Доба на Сумщині: один загиблий та четверо поранених. ФОТОрепортаж

Унаслідок атак у Сумській області пошкоджено житлові будинки, підприємства, транспорт та об’єкти цивільної інфраструктури.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції області

Загибла та поранені серед цивільних

У Краснопільській громаді внаслідок обстрілу загинула 52-річна жінка - пошкоджено приватний будинок.

У Степанівській громаді удар дрона по автомобілю спричинив поранення 29-річного чоловіка та знищення авто, також пошкоджено фасад магазину.

У Білопільській громаді поранено двох чоловіків віком 35 і 41 рік.

У Великописарівській громаді постраждала 75-річна жінка внаслідок удару безпілотника.

Пошкодження цивільної інфраструктури

У Сумській громаді зафіксовано пошкодження цеху підприємства, приватного будинку, гаража, господарської споруди та двох автомобілів.

Також у Путивльській громаді пошкоджено нежитлове приміщення, а у Свеській - будівлю навчального закладу.

У низці інших громад області зафіксовано руйнування дорожнього покриття та транспортних засобів.

