Росіяни атакували безпілотником Запоріжжя: четверо постраждалих, серед них підліток

Ввечері 7 травня російські окупанти атакували безпілотником Запоріжжя. Четверо людей поранені, серед них - підліток.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Російський безпілотник вибухнув в одному з районів міста. Пошкоджені автівки. Поранень дістали чотири людини - чоловіки 44 та 38 років, 40-річна жінка та 15-річний хлопець", - сказано в повідомленні.

Усім постраждалим надається необхідна медична допомога.

Раніше повідомлялося, що російські окупаційні війська завдали удару керованою бомбою по населеному пункту Щасливе Запорізької області. Постраждали три людини.

