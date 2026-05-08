РФ атаковала Днепропетровщину: пожары в Павлограде, ранены три человека. ФОТОрепортаж
Враг почти 30 раз наносил удары по Днепропетровской области с помощью дронов, артиллерии и авиабомб, что привело к пожарам и разрушениям в нескольких населенных пунктах.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОВА Александр Ганжа и председатель облсовета Николай Лукашук.
Павлоградский район
В результате атаки БПЛА в Павлограде пострадали три человека.
Произошел пожар. Повреждены 11 частных домов, 2 автомобиля, линия электропередачи и газопровод.
Никопольский район
Оккупанты обстреливали FPV и артиллерией. Целились по райцентру, Покровской сельской, Червоногригоровской и Марганецкой громадам.
Произошли пожары. Повреждены предприятие, неэксплуатируемые здания и инфраструктура.
Синельниковский район
По Покровской громаде нанесли удар КАБом. Горел частный дом и хозяйственное сооружение.
В результате атаки БПЛА в Дубовиковской громаде произошли пожары. Повреждены 5 частных домов и 2 хозяйственные постройки.
Последствия атаки
Що тепер робити...і нема в кого спитати
https://www.youtube.com/@Chekalkyn Дмитро Чекалкин
Peace Duck: А чому це люди білецького не кидають в зеленського рожевих міндічей?
Samarska Svitlana: За часів Пороха лідери думок були бультерʼєрами: - Бийте в набат! Називайте прізвища! Корупція вбиває! А зараз такі чемні зайчики: - А де експертиза плівок? А чи доведена автентичність? Тоді вистачало «слова» від зрадника Деркача. Сьогодні треба лабораторія, ДНК і висновок ООН!
Valerii Prozapas: Хочеш дізнатись глибинні мотивації реєстрового патріота - спитай його думку про Міндіча. Там така палітра, від "а докажитє!" до "ще не разобрався" та "зато он делаєт ракети!" Такі колись через померлих від голоду переступали, бо у "нас зато заводи строят!" Все вже колись було.
КиївМіськБудда: Справжні патріоти вірять на слово плівкам російського агента Деркача, і ставлять під сумнів плівки українського НАБУ. Якщо замість Fire Point держава налагодить виробництво ефективніших, і у 12 разів дешевших дронів, потреба в діяльності деяких волонтерських фондів (реєстрових) - може впасти. Тому мовчання очільників цих фондів щодо корупційного скандалу навколо Fire Point цілком зрозуміле))