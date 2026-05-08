Аграрии Донетчины просят правительство узаконить статус перемещенных предприятий
Аграрии Донецкой области обратились в Кабинет Министров с просьбой законодательно определить статус перемещенных предприятий и ввести для них государственную поддержку.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом журналистам рассказал директор департамента АПК и земельных отношений Донецкой ОВА Артем Чаган.
По его словам, из-за войны агропредприятия вынуждены перевозить технику, оборудование и персонал в более безопасные регионы, чтобы сохранить производство и кадры.
Что просят аграрии
Чаган отметил, что на данный момент на законодательном уровне статус перемещенного предприятия не определен.
Донецкая ОВА уже передала правительству свои предложения по этому вопросу.
Среди ключевых инициатив – налоговые льготы, грантовые программы и механизмы государственной поддержки для предприятий, переехавших из-за боевых действий.
В частности, речь идет о возможном освобождении от уплаты ЕСВ в первые годы после релокации.
Также аграрии просят адаптировать государственные грантовые программы для перемещенных предприятий.
Чаган привел пример программы создания садов и модульных теплиц, где для прифронтовых территорий предусмотрено софинансирование 80% к 20%.
Впрочем, фермеры, которые выехали в другие области, пока не могут воспользоваться такими условиями.
Сколько предприятий уже выехали
По словам чиновника, из Донецкой области переселились 217 предприятий агропромышленного комплекса.
Среди них – 184 предприятия растениеводства, 16 животноводческих хозяйств и 17 предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности.
Шесть животноводческих хозяйств смогли вывезти скот и возобновить работу в других регионах.
В то же время из всех перемещенных предприятий в настоящее время продолжают работать только 52.
Чаган также подчеркнул, что большинство предприятий хотят сохранить регистрацию в Донецкой области, поскольку планируют вернуться домой после окончания войны.
