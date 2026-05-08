З початку повномасштабної війни від ударів РФ загинули 17 400 цивільних - Офіс Генпрокурора

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні загинули понад 17 400 мирних жителів. Ще понад 43 тисячі людей отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Про це повідомив начальник Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу Генпрокурора Юрій Рудь, передає Цензор.НЕТ.

Особливо трагічною є статистика щодо наймолодших українців. За словами прокурора, війна забрала життя понад 700 дітей, а ще понад 2400 неповнолітніх зазнали поранень.

Окрім людських втрат, ворог продовжує цілеспрямовано знищувати критичну та соціальну інфраструктуру України. Загалом зафіксовано пошкодження або повне руйнування понад 320 тисяч цивільних об’єктів.

Серед зруйнованого майна:

86 тисяч житлових будинків;

понад 5 тисяч навчальних та виховних закладів;

понад 1400 медичних установ;

більше 900 культурних та 330 релігійних споруд.

Юрій Рудь наголосив, що всі ці факти ретельно докумунуються для притягнення Росії до відповідальності за злочини проти цивільного населення.

