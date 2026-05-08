РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4919 посетителей онлайн
Новости Боевые действия на Харьковщине
723 1

Враг готовится к возобновлению наступательных действий на Великобурлукском направлении, - ГОС

Оккупанты готовят новое наступление

На Южно-Слобожанском направлении оккупанты сосредоточили свои усилия в районах Прилепки, Старицы, Лимана и в направлении Избицкого. Силы обороны принимают меры по уничтожению штурмовых групп противника.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Группировки объединенных сил.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Враг готовит наступление на Великобурлукском направлении

Как отмечается, на Великобурлукском направлении противник ведет воздушную разведку и накапливает силы и средства для возобновления наступательных действий.

Ситуация на остальных направлениях 

  • На Купянском направлении захватчики безуспешно проводили штурмовые действия недалеко от Радьковки и Новоплатоновки.
  • На Лиманском направлении враг пытался прорвать оборону в районах Ковалевки, Дробышево, Ставки, Дибровы и Лимана.

В целом подразделения ГОС остановили 23 атаки захватчиков. Силы обороны наносят оккупантам потери и срывают попытки противника продвинуться вглубь Украины.

Автор: 

армия РФ (22733) боевые действия (6007) Харьковская область (2623)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Коли вже, нарешті, українці почують від будь-кого, що ЗСУ готує наступ хоч де-інде! А та щодня - там наступають, тут продавили... Оно у Куп'янську до цих пір у самому центрі міста як засіли 100 рашистів, так і перебувають там вже майже півроку! І чомусь їх ніхто не викурює з тих підвалів... А вони не просто там сидять, а коректують вогонь своїх по позиціям ЗСУ!
показать весь комментарий
08.05.2026 13:44 Ответить
 
 