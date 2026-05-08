Враг готовится к возобновлению наступательных действий на Великобурлукском направлении, - ГОС
На Южно-Слобожанском направлении оккупанты сосредоточили свои усилия в районах Прилепки, Старицы, Лимана и в направлении Избицкого. Силы обороны принимают меры по уничтожению штурмовых групп противника.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Группировки объединенных сил.
Как отмечается, на Великобурлукском направлении противник ведет воздушную разведку и накапливает силы и средства для возобновления наступательных действий.
Ситуация на остальных направлениях
- На Купянском направлении захватчики безуспешно проводили штурмовые действия недалеко от Радьковки и Новоплатоновки.
- На Лиманском направлении враг пытался прорвать оборону в районах Ковалевки, Дробышево, Ставки, Дибровы и Лимана.
В целом подразделения ГОС остановили 23 атаки захватчиков. Силы обороны наносят оккупантам потери и срывают попытки противника продвинуться вглубь Украины.
Павло Бубенко #551281
