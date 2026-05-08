С начала полномасштабной войны от ударов РФ погибли 17 400 гражданских лиц - Офис Генпрокурора

С начала полномасштабного вторжения России в Украину погибли более 17 400 мирных жителей. Еще более 43 тысяч человек получили ранения различной степени тяжести.

Об этом сообщил начальник Департамента по противодействию преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Офиса Генерального прокурора Юрий Рудь, передает Цензор.НЕТ.

Особенно трагична статистика в отношении самых молодых украинцев. По словам прокурора, война унесла жизни более 700 детей, а еще более 2400 несовершеннолетних получили ранения.

Помимо человеческих потерь, враг продолжает целенаправленно уничтожать критическую и социальную инфраструктуру Украины. Всего зафиксировано повреждение или полное разрушение более 320 тысяч гражданских объектов.

Среди разрушенного имущества:

  • 86 тысяч жилых домов;

  • более 5 тысяч учебных и воспитательных заведений;

  • более 1400 медицинских учреждений;

  • более 900 культурных и 330 религиозных сооружений.

Юрий Рудь подчеркнул, что все эти факты тщательно документируются для привлечения России к ответственности за преступления против гражданского населения.

Українців, яких росіяни вбили з 2014 до 2022 згадувати не треба? Українська історія починається з Ери Преподобного?
08.05.2026 11:58 Ответить
95 квартал сьогодні в ударі.
сцуть у вуха з будь якого приводу.
всі підряд.
зі всіх утюгів.
від чого відволікають?

питання:
17400, це з урахуванням маріуполя, та всіх знищених територій?
де, той довбойоб андрющенко, що щось там вивчає на окупованих територіях?
08.05.2026 11:58 Ответить
Хочу нагадати тов. начальнику офису генпрокурора, що війна почалася у 2014 році. Пам*ятаємо.
08.05.2026 12:05 Ответить
Ну навіщо ця брехня ? щонайменше число жертв серед мирного населення занижена щонайменше в п'ять раз ,чомусь влада свідомо занижує злочини рашизму ?
08.05.2026 12:23 Ответить
ну думаю стільки тільки в одному маріку загинуло..
08.05.2026 12:55 Ответить
А що там по екстрадиції чути, коли буде брифінг генпрокурора? Коли "Міндічів і ко" повернуть?
08.05.2026 12:59 Ответить
І це з Маріуполем? Не вірю.
08.05.2026 13:34 Ответить
 
 