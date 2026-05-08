Аграрии Донетчины просят правительство узаконить статус перемещенных предприятий

Аграрии Донецкой области обратились в Кабинет Министров с просьбой законодательно определить статус перемещенных предприятий и ввести для них государственную поддержку.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом журналистам рассказал директор департамента АПК и земельных отношений Донецкой ОВА Артем Чаган.

По его словам, из-за войны агропредприятия вынуждены перевозить технику, оборудование и персонал в более безопасные регионы, чтобы сохранить производство и кадры.

Что просят аграрии

Чаган отметил, что на данный момент на законодательном уровне статус перемещенного предприятия не определен.

Донецкая ОВА уже передала правительству свои предложения по этому вопросу.

Среди ключевых инициатив – налоговые льготы, грантовые программы и механизмы государственной поддержки для предприятий, переехавших из-за боевых действий.

В частности, речь идет о возможном освобождении от уплаты ЕСВ в первые годы после релокации.

Также аграрии просят адаптировать государственные грантовые программы для перемещенных предприятий.

Чаган привел пример программы создания садов и модульных теплиц, где для прифронтовых территорий предусмотрено софинансирование 80% к 20%.

Впрочем, фермеры, которые выехали в другие области, пока не могут воспользоваться такими условиями.

Сколько предприятий уже выехали

По словам чиновника, из Донецкой области переселились 217 предприятий агропромышленного комплекса.

Среди них – 184 предприятия растениеводства, 16 животноводческих хозяйств и 17 предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности.

Шесть животноводческих хозяйств смогли вывезти скот и возобновить работу в других регионах.

В то же время из всех перемещенных предприятий в настоящее время продолжают работать только 52.

Чаган также подчеркнул, что большинство предприятий хотят сохранить регистрацию в Донецкой области, поскольку планируют вернуться домой после окончания войны.

