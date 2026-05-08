РФ атакувала Дніпропетровську область: пожежі у Павлограді, поранено трьох людей. ФОТОрепортаж

Ворог майже 30 разів атакував Дніпропетровщину дронами, артилерією та авіабомбами, спричинивши пожежі та руйнування в кількох громадах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник ОВА Олександр Ганжа та голова облради Микола Лукашук.

Павлоградський район

Через атаку БпЛА у Павлограді постраждали троє людей.

Сталася пожежа. Пошкоджені 11 приватних будинків, 2 автомобілі, лінія електропередачі та газогін.

Нікопольський район

Окупанти били FPV та артилерією. Цілили по райцентру, Покровській сільській, Червоногригорівській та Марганецькій громадах.

Сталися пожежі. Пошкоджені підприємство, будівлі, що не експлуатувалися, та інфраструктура.

Синельниківський район

По Покровській громаді вдарили КАБом. Горів приватний будинок та господарська споруда.

Внаслідок атаки БпЛА у Дубовиківській громаді сталися пожежі. Пошкоджені 5 приватних будинків та 2 господарські споруди.

Наслідки атаки

Обстріли Дніпропетровщини 8 травня
Перемірря по кацапськи.
08.05.2026 08:27 Відповісти
Звичайна кацапська ІПСО. Таких за роки війни десятки.
08.05.2026 08:36 Відповісти
Голосували за припинення війни попри всі доводи разума. Втомились від війни, війна вигідна лише Порошенку...Ну і от вам результат
Що тепер робити...і нема в кого спитати
08.05.2026 08:43 Відповісти
Якраз в Чекалкіна дописи в унісон вашому:

https://www.youtube.com/@Chekalkyn Дмитро Чекалкин

Peace Duck: А чому це люди білецького не кидають в зеленського рожевих міндічей?
Samarska Svitlana: За часів Пороха лідери думок були бультерʼєрами: - Бийте в набат! Називайте прізвища! Корупція вбиває! А зараз такі чемні зайчики: - А де експертиза плівок? А чи доведена автентичність? Тоді вистачало «слова» від зрадника Деркача. Сьогодні треба лабораторія, ДНК і висновок ООН!
Valerii Prozapas: Хочеш дізнатись глибинні мотивації реєстрового патріота - спитай його думку про Міндіча. Там така палітра, від "а докажитє!" до "ще не разобрався" та "зато он делаєт ракети!" Такі колись через померлих від голоду переступали, бо у "нас зато заводи строят!" Все вже колись було.
КиївМіськБудда: Справжні патріоти вірять на слово плівкам російського агента Деркача, і ставлять під сумнів плівки українського НАБУ. Якщо замість Fire Point держава налагодить виробництво ефективніших, і у 12 разів дешевших дронів, потреба в діяльності деяких волонтерських фондів (реєстрових) - може впасти. Тому мовчання очільників цих фондів щодо корупційного скандалу навколо Fire Point цілком зрозуміле))
08.05.2026 09:26 Відповісти
****** з тютіною ковбасить, перед парадобєсієм!!
08.05.2026 08:48 Відповісти
Поки не буде такого на росії, вони вбиватимуть.далі.
08.05.2026 08:54 Відповісти
 
 