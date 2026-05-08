Доба на Сумщині: один загиблий та четверо поранених. ФОТОрепортаж
Унаслідок атак у Сумській області пошкоджено житлові будинки, підприємства, транспорт та об’єкти цивільної інфраструктури.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції області
Загибла та поранені серед цивільних
У Краснопільській громаді внаслідок обстрілу загинула 52-річна жінка - пошкоджено приватний будинок.
У Степанівській громаді удар дрона по автомобілю спричинив поранення 29-річного чоловіка та знищення авто, також пошкоджено фасад магазину.
У Білопільській громаді поранено двох чоловіків віком 35 і 41 рік.
У Великописарівській громаді постраждала 75-річна жінка внаслідок удару безпілотника.
Пошкодження цивільної інфраструктури
У Сумській громаді зафіксовано пошкодження цеху підприємства, приватного будинку, гаража, господарської споруди та двох автомобілів.
Також у Путивльській громаді пошкоджено нежитлове приміщення, а у Свеській - будівлю навчального закладу.
У низці інших громад області зафіксовано руйнування дорожнього покриття та транспортних засобів.
Наслідки атаки
