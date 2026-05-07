Россияне атаковали Запорожье беспилотником: четверо пострадавших, среди них подросток
Вечером 7 мая российские оккупанты нанесли удар беспилотником по Запорожью. Четыре человека получили ранения, среди них — подросток.
Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.
Пострадали четыре человека
"Российский беспилотник взорвался в одном из районов города. Повреждены автомобили. Ранения получили четыре человека — мужчины 44 и 38 лет, 40-летняя женщина и 15-летний подросток", — говорится в сообщении.
Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
- Ранее сообщалось, что российские оккупационные войска нанесли удар управляемой бомбой по населенному пункту Счастливое Запорожской области. Пострадали три человека.
