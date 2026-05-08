Сутки на Сумщине: один погибший и четверо раненых. ФОТОрепортаж

В результате атак в Сумской области повреждены жилые дома, предприятия, транспорт и объекты гражданской инфраструктуры.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции области.

Погибшая и раненые среди гражданских

В Краснопольской общине в результате обстрела погибла 52-летняя женщина - поврежден частный дом.

В Степановской громаде удар дрона по автомобилю привел к ранению 29-летнего мужчины и уничтожению авто, также поврежден фасад магазина.

В Белопольской громаде ранены два мужчины в возрасте 35 и 41 года.

В Великописаревской громаде пострадала 75-летняя женщина в результате удара беспилотника.

Повреждения гражданской инфраструктуры

В Сумской громаде зафиксировано повреждение цеха предприятия, частного дома, гаража, хозяйственной постройки и двух автомобилей.

Также в Путивльской громаде повреждено нежилое помещение, а в Свесской - здание учебного заведения.

В ряде других громад области зафиксировано разрушение дорожного покрытия и транспортных средств.

