1 040 6

РФ атаковала Днепропетровщину: пожары в Павлограде, ранены три человека. ФОТОрепортаж

Враг почти 30 раз наносил удары по Днепропетровской области с помощью дронов, артиллерии и авиабомб, что привело к пожарам и разрушениям в нескольких населенных пунктах.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОВА Александр Ганжа и председатель облсовета Николай Лукашук.

Павлоградский район

В результате атаки БПЛА в Павлограде пострадали три человека.

Произошел пожар. Повреждены 11 частных домов, 2 автомобиля, линия электропередачи и газопровод.

Никопольский район

Оккупанты обстреливали FPV и артиллерией. Целились по райцентру, Покровской сельской, Червоногригоровской и Марганецкой громадам.

Произошли пожары. Повреждены предприятие, неэксплуатируемые здания и инфраструктура.

Синельниковский район

По Покровской громаде нанесли удар КАБом. Горел частный дом и хозяйственное сооружение.

В результате атаки БПЛА в Дубовиковской громаде произошли пожары. Повреждены 5 частных домов и 2 хозяйственные постройки.

Последствия атаки

Обстрелы Днепропетровской области 8 мая
обстрел (32498) Павлоград (215) Днепропетровская область (5165) Никопольский район (741) Павлоградский район (139) Синельниковский район (523)
Перемірря по кацапськи.
08.05.2026 08:27 Ответить
Звичайна кацапська ІПСО. Таких за роки війни десятки.
08.05.2026 08:36 Ответить
Голосували за припинення війни попри всі доводи разума. Втомились від війни, війна вигідна лише Порошенку...Ну і от вам результат
Що тепер робити...і нема в кого спитати
08.05.2026 08:43 Ответить
Якраз в Чекалкіна дописи в унісон вашому:

https://www.youtube.com/@Chekalkyn Дмитро Чекалкин

Peace Duck: А чому це люди білецького не кидають в зеленського рожевих міндічей?
Samarska Svitlana: За часів Пороха лідери думок були бультерʼєрами: - Бийте в набат! Називайте прізвища! Корупція вбиває! А зараз такі чемні зайчики: - А де експертиза плівок? А чи доведена автентичність? Тоді вистачало «слова» від зрадника Деркача. Сьогодні треба лабораторія, ДНК і висновок ООН!
Valerii Prozapas: Хочеш дізнатись глибинні мотивації реєстрового патріота - спитай його думку про Міндіча. Там така палітра, від "а докажитє!" до "ще не разобрався" та "зато он делаєт ракети!" Такі колись через померлих від голоду переступали, бо у "нас зато заводи строят!" Все вже колись було.
КиївМіськБудда: Справжні патріоти вірять на слово плівкам російського агента Деркача, і ставлять під сумнів плівки українського НАБУ. Якщо замість Fire Point держава налагодить виробництво ефективніших, і у 12 разів дешевших дронів, потреба в діяльності деяких волонтерських фондів (реєстрових) - може впасти. Тому мовчання очільників цих фондів щодо корупційного скандалу навколо Fire Point цілком зрозуміле))
08.05.2026 09:26 Ответить
****** з тютіною ковбасить, перед парадобєсієм!!
08.05.2026 08:48 Ответить
Поки не буде такого на росії, вони вбиватимуть.далі.
08.05.2026 08:54 Ответить
 
 