атаки БпЛА
Війська рф здійснили 28 авіаударів по Комишувасі, Зарічному, Новомиколаївці, Одарівці, Григорівському, Таврійському, Любицькому, Юрківці, Щасливому, Шевченківському, Оріхову, Червоній Криниці, Микільському, Лугівському, Малій Токмачці, Лісному, Верхній Терсі, Широкому, Копанях, Гуляйпільському, Долинці, Воздвижівці та Сонячному.
626 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Розумівку, Новоолександрівку, Новояковлівку, Новооленівку, Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівку, Лук’янівське, Оріхів, Гуляйполе, Залізничне, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Гуляйпільське, Староукраїнку, Святопетрівку, Цвіткове, Варварівку, Оленокостянтинівку, Прилуки, Добропілля, Нове Запоріжжя та Рибне.
Обстріли з артилерії
263 артудари прийшлися по Новояковлівці, Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Лук’янівському, Оріхову, Гуляйполю, Залізничному, Щербаках, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Чарівному, Гуляйпільському, Староукраїнці, Святопетрівці, Варварівці, Оленокостянтинівці, Добропіллю та Рибному.
А скільки цивільних в росії загинуло?
