РФ атаковала Днепропетровщину: пожары в Павлограде, ранены три человека. ФОТОрепортаж

Враг почти 30 раз наносил удары по Днепропетровской области с помощью дронов, артиллерии и авиабомб, что привело к пожарам и разрушениям в нескольких населенных пунктах.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОВА Александр Ганжа и председатель облсовета Николай Лукашук.

Павлоградский район

В результате атаки БПЛА в Павлограде пострадали три человека.

Произошел пожар. Повреждены 11 частных домов, 2 автомобиля, линия электропередачи и газопровод.

Никопольский район

Оккупанты обстреливали FPV и артиллерией. Целились по райцентру, Покровской сельской, Червоногригоровской и Марганецкой громадам.

Произошли пожары. Повреждены предприятие, неэксплуатируемые здания и инфраструктура.

Синельниковский район

По Покровской громаде нанесли удар КАБом. Горел частный дом и хозяйственное сооружение.

В результате атаки БПЛА в Дубовиковской громаде произошли пожары. Повреждены 5 частных домов и 2 хозяйственные постройки.

