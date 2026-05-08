Сутки на Сумщине: один погибший и четверо раненых. ФОТОрепортаж
В результате атак в Сумской области повреждены жилые дома, предприятия, транспорт и объекты гражданской инфраструктуры.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции области.
Погибшая и раненые среди гражданских
В Краснопольской общине в результате обстрела погибла 52-летняя женщина - поврежден частный дом.
В Степановской громаде удар дрона по автомобилю привел к ранению 29-летнего мужчины и уничтожению авто, также поврежден фасад магазина.
В Белопольской громаде ранены два мужчины в возрасте 35 и 41 года.
В Великописаревской громаде пострадала 75-летняя женщина в результате удара беспилотника.
Повреждения гражданской инфраструктуры
В Сумской громаде зафиксировано повреждение цеха предприятия, частного дома, гаража, хозяйственной постройки и двух автомобилей.
Также в Путивльской громаде повреждено нежилое помещение, а в Свесской - здание учебного заведения.
В ряде других громад области зафиксировано разрушение дорожного покрытия и транспортных средств.
Последствия атаки
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль