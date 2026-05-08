РФ атакувала Дніпропетровську область: пожежі у Павлограді, поранено трьох людей. ФОТОрепортаж

Ворог майже 30 разів атакував Дніпропетровщину дронами, артилерією та авіабомбами, спричинивши пожежі та руйнування в кількох громадах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник ОВА Олександр Ганжа та голова облради Микола Лукашук.

Павлоградський район

Через атаку БпЛА у Павлограді постраждали троє людей.

Сталася пожежа. Пошкоджені 11 приватних будинків, 2 автомобілі, лінія електропередачі та газогін.

Нікопольський район

Окупанти били FPV та артилерією. Цілили по райцентру, Покровській сільській, Червоногригорівській та Марганецькій громадах.

Сталися пожежі. Пошкоджені підприємство, будівлі, що не експлуатувалися, та інфраструктура.

Синельниківський район

По Покровській громаді вдарили КАБом. Горів приватний будинок та господарська споруда.

Внаслідок атаки БпЛА у Дубовиківській громаді сталися пожежі. Пошкоджені 5 приватних будинків та 2 господарські споруди.

