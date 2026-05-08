Новини Бойові дії на Харківщині
Ворог готується до поновлення наступальних дій на Великобурлуцькому напрямку, - УОС

На Південно-Слобожанському напрямку окупанти зосередили зусилля в районах Приліпки, Стариці, Лиману та в бік Ізбицького. Сили оборони вживають заходи для знищення штурмових груп ворога.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Угруповання об'єднаних сил.

Ворог готує наступ на Великобурлуцькому напрямку

Як зазначається, на Великобурлуцькому напрямку противник веде повітряну розвідку та накопичує сили і засоби для поновлення наступальних дій.

Ситуація на решті напрямків 

  • На Куп'янському напрямку загарбники безуспішно проводили штурмові дії неподалік Радьківки та Новоплатонівки.
  • На Лиманському напрямку ворог намагався прорвати оборону в районах Ковалівки, Дробишевого, Ставків, Діброви та Лиману.

Загалом підрозділи УОС зупинили 23 атаки загарбників. Сили оборони завдають окупантам втрат та зривають спроби противника просунутися вглиб України.

Коли вже, нарешті, українці почують від будь-кого, що ЗСУ готує наступ хоч де-інде! А та щодня - там наступають, тут продавили... Оно у Куп'янську до цих пір у самому центрі міста як засіли 100 рашистів, так і перебувають там вже майже півроку! І чомусь їх ніхто не викурює з тих підвалів... А вони не просто там сидять, а коректують вогонь своїх по позиціям ЗСУ!
08.05.2026 13:44
 
 