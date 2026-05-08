В результате вражеских ударов по Херсонской области 22 человека получили ранения

За прошедшие сутки российские войска продолжали наносить удары по населенным пунктам Херсонской области, в результате чего есть раненые.

Об этом сообщил глава ОГА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

Атакованные населенные пункты

За прошедшие сутки под вражеским дроновым террором, авиационными ударами и артиллерийскими обстрелами находились Надднепрянское, Новотягинка, Приднепровское, Берислав, Бургунка, Белозерка, Дарьевка, Новодмитровка, Дудчаны, Новорайск, Станислав, Камышаны, Зеленовка, Урожайное, Золотая Балка, Борозенское, Крещеновка, Михайловка, Гавриловка, Качкаровка, Миролюбовка, Разлив, Новокаиры, Киселевка, Антоновка, Велетенское, Ивановка, Казацкое, Львово, Никольское, Милово, Незламное, Садовое, Солнечное, Токаревка, Инженерное, Зимовник, Благовещенское, Чернобаевка и город Херсон.

Чем били россияне

Российские военные наносили удары по критической и социальной инфраструктуре; жилым кварталам населенных пунктов области, в частности повредили 2 многоэтажки и 13 частных домов. Также оккупанты повредили сотовые вышки, хозяйственную постройку, аптеку, складское помещение и частные автомобили.

В результате российской агрессии 22 человека получили ранения.

