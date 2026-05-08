УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8488 відвідувачів онлайн
Новини Жертви серед цивільного населення України
460 9

З початку повномасштабної війни від ударів РФ загинули 17 400 цивільних - Офіс Генпрокурора

Втрати серед цивільних: від ударів РФ загинули понад 17 400 українців

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні загинули понад 17 400 мирних жителів. Ще понад 43 тисячі людей отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Про це повідомив начальник Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу Генпрокурора Юрій Рудь, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Подробиці

Особливо трагічною є статистика щодо наймолодших українців. За словами прокурора, війна забрала життя понад 700 дітей, а ще понад 2400 неповнолітніх зазнали поранень.

Окрім людських втрат, ворог продовжує цілеспрямовано знищувати критичну та соціальну інфраструктуру України. Загалом зафіксовано пошкодження або повне руйнування понад 320 тисяч цивільних об’єктів.

Серед зруйнованого майна:

  • 86 тисяч житлових будинків;

  • понад 5 тисяч навчальних та виховних закладів;

  • понад 1400 медичних установ;

  • більше 900 культурних та 330 релігійних споруд.

Юрій Рудь наголосив, що всі ці факти ретельно докумунуються для притягнення Росії до відповідальності за злочини проти цивільного населення.

Також читайте: З початку повномасштабного вторгнення РФ завдала 596 ударів по енергетичній інфраструктурі України, - СБУ

Автор: 

армія рф (20944) обстріл (33840) росія (69903) українці (2711) жертви (1970) Офіс Генпрокурора (3856) війна в Україні (8256)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Українців, яких росіяни вбили з 2014 до 2022 згадувати не треба? Українська історія починається з Ери Преподобного?
показати весь коментар
08.05.2026 11:58 Відповісти
95 квартал сьогодні в ударі.
сцуть у вуха з будь якого приводу.
всі підряд.
зі всіх утюгів.
від чого відволікають?

питання:
17400, це з урахуванням маріуполя, та всіх знищених територій?
де, той довбойоб андрющенко, що щось там вивчає на окупованих територіях?
показати весь коментар
08.05.2026 11:58 Відповісти
Хочу нагадати тов. начальнику офису генпрокурора, що війна почалася у 2014 році. Пам*ятаємо.
показати весь коментар
08.05.2026 12:05 Відповісти
Ну навіщо ця брехня ? щонайменше число жертв серед мирного населення занижена щонайменше в п'ять раз ,чомусь влада свідомо занижує злочини рашизму ?
показати весь коментар
08.05.2026 12:23 Відповісти
ну думаю стільки тільки в одному маріку загинуло..
показати весь коментар
08.05.2026 12:55 Відповісти
А що там по екстрадиції чути, коли буде брифінг генпрокурора? Коли "Міндічів і ко" повернуть?
показати весь коментар
08.05.2026 12:59 Відповісти
І це з Маріуполем? Не вірю.
показати весь коментар
08.05.2026 13:34 Відповісти
 
 