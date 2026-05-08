С начала полномасштабной войны от ударов РФ погибли 17 400 гражданских лиц - Офис Генпрокурора
С начала полномасштабного вторжения России в Украину погибли более 17 400 мирных жителей. Еще более 43 тысяч человек получили ранения различной степени тяжести.
Об этом сообщил начальник Департамента по противодействию преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Офиса Генерального прокурора Юрий Рудь, передает Цензор.НЕТ.
Особенно трагична статистика в отношении самых молодых украинцев. По словам прокурора, война унесла жизни более 700 детей, а еще более 2400 несовершеннолетних получили ранения.
Помимо человеческих потерь, враг продолжает целенаправленно уничтожать критическую и социальную инфраструктуру Украины. Всего зафиксировано повреждение или полное разрушение более 320 тысяч гражданских объектов.
Среди разрушенного имущества:
-
86 тысяч жилых домов;
-
более 5 тысяч учебных и воспитательных заведений;
-
более 1400 медицинских учреждений;
-
более 900 культурных и 330 религиозных сооружений.
Юрий Рудь подчеркнул, что все эти факты тщательно документируются для привлечения России к ответственности за преступления против гражданского населения.
сцуть у вуха з будь якого приводу.
всі підряд.
зі всіх утюгів.
від чого відволікають?
питання:
17400, це з урахуванням маріуполя, та всіх знищених територій?
де, той довбойоб андрющенко, що щось там вивчає на окупованих територіях?