Аграрії Донеччини просять уряд узаконити статус релокованих підприємств

Аграрії Донецької області звернулися до Кабінету Міністрів із проханням законодавчо визначити статус релокованих підприємств та запровадити для них державну підтримку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це журналістам розповів директор департаменту АПК та земельних відносин Донецької ОВА Артем Чаган.

За його словами, через війну агропідприємства змушені перевозити техніку, обладнання та персонал до безпечніших регіонів, щоб зберегти виробництво та кадри.

Що просять аграрії

Чаган зазначив, що наразі на законодавчому рівні статус релокованого підприємства не визначений.

Донецька ОВА вже передала уряду свої пропозиції щодо цього питання.

Серед ключових ініціатив – податкові пільги, грантові програми та механізми державної підтримки для підприємств, які переїхали через бойові дії.

Зокрема, йдеться про можливе звільнення від сплати ЄСВ у перші роки після релокації.

Також аграрії просять адаптувати державні грантові програми для переміщених підприємств.

Чаган навів приклад програми створення садів і модульних теплиць, де для прифронтових територій передбачене співфінансування 80% на 20%.

Втім, фермери, які виїхали в інші області, наразі не можуть скористатися такими умовами.

Скільки підприємств уже виїхали

За словами посадовця, з Донецької області релокувалися 217 підприємств агропромислового комплексу.

Серед них – 184 підприємства рослинництва, 16 тваринницьких господарств та 17 підприємств харчової й переробної промисловості.

Шість тваринницьких господарств змогли вивезти худобу та відновити роботу в інших регіонах.

Водночас із усіх релокованих підприємств наразі продовжують працювати лише 52.

Чаган також наголосив, що більшість підприємств хочуть зберегти реєстрацію на Донеччині, оскільки планують повернутися додому після завершення війни.

