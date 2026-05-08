Через ворожі удари по Херсонщині 22 людини дістали поранення

Упродовж минулої доби російські війська продовжували завдавати ударів по населених пунктах Херсонської області, внаслідок чого є поранені.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Атаковані населені пункти

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Наддніпрянське, Новотягинка, Придніпровське, Берислав, Бургунка, Білозерка, Дар'ївка, Новодмитрівка, Дудчани, Новорайськ, Станіслав, Комишани, Зеленівка, Урожайне, Золота Балка, Борозенське, Хрещенівка, Михайлівка, Гаврилівка, Качкарівка, Миролюбівка, Розлив, Новокаїри, Киселівка, Антонівка, Велетенське, Іванівка, Козацьке, Львове, Микільське, Милове, Незламне, Садове, Сонячне, Токарівка, Інженерне, Зимівник, Благовіщенське, Чорнобаївка та місто Херсон.

Чим били росіяни

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 2 багатоповерхівки та 13 приватних будинків.Також окупанти понівечили стільникові вежі, господарчу споруду, аптеку, складське приміщення та приватні автомобілі.

Через російську агресію 22 людини дістали поранення.

Також читайте: Мешканців Олешок на лівобережжі Херсонщини готують до евакуації, - Лубінець