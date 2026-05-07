Росіяни атакували безпілотником Запоріжжя: четверо постраждалих, серед них підліток
Ввечері 7 травня російські окупанти атакували безпілотником Запоріжжя. Четверо людей поранені, серед них - підліток.
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
Постраждали чотири людини
"Російський безпілотник вибухнув в одному з районів міста. Пошкоджені автівки. Поранень дістали чотири людини - чоловіки 44 та 38 років, 40-річна жінка та 15-річний хлопець", - сказано в повідомленні.
Усім постраждалим надається необхідна медична допомога.
- Раніше повідомлялося, що російські окупаційні війська завдали удару керованою бомбою по населеному пункту Щасливе Запорізької області. Постраждали три людини.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль